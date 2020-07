Comparativa de valores: ¿qué es mejor, comprar celulares y notebooks acá o en el extranjero?

La cuarentena y la necesidad de estar conectados, reactivó la demanda de computadoras y celulares. En esta nota te contamos dónde es más barato comprar

El teletrabajo, la educación a distancia y la necesidad de conectarse en el marco del distanciamiento social obligatorio por la pandemia de Covid-19, dispararon la demanda de computadoras y celulares.

Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la facturación de las empresas que comercializan productos electrónicos creció un 272% comparado con una quincena promedio del primer trimestre. Además, registraron un crecimiento del 216% en órdenes de compra y un 225% en cantidad de unidades vendidas.

Sin embargo, quienes quisieron comprar computadoras en los últimos meses se encontraron con precios altísimos y falta de stock. Las notebooks para uso hogareño fueron las más demandadas al principio de la cuarentena y la oferta quedó reducida a unos pocos modelos de gama media y alta.

Para Mario Celada, gerente general de A Tu Casa, la oferta argentina hoy está restringida a computadoras obsoletas y caras por lo que resulta, en muchos casos, más conveniente comprar en Estados Unidos. "Nosotros estamos trayendo muchas computadoras, principalmente de alta gama, y los compradores están logrando una diferencia de precios del 30% al 50%, comparado con los valores que pueden encontrar acá".

Para equipos de alta gama puede resultar más económico adquirirlo en el exterior

Una notebook Lenovo Ideapad S145 - Celeron N4000, en un marketplace local cuesta $46.490. El sitio de venta online de productos electrónicos estadounidense, New Egg ofrece la misma computadora a u$s399,99. Sin envío, ni impuestos, su equivalente en pesos es $39.107.

Si el cliente decide traer la notebook a través de la plataforma A Tu Casa, deberá adicionar al precio final unos u$s125.60 de costo de envío y tramites de nacionalización. El equivalente en pesos (esta tarifa no se ve impactada por el 30% a la moneda extranjera porque el servicio es nacional) es $9.446 aproximadamente.

Es decir que hacerse traer este modelo de notebook de afuera saldría unos $2.000 más. Es decir que, en este caso, al cliente le convendría comprarla en Argentina.

Sin embargo, ¿qué sucede con equipos de más alta gama? En Mercado Libre se publica una notebook Dell Inspiron 15 5575 a $108.000. En el sitio New Egg, la misma computadora cuesta u$s628.95. A este precio, deben sumarse u$s193.34 de gastos de envío e impuestos, lo que resulta en un total de u$s822,29, su equivalente en pesos es $80.395, un 25% menos de lo que costaría comprarla en Estados Unidos.

Claro que, en algunos casos, la posibilidad de pagar en cuotas y sin interés puede convertirse en un atractivo extra para comprar un equipo en un comercio local, porque el consumidor podrá licuar un poco el valor de la cuota en un contexto inflacionario.

¿Y qué sucede con los celulares?

En dispositivos de alta gama de Samsung o iPhone, por ejemplo, los usuarios pueden hacer un ahorro comprando en Estados Unidos, aunque para acceder a celulares de baja o media gama, es más conveniente hacerlo localmente porque pueden conseguir financiación.

En equipos de gama media o baja, los impuestos y el envío hacen que convenga comprar localmente

El iPhone 11 Pro de 64GB se consigue en Argentina por $227.000, pero si el usuario lo compra en Estados Unidos puede conseguirlo un 50% menos. El sitio New Egg publica el mismo dispositivo a u$s1.229,99. Claro que a esta cifra hay que sumarle u$s298,81 en concepto de envío e impuestos, lo que da un total de u$s1.528,80 y su equivalente en pesos $149.470,77. Esto arroja una diferencia del 35%

El Samsung Galaxy S20 G980F de 128GB cuesta $185.660 en Argentina y se encuentra en New Egg por u$s1.093,20 (u$s 869,99 u$s 223,21) precio final con envío e impuestos, lo que equivale a $106.882, un 42% menos.

Por último, comparamos el valor del Motorola Moto G8 Plus de 64GB. Localmente, el precio final es $44.999, en New Egg sale u$s363,57, con impuestos y envío. Su equivalente en pesos es $35.546. En este caso, la diferencia entre uno y otro es de más del 25%.

Celada explica que uno de los motivos es que en Estados Unidos "tiene descuentos y promociones importantes en fechas especiales y los estadounidenses están acostumbrados a consumir el último modelo, por lo tanto muchas veces pueden conseguirse mejores precios en versiones anteriores". Por otra parte, la compra en locales en Argentina tiene otros costos asociados, que sumado a los impuestos por importación encarecen los productos.

Aún con el recargo del 30% al dólar y el adicional por costos de envío, en muchos casos es más conveniente comprar en Estados Unidos. Sin embargo, como se señaló, conceptos como las cuotas sin interés y la facilidad de contar con garantía en el país y poder reclamar a una empresa a nivel local ante cualquier desperfecto, son ventajas que también deben evaluarse al medir riesgos y beneficios.

Por último, quien tenga dólares en la mano y los pase a pesos, terminará accediendo a equipos en el mercado local a precios más económicos, en términos de dólar blue, indicó iProfesional.