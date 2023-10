Esta CBDC mejorará la recaudación de impuestos, según director del banco central de Argentina

Juan Agustín D'Attellis Noguera apoyó públicamente a Sergio Massa en la promoción de una CBDC como remedio para la economía nacional

El director del Banco Central de la República Argentina, Juan Agustín D'Attellis Noguera, apoyó públicamente al ministro de Economía Sergio Massa en su promoción de la moneda digital del banco central (CBDC) como remedio para la economía nacional.

En declaraciones a la televisión local, Noguera expresó su convencimiento de que el "peso digital" podría ayudar a estabilizar la economía argentina en 2024. Según opina el funcionario, la característica clave de la CBDC es su trazabilidad, que ayudaría al gobierno a recaudar impuestos.

"Al tener trazabilidad de las operaciones con una moneda digital no porque se sabe quién las hace, sino porque hay evidencia de que se hicieron, amplías la base tributaria. Esto te permitirá recaudar más sin tener que subir impuestos e incluso bajarlos", indicó.

La CBDC para mejorar la recaudación de impuestos

La CBDC también ayudará a resolver el problema monetario de la nación, ya que la inestable moneda local, el peso argentino, compite a menudo con el dólar estadounidense incluso como medio de pago, según Noguera.

Además Noguera se refirió al peso digital de una manera muy definida, asegurando que la CBDC se introduciría gradualmente, coexistiendo con el dinero en efectivo, y que reemplazaría completamente la moneda fiduciaria de papel en la etapa final del proyecto.

El 2 de octubre, Massa, que también es candidato presidencial, prometió lanzar una CBDC si resultaba elegido para "resolver" la prolongada crisis inflacionista de Argentina.

Según los sondeos electorales, Massa va ligeramente por detrás de Javier Milei, un candidato favorable a bitcoin y contrario al banco central que quiere adoptar el dólar estadounidense como moneda de Argentina.

El economista y diputado radical Martín Tetaz aseguró que esta CBDC no servirá de nada.

Tetaz indicó que la MDA es "un reemplazo del papel por la billetera electrónica no tiene mayor impacto. No tiene prácticamente ningún efecto en la economía".

"No es una política monetaria nueva, ni un régimen monetario nuevo, no es un criptoactivo, no es una moneda nueva diferente respecto del peso tradicional que tenga otro valor", explicó el legislador a ElParlamentario.

Además, remarcó que "es exactamente lo mismo que la moneda digital que ya tenemos hoy en la caja de ahorro y cuentas corrientes, y que movemos a través del CBU. La única novedad es que aparece un formato digital que permite que se hagan transacciones para gente que no está bancarizada".

En este sentido, destacó que estos usuarios "podrían contar con una billetera digital que pueda almacenar moneda y utilizarla en transacciones en segmentos informales usando el celular. Ninguna novedad, nada de otro mundo".

Martín Tetaz, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El legislador graficó que es como si el peso argentino fuera a buscar trabajo y tiene malos antecedentes laborales. Así, en lugar de llevar sus CV impreso en papel lo sube a la Web.

"Entonces, ahora la novedad es subir el currículum a internet pero el mismo currículum. No es que por subirlo a internet, ahora de golpe la gente lo va a querer. Sí, lo va a poder mandar por mail, esa es la novedad. Pero nada más", concluyó.