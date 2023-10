La moneda digital de Massa, ¿no va a servir para nada?: la crítica lapidaria de Martín Tetaz

El economista y diputado radical aseguró que el instrumento que anunció el candidato del oficialismo no tendrá casi ningún impacto en la economía

Durante el debate presidencial del domingo, Sergio Massa anticipó una propuesta que rápidamente se hizo viral: el lanzamiento de la moneda digital argentina (MDA), que le permitiría al país alcanzar cierta estabilidad económica.

"Voy a mandar, dentro de poquito, la ley que crea la Moneda Digital Argentina (MDA) al Congreso porque hay más 100 países que ya lo están haciendo", aseguró el superministro, quien resaltó que busca que este instrumento: pueda combatir la evasión tributaria al mejorar la trazabilidad de los fondos".

Sin embargo, el economista y diputado radical Martín Tetaz, aseguró que no servira de nada.

Moneda digital argentina: por qué para Tetaz no sirve de nada

Tetaz remarcó que la MDA es "un reemplazo del papel por la billetera electrónica no tiene mayor impacto. No tiene prácticamente ningún efecto en la economía".

"No es una política monetaria nueva, ni un régimen monetario nuevo, no es un criptoactivo, no es una moneda nueva diferente respecto del peso tradicional que tenga otro valor", disparó el legislador a ElParlamentario.

Además, remarcó que "es exactamente lo mismo que la moneda digital que ya tenemos hoy en la caja de ahorro y cuentas corrientes, y que movemos a través del CBU. La única novedad es que aparece un formato digital que permite que se hagan transacciones para gente que no está bancarizada".

Para Martín Tetaz, la moneda digital no tendrá demasiado impacto en la economía

En este sentido, remarcó que estos usuarios "podrían contar con una billetera digital que pueda almacenar moneda y utilizarla en transacciones en segmentos informales usando el celular. Ninguna novedad, nada de otro mundo".

El legislador graficó que es como si el peso argentino fuera a buscar trabajo y tiene malos antecedentes laborales. Así, en lugar de llevar sus CV impreso en papel lo sube a la Web.

"Entonces, ahora la novedad es subir el currículum a internet pero el mismo currículum. No es que por subirlo a internet, ahora de golpe la gente lo va a querer. Sí, lo va a poder mandar por mail, esa es la novedad. Pero nada más", concluyó.

Moneda digital argentina: críticas de la ONG Bitcoin Argentina

Ricardo Mihura, presidente de la ONG Bitcoin Argentina, argumentó que "la propuesta de una moneda centralizada controlada exclusivamente por el gobierno a través del Banco Central -conocida mundialmente como CBDC (Central Bank Digital Currency)- es algo demasiado complejo y controversial como para ser lanzado en el tramo final de una campaña electoral".

Además, desmintió que los países citados por el ministro de Economía como modelos de uso de CBDC se hayan tenido éxito en su desarrollo.

"No es cierto que Suecia y Noruega sean ejemplos de modelos de implementación exitosa. Son solamente dos casos en los que se está estudiando el tema desde el año 2016", remarcó Mihura.

Los expertos exigen a Massa el derecho a la privacidad en sus operaciones y el libre comercio

Además, señaló que "por el contrario, el Banco Central de la República Argentina cuenta con un único informe unipersonal del año 2022. Técnicamente es un tema extremadamente complejo y que ninguno de los países que lo vienen estudiando ha podido aún llegar a un modelo operativo y sostenible".

Por su parte, Rodolfo Andragnes, cofundador de la ONG, advirtió que "ante la falta de consultas previas a organizaciones idóneas en el tema para lanzar esta idea, la Moneda Digital Argentina (MDA) no es más que un proyecto. No existe, hasta el momento, un programa a seguir en concreto donde se mencione cómo podría afectar a instituciones financieras privadas, por ejemplo".

Desde la ONG señalan que no existió hasta el momento "ningún debate ni consenso sobre las características esenciales de la moneda digital propuesta".

"Por este motivo, no quedaría en claro si la MDA sería de uso obligatorio y exclusivo, si reemplazaría totalmente al efectivo, si sería anónima o nominativa, si será accesible para los ciudadanos o sólo para los bancos y, sobre todo, si preservará el derecho al libre comercio y a la privacidad de las personas o, por el contrario, si se plantea un sistema de control totalitario por parte del Estado", agregan

La ONG Bitcoin Argentina además remarcó su compromiso y defensa al "derecho y las ventajas de la libre adopción y utilización de Bitcoin como una alternativa libre y soberana".

"Instamos a los argentinos a no dejarse engañar o confundir por una propuesta de CBDC que es totalmente superficial e infundada, y que muy probablemente termine funcionando como un experimento de ingeniería social extremadamente peligroso", concluye Mihura.

Moneda digital argentina: el proyecto oficial

"Vamos a poner en marcha la moneda digital argentina. Así como tus hijos plantean en su economía de plataformas la posibilidad de comerciar con el celular o la tarjeta, lo vamos a hacer de manera global para toda la Argentina", describió el candidato en el último debate presidencial llevado a cabo el 1 de octubre.

El ministro-candidato reveló que la economía digitalizada "también rompe los bolsones de corrupción porque es el límite más franco y duro que se le puede poner a esta".

A modo de ejemplo, el candidato mencionó que, en Noruega y Suecia, modelos de 'criptomonedas nacionales' mostraron un éxito sobresaliente y, sin ir más lejos, nombró a Brasil como un caso que avanza favorablemente a nivel regional con su 'real digital'.

"Con Brasil, mantenemos una relación comercial intensa y una colaboración muy beneficiosa. Es crucial que tengamos una visión compartida en este aspecto, y el Mercosur desempeña un papel central en ello", cerró.