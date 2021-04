Tesla vendió por u$s275 millones sus bitcoins: Elon Musk reveló el por qué

Tesla vendió u$s272 millones en bitcoin (el 10% de sus activos en esta criptomoneda) a fines de marzo, con una ganancia de u$s101 millones. Esto contribuyó a los ingresos netos récord de la compañía en un trimestre de u$s438 millones. El récord anterior fue de u$s331 millones en el tercer trimestre del 2020.

En total los ingresos de la compañía para este periodo alcanzaron u$s10.390 millones, un 74% más que el año anterior, de acuerdo con el informe de la empresa sobre el primer trimestre del 2021. Esto equivale a una ganancia de 93 céntimos por acción.A principios de febrero del 2021, la noticia de que Tesla invirtió u$s1.500 millones en bitcoin estremeció al mundo financiero. Una vez que se dio a conocer esta información, el precio de la criptomoneda creció un 21,34%.

La compañía de Elon Musk explicó que tal medida fue impulsada por las actualizaciones en su política de inversión, y anticipó que en el futuro podría invertir más recursos en esta criptodivisa si sigue por el buen camino.

Luego a fines de marzo de 2021, Musk anunció que los automóviles eléctricos de Tesla ya están disponibles para la compra con bitcoin en EE.UU.

En otro tuit, el multimillonario informó que la posibilidad de pagar con bitcoin fuera de EE.UU. estará disponible más adelante en el 2021. Tras el anuncio el precio del bitcóin empezó a crecer nuevamente.

En febrero ya se informó que Tesla obtuvo más ganancias de su inversión en bitcóin que de la venta de vehículos eléctricos durante todo el 2020. Desde entonces, la tasa de cambio de bitcóin creció y se puede estimar que desde el inicio de 2021 la empresa de Musk ganó más de u$s1.000 millones en comparación con los u$s721 millones de las ventas del año pasado.

Las operaciones de la compañía con la criptomoneda, a su vez, interesaron a muchos participantes de la comunidad criptográfica. Dave Portnoy, el conocido comerciante y fundador de la compañía de medios digitales Barstool Sports, acusó a Musk de inflar deliberadamente el valor de bitcóin y luego venderlo en su punto máximo.

"¿Lo entiendo correctamente? Elon Musk compra bitcóin. Luego lo bombea. Sube. Luego lo vende y hace una fortuna (…) No seas el último en sostener la bolsa", escribió Portnoy en su cuenta de Twitter.

So am I understanding this correctly? @elonmusk buys #bitcoin. Then he pumps it. It goes up. Then he dumps it and make a fortune. Listen I own 1 #Bitcoin but #bitcoin is exactly who we thought it was. Just don’t be last 1 #HODLing the bag. — Dave Portnoy (@stoolpresidente) April 26, 2021