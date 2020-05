¿Es el futuro de la movilidad?: conocé a Poimo, la bicicleta eléctrica inflable que ya es furor

Desde Tokio un extravagante modelo de bicicleta eléctrica que tiene una particularidad característica: es inflable, eléctrica y entra en una mochila.

Los monopatines eléctricos y las bicicletas son parte de la nueva era de la movilidad. Con cada vez más empresas trabajando en este sector y un ascenso de popularidad entre los ciudadanos, aparecen todos los días nuevas soluciones distribuidas en todo el mundo.

Investigadores de la Universidad de Tokio crearon Poimo (POrtable e Inflatable MObility). Con una pequeña bomba de aire se puede inflar rápidamente cuando se desee usar y después desinflarla para transportarla fácilmente.

Una vez la estructura inflable está hinchada se conectan los componentes rígidos (ruedas, motor, batería y volante). Todo ello en principio cabe en una mochila (bastante grande). Su peso total es de 7,8 kg según indican los creadores en el documento presentado y sólo la estructura inflable 2,3 kg. Dicen que se podría reducir más en un producto final ya que esto es un prototipo.

Al ser un prototipo no hay detalles acerca de su velocidad, autonomía y características por el estilo. La idea detrás de esto es demostrar la viabilidad de la estructura inflable. Será decisión de cada uno decidir si es más cómodo desplegar, hinchar y montar la bicicleta o apostar por un patinete/bicicleta eléctrica que se pueda plegar.

Por otro lado, tener un accidente con un peatón probablemente no será tan grave como con una bicicleta/scooter normal y corriente. Al ser una estructura "blanda" y no aluminio u otros materiales sólidos el impacto podría no ser tan fuerte. Aunque aquí pueden entrar más factores a tener en cuenta y no sólo el impacto en sí.

La innovadora forma de transporte está siendo probada por científicos

Tal como explica Xataka, el truco está en el material utilizado para que al inflarla sea lo suficientemente rígida. El cuerpo de Poimo está hecho de poliuretano termoplástico (TPU).

Los investigadores indican que es un material fácilmente personalizable para obtener las formas deseadas y tiene la resistencia suficiente para soportar el peso de los usuarios una vez se infla. Para conseguir esta estabilidad se necesita una presión de aproximadamente 0,5 bares, que es relativamente fácil de conseguir.

Adicionalmente, este material se puede utilizar en muchos otros ámbitos aparte de la movilidad eléctrica con bicicletas inflables. Los autores ponen como ejemplo los sofás, y de hecho han creado varias estructuras inflables en forma de sofá.

Lo cierto es que aguanta sorprendentemente bien según las pruebas realizadas, 80 kilogramos de peso apenas consiguen doblar unos centímetros la estructura a una presión de 0,5 bares aproximadamente.

Un equipo de investigadores de Tokio lleva adelante el proyecto

Los monopatines que se van de Argentina

Continúa el éxodo de empresas de alquiler de monopatines en Buenos Aires. La cuarentena fue demasiado para Glovo y Movo, que anunciaron el final de sus operaciones en el mercado local. Ambas empresas son controladas por el holding español Maxi Mobility.

Así, la única empresa del ramo que, por ahora, seguirá en pie es Grin, la firma méxicana que todavía dispone de 200 rodados en las calles porteñas. El número, sin embargo, está muy lejos de las 4.000 unidades que contemplaba desplegar la empresa en el mediano plazo.

Movo aseguró en un comunicado que concentrará sus esfuerzos en España y aclaró que mantendrá en pausa la actividad de movilidad en las ciudades de la región a las que había llegado. Además de Buenos Aires abandonó Santiago de Chile, Ciudad de México, Guadalajara, Bogotá y Lima. La compañía aseguró que los empleados afectados serán reubicados en otras empresas del grupo.

"A pesar de que la oportunidad en micromovilidad es incuestionable, la manera en la que queremos aportar valor con nuestro servicio nos aconseja poner el foco y nuestros recursos en entender mejor cómo es la movilidad que necesitamos construir en nuestras ciudades tal y como son ahora. Creemos que España, siendo nuestro mercado más maduro, ofrece un mejor escenario para efectuar con éxito lo que para nosotros es enorme por el impacto que podemos llegar a tener en el día a día de nuestros usuarios", explicó Pedro Rivas, Ceo de Movo.

Por su parte, desde Glovo indicaron que "desde que comenzó el aislamiento social y obligatorio suspendimos el servicio de Glovo Go , esto significa que los e-scooters no están disponibles para alquilar. Decidimos pausar el servicio porque para combatir el virus entidades de salud recomiendan el aislamiento, el distanciamiento social y la disminución de movilidad en la vía pública, como una forma de mantenerse a salvo y proteger a la población".

Lime, la primera en retirarse

En enero, Lime había sido la primera firma de monopatines en levantar sus operaciones del país, fruto de la devaluación y de una caída global de sus operaciones, que la obligó a rediseñar su estrategia de expansión.

"Desafortunadamente, tomamos la difícil decisión de cerrar las operaciones de Lime en Buenos Aires y cerrar el mercado en las próximas semanas. Esto significa que las scooters Lime ya no estarán disponibles para alquilar en los próximos días", informó en ese momento la empresa a sus usuarios.

El recorte también comprendió otras ciudades latinoamericanas: Bogotá (Colombia), Montevideo (Uruguay), Lima (Perú), Puerto Vallarta (México), Río de Janeiro y San Pablo (Brasil). Y las ciudades estadounidenses de Atlanta, Phoenix, San Diego y San Antonio.