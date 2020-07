Movistar ya te permite guardar datos de un mes al otro: ¿cómo funciona?

Todos los clientes Movistar que tengan un plan con factura podrán guardar los gigas que les sobre para usar el mes próximo. Así podés hacerlo

Movistar continúa ofreciendo propuestas atractivas para que sus clientes estén siempre conectados y disfruten de un servicio pensado especialmente para ellos. Es por ello que a partir de ahora todos los clientes Movistar que tengan un plan con factura podrán guardar los gigas que les sobre para ser utilizados el mes próximo.

Movistar es la primera operadora de Argentina en desembarcar con este nuevo beneficio para sus clientes con factura. De este modo, todos ellos podrán aprovechar al máximo el rendimiento de los datos de su plan.

Guardá Gigas llega luego del lanzamiento de Pasá Gigas en noviembre del 2018 (el beneficio que le brinda a los clientes pospago la posibilidad de compartir sus gigas con quien quieran y cuando quieran) y es muy fácil de usar.

Esta herramienta se suma a su batería de productos y servicios.

El paso a paso

1- Para acceder a la propuesta, lo primero que se debe hacer es ingresar a la App Mi Movistar o Mi Movistar Negocios e ir a la sección "Cuenta".

2- Una vez allí, se deberá clickear el botón Guardá Gigas y ¡listo!

3- El usuario recibirá un SMS avisando que se han guardado los gigas sobrantes del mes en curso.

Esta acción se puede realizar en cualquier momento del período, y la app recordará que se deberán pasar los gigas sobrantes para el próximo mes. Al siguiente, los primeros gigas en usarse, serán los guardados del período anterior.

Por otro lado, se podrán controlar los consumos en cualquier momento, ingresando en la app en "Cuenta", sección "Consumo" donde se visualizarán los gigas guardados y la nueva fecha de vencimiento. Una vez agotados los gigas guardados, llegará un SMS avisando que se comienzan a usar los gigas del plan.

Este servicio te permite guardar gigas de un mes al otro.

Otros servicios

Esta acción es compatible con Pasá Gigas, por lo que el cliente que haya recibido gigas de otro, podrá guardar los sobrantes de un mes, para continuar usándolos en el siguiente.

De esta manera, Movistar suma otro innovador beneficio, a los que ya viene lanzando: "Movistar Play", "Pasá Gigas", "El Mejor Plan por lo que Pagás", "Plan Canje", "TestDrive", "Paquetizate", "Roaming All Inclusive 50% off", "Movistar FRI Music", "Club Movistar", etc.; todas ellas basadas en eficientizar el servicio de sus clientes y en línea con los últimos avances del mercado mundial, para que puedan disfrutar siempre de una experiencia inigualable en comunicaciones integradas, evidenciando así estar a la vanguardia en la industria y ser líder en tecnología.