El cofundador de Neuralink deja la empresa, aún no hay reemplazo para la presidencia

La idea de Neuralink es poder poner implantes que analicen la actividad cerebral para predecir lo que vamos a hacer, y enviar órdenes a prótesis, o a ordenadores, con la acción planeada.

Es un tema delicado, de hecho Elon Musk ya ha asegurado en varias ocasiones que uno de los objetivos en el futuro es aumentar la inteligencia del ser humano integrándola más con la Inteligencia Artificial, algo que roza la ciencia ficción y que entra en la problemática ética.

El caso es que Max Hodak, cofundador de Neuralink, anunció hoy que ya no está en la empresa. Él comenzó con Elon Musk y hasta hace poco se había desempeñado como presidente.

No ha dicho el motivo ni en qué condiciones, por lo que no sabemos si fue él el que pidió salir o si ha sido despedido.

Comentó en twitter que no está en Neuralink, pero que aprendió mucho y que sigue siendo un fan de la empresa.

✨Some personal news:✨ I am no longer at Neuralink (as of a few weeks ago). I learned a ton there and remain a huge cheerleader for the company! Onward to new things. — Max Hodak (@max_hodak) May 1, 2021