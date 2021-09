Robert Kiyosaki pronostica un "colapso financiero" en octubre y aconseja en qué invertir

Robert Kiyosaki es un especialista en finanzas e inversiones, por lo que cada vez que opina o predice eventos financieros hay que prestar atención

El inversor y escritor estadounidense Robert Kiyosaki, también famoso por haber escrito el libro "Padre rico, padre pobre", pronosticó que en octubre habrá una "gran caída de los mercados de valores".

"El mayor colapso de la historia"

Kiyosaki publicó en su cuenta de Twitter que el desplome ocurrirá debido a los títulos de renta fija y a corto plazo emitidos por la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de EE.UU. Según el experto esta caída arrastrará al oro, a la plata y al bitcóin por lo que frente a esta situación afirma que el dinero en efectivo será la mejor opción para realizar cualquier operación tras la caída de los mercados.

El lunes el inversor aseguró en el mismo espacio que no se debe confiar en las instituciones financieras de EE.UU. ni en Wall Street, en relación a los recientes escándalos de altos cargos de la Reserva Federal que invirtieron a título personal en el mismo tipo de acciones que las adquiridas por esa entidad, lo que les reportó grandes ganancias.

El empresario afirmó que "nosotros iríamos a prisión por lo que ellos hicieron" y remarcó que prefiere apostar por el oro, la plata y el bitcóin. La semana pasada Kiyosaki publicó en Twitter que "se avecina el cierre" del Gobierno federal de EE.UU. por la "falta de dinero".

"Los demócratas culpan a los republicanos por el problema", y el gigante inmobiliario chino Evergrande también está "sin dinero", señaló. "¿Captan el mensaje? Adquieran oro, plata, bitcóin, ethereum antes del mayor colapso de la historia", afirmó desde la red social según el sitio actualidad.rt

Las seis reglas del éxito de Kiyosaki

Siempre debés tener claro cuál es la clase de ingresos por la que trabajás: existen tres tipos de ingresos: ordinarios, de cartera y pasivos, el ingreso ordinario generalmente se deriva de un trabajo. Los ingresos de cartera generalmente se derivan de activos en papel como acciones, bonos y fondos mutuos. Los ingresos pasivos generalmente se obtienen de activos como bienes raíces, pero también pueden derivarse de regalías, de patentes o acuerdos de licencia e incluso del mercado de valores. Los ingresos pasivos son el flujo de caja que se genera a partir de una inversión. Es el dinero producido por un activo

Convertí tus ingresos ordinarios en ingresos de cartera o ingresos pasivo: Mi padre rico solía decir que "convertir ingresos ordinarios en ingresos pasivos, en pocas palabras, es todo lo que se supone que debe hacer un inversor"

El gurú utiliza su cuenta de Twitter para opinar sobre finanzas

Mantén seguros tus ingresos ordinarios adquiriendo activos que conviertan estos en ingresos pasivos o ingresos de cartera

El inversor puede ser un activo o un pasivo: A menudo se oye a la gente decir: "invertir es arriesgado". Pero es el inversor el que implica riesgo. He visto a muchos de los supuestos inversores perder dinero cuando todos los demás están ganando dinero. He vendido negocios a muchos de los llamados empresarios y vi cómo esos mismos negocios pronto quebraban

Un verdadero inversor está preparado para lo que suceda: ¿Alguna vez ha escuchado a alguien decir: "Podría haber comprado ese terreno por u$s 500 la hectárea hace 20 años, y míralo ahora, alguien construyó un centro comercial justo al lado, y ahora ese mismo terreno cuesta u$s 500.000 por hectárea"? Cuando escuchas a alguien decir esto, estás escuchando a un inversor que no estaba preparado.La mayoría de las inversiones que pueden acercarte a tu libertad financiera están disponibles solo por un período limitado de tiempo: unos momentos en el mundo de la bolsa o una ventana de oportunidad que está abierta durante años, como en el sector inmobiliario

Si estás preparado, el dinero te encontrará o tú lo encontrarás a él

Buenas oportunidades de inversión parecen sacar a relucir la codicia de la gente. Entonces, cuando una persona encuentra una buena oportunidad que promete una atractiva recompensa, atrae al dinero. Si se trata de una promesa poco atractiva, será muy difícil dar con el dinero necesario para poner la inversión en marcha. Como solía decir mi padre rico: "La inversión es un tema del que puedes aprender los conceptos básicos y te servirán para el resto de tu vida"