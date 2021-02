Inversiones más "democráticas": así funciona Robinhood, la app para inversiones y compra de criptomonedas

Ya sea que sos comerciante de acciones por hobby, inversionista profesional o simplemente estás atento a la contingencia financiera, lo más seguro es que hayas oído hablar de Robinhood, una plataforma de compra y venta de acciones que es popular entre inversionistas novatos o personas con portafolios de acciones más grandes.

¿Qué es Robinhood?

Robinhood es una plataforma creada por dos graduados de Stanford y cuya misión es abrir el acceso a las plataformas de inversión "democratizando la banca". Robinhood permite comprar y vender acciones, invertir en criptomonedas, hacer transferencias electrónicas de dinero y más.

¿Cómo funciona Robinhood?

Para usar Robinhood, se debe descargar la aplicación (disponible en Android y iOS) y crear una cuenta. Antes de comenzar a hacer transacciones, hay que ingresar la información solicitada por la plataforma -nombre, correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento y número de seguridad social-; este tipo de datos son habituales en las operaciones de bolsa en plataformas como Robinhood.

Una vez con la cuenta lista y aprobada, hay que ingresar ingresar una cantidad de dinero para poder comenzar a realizar operaciones. El proceso de registro en general es similar al de otras plataformas electrónicas de inversiones y pueden pasar unos días entre que se crea el registro de la cuenta y es aprobado.

Dentro de la aplicación se pueden ver datos de distintas acciones: precios, noticias e información de analistas. Con esta información se puede delinear una estrategia de inversiones para comprar ya sea acciones o fracciones de acciones (tan pequeñas como 1/1,000,000 de una acción), lo que permite invertir en acciones más caras sin necesariamente tener un gran presupuesto. Además, es posible hacer compras en función de una cantidad de dinero y no de un número específico de acciones.

¿Se cobran comisiones en Robinhood?

Robinhood permite llevar a cabo transacciones sin comisiones tal como otras plataformas similares, pero eso no significa que nunca se va a pagar nada al realizar alguna operación; es muy factible que haya que hacer algunos pagos obligatorios, de acuerdo a la regulación vigente.

¿Cómo gana dinero Robinhood?

Robinhood gana dinero a través de reembolsos, intereses de margen, préstamos de acciones, dinero en efectivo no invertido y gestión de dinero en efectivo. A continuación, un pequeño resumen de cada una de estas fuentes de ingresos:

Reembolsos : algunas compañías facilitan que las órdenes de compra o venta se procesen de forma más rápida, haciendo que los valores sean más "líquidos". Estas compañías -usualmente bancos u otras instituciones financieras- pueden ofrecer reembolsos a las bolsas y luego Robinhood obtiene ingresos de estas operaciones.

: algunas compañías facilitan que las órdenes de compra o venta se procesen de forma más rápida, haciendo que los valores sean más "líquidos". Estas compañías -usualmente bancos u otras instituciones financieras- pueden ofrecer reembolsos a las bolsas y luego Robinhood obtiene ingresos de estas operaciones. Intereses de margen : los márgenes son el dinero que presta una corredora financiera para hacer nuevas inversiones. Robinhood gana dinero con los intereses que se cobran a las personas que piden este tipo de préstamos; así mismo, la misma Robinhood también puede hacer préstamos y luego ganar dinero de esas transacciones.

: los márgenes son el dinero que presta una corredora financiera para hacer nuevas inversiones. Robinhood gana dinero con los intereses que se cobran a las personas que piden este tipo de préstamos; así mismo, la misma Robinhood también puede hacer préstamos y luego ganar dinero de esas transacciones. Efectivo no invertido : Robinhood puede depositar efectivo no utilizado en cuentas que generan intereses y, por consecuencia, ganar dinero.

: Robinhood puede depositar efectivo no utilizado en cuentas que generan intereses y, por consecuencia, ganar dinero. Gestión de dinero en efectivo: productos como la tarjeta de débito de Robinhood y otros de gestión de dinero también pueden generar ingresos para la plataforma.

¿Es seguro Robinhood?

En cualquier plataforma de inversiones se corre el riesgo de tener serias pérdidas financieras al hacer alguna transacción riesgosa. Por ser una empresa formal, Robinhood está regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés), organismo creado precisamente para regular al sector financiero.

Esto no quiere decir que Robinhood no pueda caer en algún tipo de práctica cuestionable, pero al estar reguladas, cualquier actividad fuera de la ley será investigada. De hecho, Robinhood ya estuvo bajo la lupa en algunas ocasiones; en particular, por bloquear operaciones sobre ciertas acciones, como lo recientemente sucedido con GameStop.

¿Está Robinhood protegida por la Corporación Federal de Seguros de Depósito?

Robinhood como tal no es un banco. Pero en sus servicios de gestión de efectivo, los fondos se depositan en distintos bancos.

Según la página web oficial de Robinhood, "los depósitos realizados bajo el servicio de gestión de efectivo son elegibles para ser asegurados por un máximo total de u$s1.250.000 (hasta u$s250.000 por banco, incluyendo depósitos que un mismo dueño ya tenga en dicho banco). Robinhood es parte de la Corporación de Protección de Inversores de Valores (SIPC, por su sigla en inglés), que protege a sus miembros por hasta u$s$500.000".

¿Es legítimo Robinhood?

Sí, Robinhood es una plataforma de inversiones completamente legítima.

¿Vale la pena Robinhood Gold?

Dependerá de las actividades que cada usuarios lleve a cabo. Robinhood Gold es una suscripción de $5 dólares mensuales que da acceso a opciones como transferencias instantáneas de alto nivel e información de mercado mucho más profunda. Robinhood Gold puede llegar a ser una alternativa valiosa para quienes tengan la capacidad de invertir o transferir grandes sumas de dinero y necesiten de datos extra para dichas inversiones.

Fuente: Digitaltrends