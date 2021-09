Ley Bitcoin en El Salvador: la oposición a la medida aumenta, y más sectores muestran su descontento

La resistencia contra la medida de El Salvador de hacer de Bitcoin una moneda de curso legal persiste incluso cuando la ley entró en vigor

En el caso de El Salvador, casi parece que el mundo entero está pendiente de este experimento para ver si será un éxito o un fracaso total para la nación centroamericana.

Con el 7 de septiembre, que marca la implementación oficial de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, una ola de protestas en el país contra la medida ha despertado sospechas e incertidumbre sobre cómo se aplicará la nueva ley.

Desde el arresto de personas que critican al gobierno salvadoreño por esta nueva ley, hasta la ola de ciudadanos en todo el país que protestan por el estatus legal de Bitcoin, la primera criptomoneda enfrenta algunos vientos en contra.

La primera ola de resistencia

Tras el anuncio, un grupo de manifestantes llamado Bloque de Resistencia y Rebelión Popular (BRRP) surgió para protestar contra la ley de Bitcoin.

"El presidente Nayib Bukele aprobó la ley que convierte a la criptomoneda en moneda de curso legal en el país sin consultar debidamente al pueblo", dijo un activista.

Bukele responde diciendo que no es obligatorio el uso de bitcoin

Aunque el grupo de protesta destacó complejidades como la volatilidad de Bitcoin como razones para la cautela, su principal reclamo es que la ley sirve principalmente a las grandes empresas vinculadas al presunto lavado de dinero en beneficio de funcionarios corruptos.

"Bitcoin sólo sirve a algunos grandes empresarios, especialmente los vinculados al gobierno, para blanquear dinero mal habido", dijo un manifestante.

Una carta del grupo BRRP decía que "los empresarios que pongan su capital en Bitcoin no pagarán impuestos por sus ganancias y el gobierno gastaría millones en impuestos para ejecutar toda la campaña".

De hecho, el proyecto de ley para hacer de Bitcoin una moneda de curso legal incluye algunas propuestas interesantes, como un impuesto cero sobre las ganancias de capital en BTC. El proyecto de ley también prometía a los inversores la residencia permanente en el país con una inversión de tres BTC en El Salvador.

La detención de Mario Gómez

A medida que el controvertido proyecto de ley de Bitcoin se convierte en ley el 7 de septiembre, siguen surgiendo tanto partidarios como detractores, siendo el último de los acontecimientos en torno a la ley la detención de Mario Gómez.

Según varios medios de comunicación locales de El Salvador, Mario Gómez, un experto en informática y criptografía, así como un ávido crítico del gobierno, fue detenido por la policía local y retenido durante unas horas antes de ser liberado.

Gómez es conocido por publicar regularmente en las redes sociales su oposición a la iniciativa del gobierno de convertir a Bitcoin en moneda de curso legal.

Observadores como Steve Hanke, un economista de la Universidad Johns Hopkins, criticaron la detención de Gómez como una "táctica policial autoritaria en acción".

Héctor Silva, consejero de la alcaldía de San Salvador, dijo que "el arresto de Mario retrata la fragilidad del gobierno en cuanto a la implementación de la Ley Bitcoin, pero confirma algo aún más peligroso".

"Están dispuestos a manipular cualquier institución que sea necesaria para apartar las voces críticas", añadió Silva.

Aunque la policía emitió un comunicado en el que decía que Gómez había sido detenido en el marco de una investigación por fraude financiero, los informes periodísticos mostraron que fue arrestado sin orden judicial y que se intentó apoderarse de su teléfono y su ordenador.La protesta ciudadana

Justo antes de la detención de Gómez, los jubilados de El Salvador salieron a la calle para protestar, preocupados por el uso de la volátil criptomoneda por parte del gobierno para pagar sus pensiones.

Mientras hablaba con los periodistas, un manifestante de la multitud, que incluía veteranos, pensionistas por invalidez, trabajadores y jubilados, dijo: "Sabemos que esta moneda fluctúa drásticamente. Su valor cambia de un segundo a otro, y no tendremos ningún control sobre ella".

Aunque Bukele ha prometido que el uso de Bitcoin en el país será opcional y que los salarios y las pensiones se seguirán pagando en dólares estadounidenses, los manifestantes siguen destacando la falta de conocimiento de esta tecnología.

Los ciudadanos también se han quejado de que ha habido muy pocas explicaciones por parte de los funcionarios sobre los pros y los contras de Bitcoin.

Una inmensa mayoría de la población está contra el bitcoin

"No conocemos la moneda. No sabemos de dónde viene. No sabemos si nos va a reportar ganancias o pérdidas. No sabemos nada", añadió un salvadoreño.

En respuesta, la administración de Bukele ha declarado que el uso de Bitcoin no es obligatorio y que se proporcionará la formación necesaria y otras alternativas a Bitcoin.

Opiniones encontradas

Aunque el presidente Bukele goza de unos índices de aprobación increíblemente altos, las últimas encuestas sobre la Ley Bitcoin muestran una falta de apoyo generalizado a la medida.

Una encuesta reciente realizada por la Universidad Centroamericana José Siméon Cañas de El Salvador muestra que hasta dos tercios de los encuestados se inclinan por la derogación de la ley, y más del 70% prefiere el dólar estadounidense a Bitcoin.

Instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional también han advertido sobre los problemas macroeconómicos, financieros y legales que podría acarrear la adopción de Bitcoin en El Salvador.

Siobhan Morden, jefa de Estrategia de Renta Fija para América Latina en Amherst Pierpont, dijo que "los planes para Bitcoin bajo un régimen cada vez más autocrático probablemente sólo agravarán las preocupaciones sobre corrupción".

Por otro lado, otros permanecen optimistas en cuanto a que la nueva ley acabará beneficiando a los salvadoreños, dado que la economía del país depende en gran medida de las remesas que envían los emigrantes al extranjero. Sólo el año pasado, las remesas del país ascendieron a USD 6 mil millones de dólares, lo que representa una quinta parte del producto interior bruto.

"La adopción de Bitcoin como moneda de curso legal por parte de El Salvador ofrece al país una cierta opción en materia financiera y de soberanía", dijo Alexander Blum, director general de Two Prime.

Sus opiniones fueron secundadas por Alberto Echegaray Guevara, artista y empresario, quien dijo: "La Ley Bitcoin del presidente Bukele no sólo intenta abaratar y facilitar las transferencias internacionales de dinero para el 70% de su población no bancarizada, sino que también crea un nuevo centro económico y una nueva plataforma de remesas en Centroamérica".

Adrian Pollard, de HollaEx, dijo a Cointelegraph: "Es típico que los lanzamientos de nuevas tecnologías tengan fallos y oposición, pero es exactamente por eso que se hizo voluntario".

"Sospecho que habrá más baches en el camino para El Salvador, pero valdrá la pena a largo plazo. De hecho, creo que otras naciones sudamericanas no están muy lejos y le seguirán", añadió Pollard.

Fuente: Cointelegraph