El "detector de ofertas" de Mercado Libre: cómo chequear si descuentos del Cybermonday son reales

Una herramienta permite conocer el importe histórico de los productos para saber si las rebajas prometidas son tales y evitar ofertas falsas

El lunes arranca el Cybermonday y una duda aparece en la mente de a todos los usuarios: la oferta de ese producto que quiero comprar en ¿está realmente más barato? Esa premisa es la que tuvo en mente Guillermo Maiolo a la hora de crear MercadoTrack, un servicio independiente de trackeo de precios de publicaciones y productos en Mercado Libre.

La plataforma rastrea los artículos principales (alrededor de las primeras diez o quince páginas de cada una de las categorías) y recolecta la información de las publicaciones. En base a esos datos, cada dos horas se actualizan los importes y la información de las publicaciones.

Cómo nación el buscador de ofertas de Mercado Libre

La propuesta comenzó a gestarse en el 2017, mientras Maiolo buscaba comprarse un televisor. "Decidí esperar a que llegara el Hot Sale y mientras tanto me iba guardando los artículos en un spreadsheet para verlos de forma clara. Lo primero que noté cuando llegó el Hot Sale fue que no sólo los precios no habían bajado sino que hasta habían aumentado, lo cual me pareció shockeante", recuerda el emprendedor en diálogo con iProUP.

"Soy programador, entonces tengo la tendencia de automatizar cosas como puedo y en donde puedo. Por lo que decidí hacer una extensión de Google Chrome para guardar esa información, que funcionaba a nivel local", detalla.

Maiolo publicó la extensión en Reddit y llegó a unas 3.000 personas. Ese fue el puntapié para determinar que había que hacer algo más.

Pero Maiolo sabía que debía solucionar el detalle de que la extensión funcionaba a nivel local en cada computadora: "La página viene a solucionar esto: ahora la base de datos es pública y todos tenemos acceso a los mismos datos", explica.

La recepción de la gente "es muy buena, básicamente porque la información debería ser pública, esa es la mejor forma de ser transparente y de generar confianza en los usuarios y en los clientes finales". "Muchos suelen tomar ventaja con impunidad porque no hay ninguna herramienta que los controle", sentencia el joven.

"Generalmente las visitas son breves, son personas que miran el historial de un producto y se van, pero también están los que usan la plataforma cómo herramienta de búsqueda", explica.

"Lo principal siempre es el acceso a la información, la compra informada, la transparencia y la honestidad", asegura Maiolo con firmeza y agrega: "Creo que servicios como MercadoTrack impulsan un poquito de eso; a nivel sociedad es el cambio mínimo que podemos hacer entre todos y si bien ahora la idea es controlar, a futuro lo que pretendemos hacer es fomentar al buen vendedor y mientras más seamos en MercadoTrack más se va a dar eso".

Por el momento, MercadoTrack es una realidad gracias al trabajo a pulmón de su creador. "El modelo de monetización por ahora es nulo ya que es todo gasto propio. La realidad es que inicialmente esto empezó como un emprendimiento propio para mí pero después fue escalando", explica.

Maiolo sabe que hay otras plataformas que ofrecen servicios similares pero asegura que MercadoTrack se diferencia de todas ellas: "Hacen relativamente lo mismo pero el modelo de negocio es o propaganda o una especie de promoción de las mismas publicaciones de las plataformas dentro de su propio producto y eso no me parece transparente, porque va en contra de la misma razón por la cual la herramienta existe", asegura.

Para generar ingresos, "en el futuro tenemos la intención de monetizar haciendo una especie de sponsorship o promocionando alguna publicación con el filtro de MercadoTrack: si sos un buen vendedor, si no generás descuentos falsos ni nada por el estilo entonces vamos a intentar fomentar esa buena venta y esa buena fe de los vendedores", explica.

El CyberMonday se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre

"Lo principal siempre es el acceso a la información, la compra informada, la transparencia y la honestidad. Creo que servicios como MercadoTrack impulsan un poquito eso. A nivel sociedad es el cambio mínimo que podemos hacer entre todos", dice el emprendedor al hablar de su proyecto y concluye: "Trabajamos también para generar una reputación dentro de la misma plataforma y para que el ser un buen vendedor en MercadoTrack sea un escudo".