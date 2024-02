Tether (USDT), uno de los proyectos de criptomonedas más importantes del ecosistema, se afianza en el sector con distintas iniciativas.

Una de las últimas novedades está ligada a la creación de una iniciativa educativa que tiene como fin ofrecer cursos y talleres destinados al aprendizaje de habilidades en tecnología blockchain y otros campos del mundo cripto.

Se trata de "Tether Edu", definida por la empresa como un "entorno educativo inteligente" que tendrá la cooperación de expertos y pioneros en la industria.

Tether lanza importante iniciativa de educación blockchain

Tether Edu hará énfasis en los mercados emergentes de:

África

América Latina

Medio Oriente

Europa

Comunidad de Estados Independientes

Asia

Según comunicó la compañía, Tether Edu contará con "cursos híbridos, talleres personalizados y clases magistrales que no solo abarcan la educación blockchain, sino también varias áreas educativas digitales como IA, codificación, diseño y más".

El programa coordinará las iniciativas educativas existentes de la empresa Tether Holdings, emisora de la stablecoin USDT, entre las cuales se encuentran colaboraciones con la Academia de Industria Digital en Georgia y el exchange de criptomonedas Bitkub en Tailandia.

"Creemos firmemente que las herramientas financieras, ejemplificadas por USDt, no son meros instrumentos para transacciones, sino catalizadores capaces de reescribir la historia económica. La educación es la piedra angular de este viaje", sostuvo el CEO de Tether, Paolo Ardoino.

Ardoino adelantó en redes sociales que parte del material ofrecido sería paga, al tiempo que la firma busca contratar recursos humanos y ejecutivos financieros para poner a punto el lanzamiento del programa.

"El proyecto Tether Edu es realmente importante para mí. No se equivoquen, esto no es simplemente otro curso de blockchain. De hecho, no podría estar más lejos de eso. Tether Edu tiene como objetivo construir una plataforma edtech integral y global, centrada en el aprendizaje en línea en muchos campos diferentes", avisó el ejecutivo en X.

También resaltó que Tether Edu busca empoderar a las personas fomentando el crecimiento económico, ya que las personas que cuenten con conocimientos especializados construirán las bases "del empoderamiento económico y la prosperidad a una escala global".

Talento blockchain: qué gigantes empresariales los buscan

A nivel global, gigantes empresariales buscan ofrecer oportunidades laborales a talento con habilidades blockchain. Entre ellos se ubican:

IBM

Oracle

Cisco

Amazon

Google

En este sentido, universidades prestigiosas como el MIT, la Universidad de Oxford y la Universidad de Harvard, cuentan con programas de formación cripto.

Paolo Ardoino, CEO de Tether

Entre las plataformas de e-learning, el proveedor de cursos en línea Coursera, por ejemplo, ofrece 832 cursos gratuitos sobre el ecosistema cripto, los cuales son proporcionados en el sitio web por universidades y corporaciones importantes.