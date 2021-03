¿Te preocupa la seguridad de tus hijos en internet?: este nuevo lanzamiento de Apple promete revolucionar todo

Mediante la configuración de dispositivos, iPhone, iPad, iPod y Apple Watch, con la función 'Family sharing', los padres acceden a apps para los chicos

Apple anunció el lanzamiento del nuevo portal 'Apple for kids' ('Apple para niños') en su página web, una sección dirigida especialmente a padres y tutores que busca ayudarles a configurar los dispositivos tecnológicos y cuentas utilizadas por menores de edad, así como que conozcan las principales funciones parentales de la compañía.

El portal para niños de Apple ayuda en primer lugar a que los padres establezcan una configuración familiar de cuentas, en la que el ID de los niños puede ligarse al de sus padres o adultos a su cargo, como informa Apple en su página de soporte.

¿Cómo es?

Mediante la configuración de dispositivos de Apple (iPhone, iPad, iPod y Apple Watch) con la función 'Family sharing', los padres pueden, después de establecer contraseñas, acceder a las aplicaciones y el contenido comprado por sus hijos.

Asimismo, la página sirve como centro para la resolución de problemas frecuentes relacionados con los niños, como la gestión del grupo familiar digital o qué hacer si un niño olvida su contraseña o si realiza compras por accidente.

Los consejos a padres y tutores pasan también por configurar la edad de nacimiento de sus hijos en sus dispositivos. Los menores de 14 años no pueden modificar este aspecto en España, pero sí pueden si son mayores de esta edad.

Apple ofrece también una serie de servicios para controlar la actividad de los hijos que se recuerdan en el portal 'Apple for kids', como es el caso de la función 'Ask to buy', con la que los padres tienen que dar su permiso antes de aprobarse una compra de los menores.

'Find My', por su parte, es otra característica general con la que se pueden encontrar dispositivos extraviados y que puede utilizarse por parte de los padres con los aparatos de sus hijos, mientras que el servicio Apple Cash puede usarse para mandar dinero en Apple Pay a menores, como una forma alternativa a la tradicional 'paga'.

El portal de Apple recuerda a los padres también la posibilidad de establecer límites a sus hijos, como para la compra de contenidos dentro de apps, el control de tiempo de pantalla o la restricción del tipo de aplicaciones a las que se permite acceder a los niños

