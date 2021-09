Aún hay para rato: los datos de minería de bitcoin demuestran que sigue vivo y creciendo

Los mineros de Bitcoin (BTC) produjeron oficialmente su bloque número 700.000 el 11 de septiembre, marcando un hito importante para una red cuyos detractores afirman la han declarado muerta 428 veces desde 2009.

Bitcoin tardó menos de dos años en producir 100.000 bloques más después de alcanzar el hito de los 600.000 el 18 de octubre de 2019. Para el momento del último hito de 100.000 bloques, el precio de BTC valía menos de u$s 8.000. Hoy, un Bitcoin vale más de u$s 45.500.

Al cierre de esta edición, el suministro total de Bitcoin era de 18,812,806, es decir, el 89.5% de todas las monedas que existirán. En promedio, se generan nuevos bloques cada diez minutos, aunque el tiempo de producción se ve afectado por la dificultad de minado. La dificultad de minado de Bitcoin se ajusta aproximadamente cada dos semanas, un proceso que restablece la dificultad de los mineros para minar el activo digital. Al ritmo actual de producción de bloques, el último Bitcoin se minará cerca del 2140.

La comunidad cripto en Twitter celebró el hito citando al fallecido Hal Finney, uno de los primeros pioneros de Bitcoin y principal candidato a ser Satoshi Nakamoto, el seudónimo creador de la criptomoneda. Finney falleció de esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, en 2014.

The 700,000th #Bitcoin block."Every day that goes by and #Bitcoin hasn't collapsed due to legal or technical problems, that brings new information to the market. It increases the chance of #Bitcoin's eventual success and justifies a higher price."— Hal Finney pic.twitter.com/RYzHHBodTe — Documenting Bitcoin ???? (@DocumentingBTC) September 11, 2021