El papa Francisco se reunió con el argentino que más sabe de cripto y anuncian la creación de un NFT

El emprendedor y activista cripto argentino Santiago Siri se reunió con el papa Francisco en un encuentro en el que charló con el sumo pontífice sobre su proyecto UBI, que busca ofrecer una renta básica universal a las personas de bajos recursos de países emergentes utilizando la tecnología de las divisas digitales.

"Este debe ser el momento de considerar una renta básica universal para reconocer y dignificar las tareas nobles y esenciales y alcanzar el ideal de que ningún trabajador carezca de derechos", dijo el sumo pontífice, seǵun declaraciones vertidas por el propio Siri en Twitter.

Además, Siri tuvo una reunión previacon Scholas Ocurrentes, una red de escuelas fundada en 2013 por la Iglesia Católica que busca la sinergia entre los establecimientos educativos del mundo con el fin de promover el desarrollo de los niños en base a los valores, el arte y el deporte. Se trata de una iniciativa similares a las que el papa Francisco creó en Argentina cuando era arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires.

"this may be the time to consider a universal basic wage to acknowledge and dignify the noble, essential tasks and to achieve the ideal of no worker without rights" said @pontifex. today @DemocracyEarth and @InfoScholas agreed to build his nft collection that will support $ubi. pic.twitter.com/6XsADv2WUO — santi.eth ???????????? (@santisiri) May 20, 2022