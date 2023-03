Se imponen los ETF cripto en el mundo: ¿cuáles son los mejores para invertir?

El resurgir de las criptomonedas en este arranque de 2023 trajo consigo fuertes subidas también para los fondos cotizados del sector. Los detalles

Los fondos cotizados en Bolsa, mejor conocidos como ETF respondiendo a sus siglas en inglés (Exchange Traded Funds), aparecen como una opción viable para miles de inversores este 2023.

De hecho, aquellos con on mejor comportamiento en lo que va del año tienen algo en común: se centran en diversos aspectos del sector de las criptomonedas.

La razón es sencilla: tras un 2022 catastrófico, con una estrepitosa caída del mercado, llevó a miles de inversores a huír despavoridos.

Como resultado, Bitcoin (BTC) se desplomó un 64% y Ether (ETH) un 67%. Tras estas bruscas caídas, fue inevitable un cierto rebote, con subas superiores al 40%.

ETF: conocé cuáles son los mejores fondos para invertir

Al calor de estos rebotes en las criptos, los ETF también se vieron impulsados.

Uno de los que mejor rindió en lo que va de año, según Nasdaq.com, es el Valkyrie Bitcoin Miners ETF, centrado exclusivamente en los mineros de Bitcoin y con una suba de casi el 100%.

Los ETF con mejor comportamiento de 2023 s e centran en distintos aspectos del sector de las cripto

El ticker es un juego de palabras con "WAGMI", un acrónimo popular y grito de guerra dentro de la comunidad cripto que significa "We're all gonna make it" (todos lo lograremos).

El mencionado anteriormente, se trata de un pequeño ETF con sólo u$s5 millones en activos bajo gestión. Las 10 principales participaciones son todas mineras de Bitcoin, como:

Cleanspark

Digihost Technology

Bitfarms

HIVE Blockchain Technologies

Riot Platforms

ETF: qué empresas dominan el mercado

También centrado en los mineros de BTC, se sitúa VanEck Digital Assets Mining ETF, con un alza del 95%. Es aún más pequeño que WAGMI, con sólo u$s1.3 millones bajo gestión.

Este último cuenta con posiciones en empresas no relacionadas a la minería como Coinbase, Galaxy Digital Silvergate Capital, lo que le da cierta exposición a diferentes partes de la criptoeconomía.

El VanEck Digital Transformation ETF subió un 83%. Es mucho más grande que los anteriores, con u$s28.5 millones bajo gestión, e invierte en empresas que participan en todos los aspectos del ecosistema de activos digitales.

Coinbase es la principal participación, mientras que la segunda mayor es Block, empresa de tecnología financiera con participación significativa en criptomonedas. La tercera mayor participación, MicroStrategy, compañía de software empresarial que posee cantidades significativas de Bitcoin en su balance.

Un ETF combina una acción y un fondo de inversión que se puede adquirir mientras se generan ganancias

¿Qué es un ETF y cómo se relaciona con el Bitcoin?

Un ETF combina una acción y un fondo de inversión que se puede adquirir mientras se generan ganancias. Esto quiere decir que si le interesa al mercado aumenta su demanda y por consiguiente también su precio.

Los ETF siguen el rendimiento de uno o varios grupos de activos. Es decir, no se compra el activo, sino el valor que marca el precio.

Por ejemplo, un ETF de Bitcoin se guía por el precio de este; si lo comprás, solo obtenés ganancias si su valor asciende, o perdés si baja, pero no habrías comprado la criptomoneda como tal en ningún momento, ya que lo que únicamente se adquiere es su valor.

Las plataformas tradicionales de bolsas permiten las operaciones con ETF, esto quiere decir que aunque no tengan integrado el protocolo de la criptomoneda, el valor de esta se puede sumar a múltiples mercados.

En resumen: es más fácil adentrarse a los mercados tradicionales con un ETF de Bitcoin y no con la criptodivisa directamente.

Por otro lado, si se adquiere un ETF de la moneda virtual, no tenés que preocuparte por la seguridad del Bitcoin como hackeos o robos, ya que técnicamente no tenés ninguno.