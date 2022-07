EHOLD Group adquiere plataforma de exchange de criptomonedas con sede en Argentina

EHOLD Group anunció la adquisición de la plataforma de criptomonedas con sede en Argentina, C-Patex. El movimiento le permitirá expandirse por la región

EHOLD Group anunció la adquisición de la plataforma de exchange de criptomonedas con sede en Argentina, C-Patex.

América Latina está posicionándose a la delantera con respecto a la integración de las criptomonedas en la vida diaria en todo el mundo. Para 2021, el valor del mercado de criptomonedas de América del Sur explotó de u$s 68 millones a un increíble u$s 650 millones, un aumento de casi diez veces.

Este crecimiento significativo ha llamado la atención de las principales empresas globales de Blockchain a la región. EHOLD Group, un grupo de empresas centrado en tecnología y economía digital, ha adquirido a la bolsa argentina C-Patex con el objetivo de aprovechar al máximo estas oportunidades que presenta la región.

EHOLD adquiere C-Patex

Diego Aguiar, de C-Patex, y el presidente de EHOLD Group, Mykola Udianskyi

C-Patex es una plataforma de intercambio argentina que se lanzó en noviembre de 2014 y que ofrece servicios para el comercio de una variedad de monedas digitales. Por supuesto, en su listado se incluyen las principales criptomonedas del mercado.

Tras cerrar el acuerdo de adquisición, Diego Aguiar se convertirá en socio gerente y copropietario de la bolsa. Aguiar es una figura conocida en la comunidad de criptomonedas latinoamericana. Actualmente tiene un canal de YouTube donde publica contenido sobre la inversión en activos digitales.

El propósito de la transacción es asegurarle a EHOLD una posición fuerte en uno de los mercados de criptomonedas de más rápido crecimiento en el mundo. Prof IT, una de las filiales del grupo, ya ha asignado un gran equipo de expertos para optimizar y actualizar los sistemas y el software de C-Patex. Fundada en 2013, Prof IT tiene experiencia en áreas como software Blockchain personalizado, tokenización, contratos inteligentes, tokens no fungibles (NFT), entre otras.