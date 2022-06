Stablecoins: ¿puede seguir Tether los mismos pasos que Luna/Terra?

Tether sigue dominando el mundo de las stablecoins, y tiene planes de expansión que incluye el uso de remesas. ¿Alcanza esto para que no colapse?

Con la crisis y colapso de Luna/Terra todo el ecosistema cripto entró en quiebre, y también las stablecoins como Tether fueron afectadas.

Tether en 2022, con la caída por el colapso de Luna/Terra

¿Puede ser que Tether (USDT) pase por lo mismo? ¿Qué sucedería?

Tether en Latinoamérica

"Si bien no existen estudios robustos que detallen el share de cada cripto, se dice que USDT representa el 50% del volumen de las stablecoin y las que le siguen llegan con el 15%", señaló Ignacio E. Carballo, crypto & alternative finance lead en AMI (EE.UU.) y director de ecosistema fintech en la Universidad Católica Argentina.

Las stablecoins tuvieron una fuerte bienvenida en la región. Según el CEO de Olmos Group Venezuela, Aarón Olmos, a 2020 un 24,5% de lo que se operaba en criptos en la región correspondía a monedas estables.

Porcentaje de valor enviado a América Latina por moneda

Además de ser la contraparte de las transacciones de bitcoin (XBT), ethereum u otras, en América Latina las stablecoins tienen potencial para el envío de remesas, que ya representan el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de toda la región, y más del 20% del de muchos de los países más pequeños, según un reporte de Diálogo Interamericano.

Es por ello que para esto Tether Limited lanzó el token MXNT, atado a la moneda mexicana, para sacar tajada de este flujo. Facebook con Novi apenas está arrancando su plan piloto en Guatemala.

En tanto, el Julián Colombo, head of public policy del intercambio de monedas en Bitso, sostuvo que las stablecoins son muy valoradas en el ecosistema cripto por quienes deben enviar dinero a otros países o estructurar pagos diferidos en el tiempo, algo que otras monedas no permiten.

"En el caso de América Latina, el envío y recepción de remesas representa un ingreso muy importante para millones de familias y, con las stablecoins estos envíos son inmediatos, seguros y con comisiones mucho más bajas que los métodos tradicionales de envío de dinero", aseguró Colombo.

Por otra parte, en Argentina el USDT y las otras stablecoin cumplen un rol clave para los exportadores de servicios de conocimiento que no quieren liquidar sus dólares de manera oficial, por una cuestión del cambio existente

Carballo explicó: "El mercado cripto ya ha sufrido estas volatilidades, pero más de la mitad de los que tienen cripto en Latinoamérica las compraron después de la pandemia. Y nunca habían experimentado esta volatilidad que se vivió en mayo. Buena parte de la gente que entró buscaba monedas estables y su caso de uso no era la descentralización, las remesas o ir en contra de la centralización, sino no tener una moneda estable en un contexto de dólar inflacionario".

¿Caerá Tether?

"Por la liquidez y el volumen que tiene USDT, yo veo muy poco probable una pérdida del peg (paridad con el dólar). Tendría que haber un evento catastrófico, donde la gente básicamente liquide toda su posición en USDT", señaló a Bloomberg Línea Manuel Beaudroit, cofundador del exchange cripto Belo.

El especialista consideró que si llegase a suceder este eventual hecho catastrófico con USDT, como pasó con Luna, "eso podría tener un efecto muy negativo sobre el ecosistema". Afirmó también que, según su óptica, son los gobiernos los están buscando que pase algo así, ya que esta moneda estable "le permite a la gente tener una cuenta en cuasi dólares sin la necesidad de tener dólares".

Tether Limited ha sido multado en 2021 (por u$s 35 millones) en Estados Unidos por haber mentido respecto del respaldo de sus token. La Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) había determinado que, entre junio de 2016 y febrero de 2019, la empresa no contaba con suficientes dólares en su balance como para respaldar todas las unidades de la stablecoin que estaban en circulación, pese a asegurar que sí.

Para buena parte del mercado existen dudas sobre cuán bien auditada está esta moneda. Lo positivo es que en el sitio web oficial se pueden encontrar tanto los balances de cada token como las reservas con las que cuenta la compañía. Una aclaración: no es que por cada USDT emitido haya un dólar físico, sino que el monto está diversificado en activos seguros, como bonos del Tesoro estadounidense (representan el 55% de la parte líquida), papeles comerciales y certificaciones de depósitos (28,47% de la liquidez), bonos de otros Tesoros (0,41% de la liquidez) y dólares depositados (5,81% de la liquidez), entre otros.

Reservas de Tether

Más allá de las dudas, lo positivo para esta stablecoin y para las otras más importantes del ecosistema es que logró pasar la primera prueba de fuego que se le presentó, con la crisis de confianza que generó el efecto Terra. Sin embargo, el susto no salió gratis. Hasta ese momento la capitalización de mercado de USDT era de u$s 83.000 millones hoy está en u$s 72.000 millones.

Capitalización de mercado de Tether

El futuro

Algunos analistas creen que es posible que en algún momento Tether pierda el liderazgo dentro del mundo stablecoin: "La moneda UCDC está hiperregulada y tiene muchos más avales gubernamentales que USDT", indicó Carballo. Y añadió: "A medida que pasan cosas como las que pasaron con Terra favorece a este tipo de actores. Hoy la que más se utiliza es USDT, pero tranquilamente eso podría cambiar".

Por otra parte, y más allá de cuál sea la que termine reinando, algunos actores de mercado de cripto tienen diversificada su posición en stablecoin, para llevar tranquilidad a los inversores, indicó Bloomberg.