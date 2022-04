¿Malas o buenas noticias?: qué indican los datos sobre la tendencia a corto plazo de bitcoin

Luego de algunas semanas de recuperación, vuelven las malas nuevas para Bitcoin. Todo indicaría que el valor de u$s 40.000 se ha convertido en resistencia, y el precio de la cripto podría seguir bajando

Bitcoin estuvo por debajo de los u$s 40.000 desde el viernes, y las expectativas del mercado demuestran que habrá más pérdidas.

Evolución del par BTC/USD

Según datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView bitcoin alcanzó los u$s 39.200 el viernes. Sumado a la posible resistencia en los u$S 40.000, se genera un ambiente de falta de confianza.

Mientras tanto desde Coinglass confirmaron que las tasas de financiación en los exchanges de derivados fueron firmemente negativas durante el fin de semana.

Tasas de financiación de BTC

El analista Filbfilb agrega que la relación entre posiciones largas y cortas es otro motivo de preocupación.

Price at $47k: - LS ratio was 1:1Price at $39.5k: - LS ratio = 3.5Ruh-oh. https://t.co/Pazhwgj5vr — filbfilb (@filbfilb) April 22, 2022