El precio de JasmyCoin (JASMY), el bitcoin japonés, repuntó este año por segunda y se posicionó en la zona de los u$s0,045.

JASMY es el token de un proyecto japonés enfocado en Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés). En su página web, los desarrolladores lo promocionan como "el bitcoin de Japón", aunque en realidad se trata de un token ERC-20 basado en la red Ethereum, sin una utilidad definida, ni relación alguna con el verdadero bitcoin.

Impulsado por un nuevo ciclo alcista este año, JASMY logró ascender al puesto 63 en el ranking de criptomonedas por capitalización de mercado, alcanzando un valor total de u$s2.000 millones.

Cuando se publicó este artículo, JASMY cotizaba u$s0,04, algo que representa una suba mensual de 136%. Aunque su precio todavía está muy lejos de los u$s4,99, el máximo histórico que alcanzaó en febrero de 2021.

Varios factores impulsaron esta racha alcista, entre ellos el hecho de que el exchange Coinbase incluyera a JASMY en el nuevo índice COIN50.

El índice COIN50 monitorea el desempeño de 50 criptomonedas seleccionadas mediante una metodología que combina capitalización de mercado y análisis fundamental.

Criptomonedas: qué es JASMY y por qué subió de precio

Según Coinbase, el objetivo su "facilitar el desarrollo de nuevos índices, ofrecer una visión integral del mercado y asistir a los inversionistas a navegar por el cambiante panorama de los activos digitales".

Así, el hecho de que JASMY se haya sumado COIN50 incrementa su exposición a inversores.

Es tan relevante este indicador que, según Matthew Sigel, jefe de investigación de VanEck, aspira a convertirse en el "S&P 500 de las criptomonedas". El S&P 500 (Standard & Poor's 500) es uno de los índices bursátiles más importantes y representativos del mercado financiero de Estados Unidos.

Además, hace un par de semanas, el activo también fue listado en Upbit, el exchange más grande de Corea del Sur, hecho que puede leerse como como un respaldo al proyecto.

Los expertos creen que el subidón de JASMY no podrá sostenerse

No obstante, no todo son buenas noticias. Aunque estas inclusiones sin dudas representan una muestra de respaldo que puede generar movimientos alcistas, estos efectos pueden no ser duraderos cuando el proyecto no tiene fundamentos sólidos que lo respalden. Y este parece ser el caso de JASMY.

En ese sentido, será difícil que vuelva a superar la línea de los u$s4,99 simple motivo de que su capitalización de mercado debería rondar u$s244.000 millones.

En es caso, JASMY podría convertirse en el tercer activo más valioso del mercado, posición que es ocupada por XRP en la actualidad, la criptomoneda de Ripple Labs.

Al momento de su lanzamiento, JASMY no había emitido todo su suministro, lo que permitió que cada token alcanzara un precio alto sin requerir una capitalización de mercado considerable.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el llamado "bitcoin japonés" sufrió una alta inflación debido a la emisión continua de nuevos tokens. Esto provocó un aumento en la oferta sin que la demanda creciera en igual medida, lo que llevó a una fuerte caída en su valor.