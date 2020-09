El algoritmo de TikTok se "rebela" e impide frenar la distribución de un polémico video

La red social afirma que está tratando de eliminar el vídeo que circula por la plataforma en el que se observa a un hombre disparándose con un rifle

El algoritmo de recomendación de vídeos en el apartado 'Para ti' de la red social de vídeos musicales TikTok está dificultando que la compañía frene la propagación de un vídeo de un suicidio en la plataforma.

La red social ha afirmado que está tratando de eliminar el vídeo que está circulando por la plataforma en el que se observa a un hombre disparándose con un rifle.

El vídeo inicialmente se publicó a través de un directo de Facebook y después empezó a aparecer en otras redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok.

Debido a que los vídeos de TikTok aparecen en el apartado conocido como 'Para ti', puede ser más difícil evitar que los usuarios vean este tipo de vídeos.

Problema en puerta

Por esa razón, la compañía ha afirmado que está prohibiendo las cuentas que están intentando volver a publicar el vídeo en cuestión y muchos creadores están publicando vídeos en los que advierten a sus seguidores de que si ven una imagen de un hombre con gafas y una barba gris sentado frente a su escritorio, dejen de ver el vídeo.

"Nuestros sistemas han estado detectando y marcando automáticamente estos clips por violar nuestras políticas contra contenido que muestra, elogia, glorifica o promueve el suicidio", ha indicado un portavoz de TikTok a The Verge.

"Estamos prohibiendo las cuentas que tratan de subir los clips repetidamente y apreciamos que los miembros de nuestra comunidad hayan informado sobre el contenido y advertido a otros de que no vean, participen o compartan estos vídeos en cualquier plataforma por respeto a la persona y su familia", ha aseverado.

A mediados de junio, TikTok reveló algunos de los secretos sobre cómo funciona su algoritmo de recomendación de vídeos en el apartado 'Para ti' de la plataforma.

El sistema recomienda el contenido basándose en una serie de factores, como las interacciones de los usuarios, los vídeos que les gustan o comparten, las cuentas que siguen, los contenidos que crean o los comentarios que publican.

También se basa en la información de los vídeos, como los subtítulos, sonidos y 'hashtags', así como en la configuración del dispositivo de la cuenta, como la preferencia de idioma, configuración de país y tipo de dispositivo, aunque este último en menor medida.

Cómo funciona

El sistema recomienda el contenido basándose en una serie de factores, comenzando por las interacciones de los usuarios, como los vídeos que les gustan o comparten, las cuentas que siguen, los contenidos que crean o los comentarios que publican.

TikTok ha señalado que el sistema de recomendaciones se basa también en la información de los vídeos, como los subtítulos, sonidos y hashtags, así como en la configuración del dispositivo y la cuenta, como la preferencia de idioma, configuración de país y tipo de dispositivo, aunque este último factor en menor medida.

Asimismo, el sistema registra como un indicador más fuerte de interés el hecho de que un usuario vea un vídeo de principio a fin en lugar de pasar al siguiente. Después, los vídeos se clasifican para determinar la probabilidad de que a un usuario le interesa un contenido.

Los videos de TikTok son cada vez más consumidos

Los usuarios también pueden evitar que la aplicación les recomiende una serie de vídeos presionando de forma prolongada en un vídeo y seleccionar que no les interesa ese vídeo en particular. Además pueden ocultar vídeos de un creador determinado o con un sonido determinado, así como informar a TikTok sobre un vídeo que no sigue las pautas de la app. Todas estas acciones varían luego las recomendaciones que aparecen en el apartado "Para ti".

Sin embargo, la compañía afirma que el sistema de recomendación de vídeos de TikTok también puede "limitar de forma inadvertida su experiencia, lo que a veces se denomina 'burbuja de filtro'".

El logo de Tik Tok

"Al optimizar la personalización y la relevancia, existe el riesgo de presentar una secuencia de vídeos cada vez más homogénea. Esta es una preocupación que nos tomamos en serio al mantener nuestro sistema de recomendaciones", afirmó la desarrolladora de la app según el sitio Portaltic.

TikTok también ha afirmado que el sistema trabaja para evitar patrones repetitivos e ir intercalando diversos tipos de contenido. En este sentido, no mostrará dos vídeos que contengan el mismo sonido o que sean del mismo creador. Tampoco aparecerán contenidos duplicados, que los usuarios ya hayan visto antes o contenido que pueda ser considerado spam.

Además la compañía ha subrayado que su sistema de recomendación de vídeos también tiene en cuenta la seguridad y, por ejemplo, algunos vídeos que pueden ser impactantes para una audiencia general pueden no ser recomendados.