Netflix, con nuevo competidor en la región: Disney apura el lanzamiento de su plataforma de streaming en Latinoamérica

La compañía acaba de activar sus cuentas en las redes sociales para varios países de la región y podría lanzarlo en breve en la región

La llegada de la plataforma de streaming Disney+ podría llegar en las próximas semanas a la Argentina y varios países latinoamericanos, según lo indica la creación de las cuentas de Twitter e Instagram de la plataforma.

El activar las cuentas de redes sociales y actualizar la foto del perfil de Disney Plus en estos mercados fueron las acciones que encaró la empresa cuando adelantó el estreno de la plataforma en España.

"¡Todos estamos conectados! Disney+ llegará muy pronto a Latinoamérica. Visita http://disneyplus.com y mantente informado de todas las novedades. #DisneyPlus", indicó en Twitter la firma.

Hasta el momento, The Walt Disney Company no ha anunciado la fecha de estreno de Disney Plus en la región, pero las últimas publicaciones en Twitter aseguran que todo el contenido original de la plataforma y el estudio estará disponible próximamente.

Te puede interesar Después no digas que no te avisaron: qué hacer para evitar contagios al usar el auto, subirse a un taxi o a un Uber

Además, la plataforma de streaming ha invitado a usuarios latinos para formar parte de los periodos de prueba en México y el resto de América Latina.

"Tu hogar se convertirá en un hogar Disney! Prueba ya el servicio y siente su hermoso diseño, lo fácil que es usarlo y la cantidad de contenido para todos! Geniales categorías y colecciones también", completa la firma en las redes sociales de la región.

La decisión de adelantar el lanzamiento en México y América Latina de Disney Plus estuvo motivada en las cuarentenas en varios países del continente a causa de la actual pandemia de coronavirus.

Además, la noticia del lanzamiento en Latinoamérica fue realizada el mismo día que Disney Plus se estrenó en 7 países europeos.