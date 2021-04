¿Un algoritmo que discrimina?: luego de la polémica Twitter decidió modificar su herramienta de aprendizaje automático

La compañía tecnológica es consciente de que el uso de su algoritmo de aprendizaje automático puede tener un impacto en cientos de millones de tuits al día

Twitter anunció su nuevo plan para entender la forma en que se comporta el algoritmo de su red social, con el objetivo de descubrir los potenciales daños que puedan producirse con su uso, como el sesgo racial y de género en el recorte de imágenes.

La compañía tecnológica es consciente de que el uso de su algoritmo de aprendizaje automático puede tener un impacto en "cientos de millones de tuits al día", y que el propio diseño del sistema "puede ayudar a iniciar un comportamiento diferente" del que se pretendía que tuviera.

I wonder if Twitter does this to fictional characters too. Lenny Carl pic.twitter.com/fmJMWkkYEf — Jordan Simonovski (@_jsimonovski) September 20, 2020

¿Qué harán?

Debido a esto, la red social informó en su blog de su plan para "evaluar los daños no intencionales posteriores o actuales en los algoritmos" que se usan en la red social para poder priorizar los problemas que en la compañía abordarán en primer lugar.

Un equipo de trabajo interdisciplinar, el equipo 'Ética, transparencia y responsabilidad del aprendizaje automático' (Meta, por sus siglas en inglés) se encargará de los análisis, que en un primer momento adoptará tres líneas de estudio: el sesgo racial y de género en el recorte de imágenes (prominencia), las recomendaciones de la línea de tiempo de inicio en todos los subgrupos raciales y las recomendaciones de contenido para diferentes ideologías políticas en siete países.

I tried it with dogs. Let's see. pic.twitter.com/xktmrNPtid — - M A R K - (@MarkEMarkAU) September 20, 2020

Según ha destacado la compañía, "las soluciones técnicas por sí solas no resuelven los posibles efectos dañinos de las decisiones algorítmicas". Por ello, Meta estudiará cómo los sistemas de la plataforma y utilizará sus hallazgos "para mejorar la experiencia que la gente tiene en Twitter".

El primer tuit subastado

Quince años atrás nacía Twitter, la red social de logo blanco y celeste que tiene más de 300 millones de usuarios activos mensuales. "Just setting up my twttr", decía el primer mensaje, que fue escrito por el cofundador y actual consejero delegado de la compañía, Jack Dorsey.

Aquellas palabras han cobrado las últimas semanas más importancia que nunca antes. ¿Por qué? El origen del furor fue que el dueño de Twitter, Jack Dorsey, anunció que las subastaría y vendería al mejor postor. Sí, unas palabras que se escribieron hace 15 años en una red social fueron puestas a la venta.

Actualmente, el fundador de Twitter ha cerrado la venta por u$s 2,9 millones.

La gran pregunta es cómo se vende un tuit, dado que se trata de un elemento intangible. Es por eso que entra de los últimamente tan mencionados NFT, que son "non-fungible token". En español esto significa token no fungible y constituyen un nuevo furor entre las personas más ricas del planeta.

Jack Dorsey subastó el primer tuit de la historia

Se trata de un tipo de token criptográfico que utiliza la misma tecnología de Blockchain que las criptomonedas para verificar la autenticidad y la propiedad de un archivo digital. Sin embargo, se diferencia de estas en un aspecto: no se pueden intercambiar. Este tipo de tecnología esta construyendo toda una burbuja con respecto al arte digital.

Los NTFs permiten asociar a cualquier objeto virtual -una imagen, una foto, una animación, un video o una pieza musical- un certificado de autenticidad que lo convierte en una pieza única. Este certificado es teóricamente inviolable y no se puede duplicar. Se creó utilizando la tecnología denominada "blockchain", la misma que usan las criptomonedas como el bitcoin.

Solo el autor del tuit puede venderlo como un "NFT" después de la verificación, de acuerdo con Valuables, una firma creada en diciembre de 2020 y que no tiene ninguna vinculación de capital con Twitter. Tras la venta, el mensaje permanece visible para todos en línea salvo que Jack Dorsey o Twitter decidan lo contrario.

Valuables se queda con 5% de las ganancias de la venta y el resto va al vendedor, dijo a la AFP un portavoz de la plataforma.

¿Qué hará Jack Dorsey con la suma millonaria que le pagaron?

La suma de casi u$s 3 millones que entró al bolsillo de Dorsey por haber vendido el primer tuit de la historia será convertida a Bitcoin. Luego, se donará a la ONG Give Directly, una entidad que se ocupa de combatir la pobreza extrema en la región de África subsahariana. El propio CEO de Twitter se había comprometido a darle este destino al dinero desde el mismo momento en que el tuit salió a subasta digital. Esto sucedió el pasado 15 de diciembre y el tuit en cuestión se subastó a través de la plataforma Valuables by Cent.