Innovación y creatividad: Argentina es el segundo generador de unicornios en la región

Según un informe de ARCAP, en los últimos tres años la inversión en startups creció un 145%, siendo Fintech y biotecnología los sectores más desarrollados

En los últimos tres años, los montos invertidos en los incipientes emprendimientos crecieron 145%, según un informe de la industria realizado por la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP).

Los montos invertidos en los nuevos unicornios pasaron de u$s 37 millones en 2016 a los u$s 403 millones en 2019 y la cantidad de proyectos, en el mismo período pasó de 56 a 91 el año pasado, cuenta Mariano Amartino, director Microsoft for Startups de Latinoamérica.

Según el sondeo de Microsoft que se presentó esta semana, los sectores donde se concentró una mayor cantidad de transacciones sobre los emprendedores fueron: fintech (23,5%), biotecnología (17,6%), software y servicios (17,6%) y AgTech (11,8%). En este sentido, Ualá y Technicys fueron las empresas que lograron el valor más alto de mercado entre los nuevos unicornios: con u$s 150 y u$s 50 millones respectivamente. También la empresa de seguridad Auth0, hoy está valuada en más de u$s 1000 millones, según el directivo.

"El mercado de fondos de inversión está madurando, aunque el mercado argentino es pequeño respecto de otros países, agrega Amartino. Hoy, los montos inyectados a las nuevas startaps en el país representan el 0,084% del PBI, mientras que en otros países como Israel, Corea del Sur y Estados Unidos, el porcentaje es bastante más alto", dice.

Según el directivo de Microsoft, dentro de la industria, un empuje especial se está dando en la parte de software y servicios. Hoy, "la Argentina logró posicionarse como el segundo generador de unicornios en Latinoamérica, detrás de Brasil", señaló.

"Con una macroeconomía cambiante el principal desafío para los startups es escalar sus negocios de forma sustentable, es decir, con la capacidad de generar ingresos genuinos y recurrentes para ser una compañía global. Es en este punto donde Microsoft for Startups busca sumarles valor y trabajar juntos; con acceso a clientes y a especialistas técnicos", dice.

Entre otros datos, el estudio señala también que el 69,7% de los emprendimientos que recibieron inversiones están ubicados en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, seguidas de Mendoza y Santa Fe con 10,5% cada una, Córdoba con un 7,9% y Río Negro con un 1,3%.

Con respecto a la cuestión de género, en 2019, solo el 8,7% de los fundadores de emprendimientos que recibieron financiamiento fueron mujeres. En tanto, el 17,3% de los equipos fundadores tiene al menos una mujer y solo el 10,7% de los emprendimientos tiene una CEO mujer, indicó Clarín.