China ya prohibió las criptomonedas: ¿qué hará Estados Unidos?

En un día clave, Estados Unidos podría comenzar a aplicar regulaciones más duras sobre las operaciones con criptomonedas siguiendo los pasos de China

La semana pasada, China prohibió a las criptomonedas, tanto su negoción como realizar su minería. Aunque no se espera que suceda lo mismo con Estados Unidos, se prevén una serie de medidas que puedan llevar a endurecer las transacciones.

La preocupación se funda en que la Casa Blanca ha nominado a Saule Omarova para dirigir la Oficina del Supervisor de la Moneda, una conocida crítica de las criptomonedas, que se suma a otros cargos gubernamentales con pensamientos similares.

Estados Unidos y su posición frente a las criptomonedas.

Ayer mismo Ellon Musk declaró: "No es posible, creo, destruir las 'criptos', pero sí es posible que los gobiernos frenen su avance".

Michael Hsu, el director interino mientras se resuelve la nominación de Omarova, ya ha avisado afirmando que cree que las monedas virtuales podrían ser "tan peligrosas como los complejos derivados" que desencadenaron la crisis financiera de 2008.

Lo que viene

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Gary Gensler, declaró que el mercado de criptomonedas está "plagado de fraudes, estafas y abusos".

Gensler quiere que las criptomonedas estén reguladas igual que los valores, algo impensado para la naturaleza decentralizada de los cripto activos.

En la mayoría de las plataformas los clientes tienen que pasar por una moneda intermedia o "stablecoin" antes de acceder a cualquier criptodivisa y la más utilizada para ello es el tether.

Por eso, también se estarían preparando nuevas reglas para Tether, cuyo valor está atado al dólar arbitrariamente. "Estas monedas estables están actuando casi como fichas de poker en el casino en este momento", dijo Gensler.

¿ Se viene la luz roja contra las cripto?

El proyecto de Estados Unidos

El pasado 10 de agosto, Estados Unidos aprobó un extenso proyecto de ley de infraestructura de más de más de 2.500 páginas incluye una disposición que prevé imponer normas más estrictas a los inversores del mercado de monedas digitales con el objetivo de recaudar u$s28.000 millones a través de impuestos a las transacciones cripto.

Para ello, el proyecto busca profundizar los requisitos fiscales de informes sobre movimientos de criptomonedas con una ampliación del término "corredor" o "intermediario", en inglés ‘broker. Como tal, la ley exigiría a un gran número de entidades, incluidos mineros, desarrolladores de billetera, operadores de nodos y otros, a reportar transacciones de criptomonedas.

Expertos y líderes de la comunidad han destacado que el lenguaje actual de la propuesta de ley es un problema, ya que la medida sería imposible de cumplir por muchas de estas entidades que no facilitan las transacciones directas a los clientes.

Los corredores de nodos, por ejemplo, no pueden recopilar la información de usuario necesaria para cada transacción de criptomonedas que validan.

En agosto, un grupo de actores de la industria de criptomonedas se unieron para enmendar la disposición acortando el alcance del término "corredor".

Sin embargo, y a pesar del esfuerzo conjunto de los senadores, el borrador del proyecto de ley pasó sin cambios a la Cámara de Representantes después de no conseguir una decisión unánime para la enmienda de disposición en el Senado.

Los informes más recientes sobre el proyecto no indicaron si los miembros de la Cámara de Representantes discutirán un cambio para la polémica disposición sobre criptomonedas.

El mes pasado, un informe sugirió que el Departamento del Tesoro planeaba aclarar la definición de "corredor". Según un reportaje de Bloomberg, un funcionario del Tesoro no identificado indicó que el departamento se apegará a la definición de "corredor" establecida en el Código de Rentas Internas (IRC), y no apuntará a las entidades que no se rijan por él.

Actualmente, el proyecto de ley de infraestructura enfrenta la oposición de algunos legisladores que creen que debería retrasarse hasta que las negociaciones hayan terminado con respecto al proyecto de ley de seguimiento de u$s3,5 billones de bienestar social y clima.

Con la suma del segundo proyecto de ley perturbando a algunos demócratas, Pelosi indicó que es "evidente" que el proyecto de ley podría reducirse en alcance. "Ahora estamos trabajando junto con el Senado y la Casa Blanca en cambios a esta legislación histórica", resaltó el funcionario.