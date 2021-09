Ray-Ban y Facebook presentan Ray-Ban Stories, la primera generación de anteojos inteligentes

El fabricante de anteojos y la red social más popular trabajaron juntas desde el inicio del proyecto para integrar tecnología en este dispositivo portátil

El fabricante de lentes Ray-Ban lanzó Ray-Ban Stories, unos nuevos anteojos inteligentes que ofrecen una manera única de capturar fotos y video, compartir tus aventuras, escuchar música o recibir llamadas, para que puedas estar presente con tus amigos, familia y el mundo que te rodea.

El precio de las gafas arrancará en los u$s299, estarán disponibles en 20 estilos diferentes, y podrán adquirirse en la tienda online y en tiendas selectas de los Estados Unidos, Australia, Canadá, Irlanda, Italia y Reino Unido.

Desde actividades cotidianas como andar en bicicleta hasta ir a tu festival de música favorito, las cámaras duales integradas de 5 MP de Ray-Ban Stories permiten capturar momentos espontáneos mientras suceden, desde un punto de vista único y en primera persona.

El diferencial es que el usuario podrá capturar fácilmente el mundo tal como lo ve, tomar fotos y grabar hasta 30 segundos de video usando el botón o el modo manos libres con los comandos de voz del Asistente de Facebook.

Una luz LED de captura que es parte integral del diseño, se enciende para que las personas a tu alrededor sepan que estás sacando fotos o grabando.

Los parlantes de oído abierto optimizados están integrados, y la matriz de audio de tres micrófonos de Ray-Ban Stories ofrece una transmisión de voz y sonido más rico para llamadas y videos. La tecnología Beamforming y un algoritmo de supresión de ruido de fondo proporcionan una mejor experiencia de llamada, la misma que se esperaría de unos auriculares dedicados.

Ray-Ban Stories se empareja con la nueva aplicación Facebook View, para que puedas compartir fácilmente tu punto de vista, historias y recuerdos con amigos y seguidores de redes sociales.

La aplicación Facebook View en Android e iOS hace que sea fácil importar, editar y compartir contenido capturado con los anteojos inteligentes a las aplicaciones en tu teléfono: Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, TikTok, Snapchat, y más.

También se puede guardar contenido en el carrete de la cámara de tu teléfono, editarlo y compartirlo desde allí. Además, las nuevas y exclusivas mejoras posteriores a la captura integradas en Facebook View, permiten crear contenido único para darle un giro especial a tus publicaciones.

Ray-Ban Stories está disponible en 20 variaciones, en algunos de los estilos más icónicos de Ray-Ban – Wayfarer/Wayfarer Large, Round y Meteor – y en cinco colores con una gama de lentes que incluyen transparentes, de sol, transition y graduado, para que puedas elegir el estilo que más te convenga.

Como los anteojos inteligentes están pensados para usarlos todo el día, las Ray-Ban Stories deben estar listas cuando vos lo estés.

Por tal motivo, incluyen un estuche de carga portátil especialmente diseñado, para que puedas recargarlos fácilmente y mantenerlos protegidos mientras estás en movimiento. Una carga completa del estuche ofrece tres días consecutivos adicionales de uso.

Forma pequeña, grandes desafíos de diseño

Con los anteojos inteligentes Ray-Ban Stories, la miniaturización fue clave. EssilorLuxottica, la empresa matriz de Ray-Ban, y Facebook trabajaron juntos desde el concepto hasta el diseño final para integrar a la perfección la tecnología inteligente en un factor de forma icónico, lo que fue un gran desafío.

Tuvieron que rediseñar los componentes para que todo (dos cámaras, un conjunto de micro parlantes, una matriz de audio de tres micrófonos, un procesador Snapdragon® optimizado, un panel táctil capacitivo, una batería y más) cupiera en el menor espacio y en el marco más ligero posibles. El factor de forma influyó en muchas decisiones, desde la arquitectura de los parlantes hasta la selección de la cámara.

Lograr un audio de alta calidad no era una tarea sencilla. Usaron un sistema de reflejo de bajos y hubo desafíos iniciales para lograr que la conexión de los parlantes se ajustara a la restricción de los anteojos. La respuesta vino con la combinación de excelentes hardware y software, y un poco de persistencia.

De igual forma, las cámaras de 5MP pueden brindar experiencias multimedia superiores en comparación con cámaras más potentes, gracias al gran trabajo de procesamiento. Las fotos y videos capturados en Ray-Ban Stories son perfectos para compartir con tu aplicación favorita.

Diseñaron la captura de fotos y videos para resistir una gran cantidad de movimiento, desde girar la cabeza para captar una escena hasta la velocidad de captura desde una patineta. Las optimizaciones del trabajo de fotografía computacional incluyen HDR y Low Light Fusion, Estabilización de video y Remoción de ruido.

También aplicaron la representación de tonos mejorada por aprendizaje automático para mejorar las fotos y los videos, para que se sientan tan auténticos como el momento mismo en que se tomaron.

El lanzamiento de tres modelos con diferentes colores, materiales y acabados para su producto de primera generación es un gran logro. Al principio, hubo mucha investigación sobre dónde debería ir el puerto de carga. La solución: las bisagras del brazo funcionan como las partes expuestas que se acoplan al estuche de carga.

Tuvieron que crear 20 pruebas de validación de ingeniería (EVT) para cada modelo. Al final, pudieron estandarizar y templar los brazos de los anteojos en todos los productos y diseñaron los componentes internos para que tuvieran sentido en todos los estilos.

A través de iteraciones de diseño, meses de planificación y colaboración internacional entre los equipos en Facebook y EssilorLuxottica (y nada menos que en medio de una pandemia), lo lograron. Los anteojos inteligentes Ray-Ban Stories pesan alrededor de cinco gramos más que el diseño original de Wayfarer, lo que equivale al peso de aproximadamente una cucharada pequeña de sal.

Diseñado pensando en la privacidad

Al igual que con cualquier dispositivo nuevo, Ray-Ban tiene la gran responsabilidad de ayudar a las personas a sentirse cómodas y brindar tranquilidad, y eso no solo se aplica a los propietarios de los dispositivos, sino también a las personas que los rodean. Es por eso que incorporaron la privacidad directamente en el diseño del producto y la funcionalidad de la experiencia completa, desde el principio.

Por ejemplo, tiene protecciones de hardware como un interruptor para apagar las cámaras y el micrófono, además de la luz LED de captura antes mencionada que está conectada a la cámara y que emite una luz blanca cuando estás tomando fotos o videos para notificar a las personas cercanas.

Los controles de la aplicación Facebook View te ayudarán a personalizar tu experiencia: para determinar cosas como tus preferencias personales para importar fotos y videos, y cuándo y dónde compartir el contenido que capturas con los anteojos. La capacidad de controlar la configuración y el contenido fueron las principales preocupaciones de las personas en la investigación de usuarios que realizaron sobre tecnología portátil y privacidad.

De forma predeterminada, los anteojos inteligentes Ray-Ban Stories recopilan los datos necesarios para que tus anteojos funcionen, como el estado de la batería para avisarte cuando la batería está baja, tu dirección de correo electrónico y la contraseña de tu inicio de sesión de Facebook, para verificar que realmente sos vos cuando inicies sesión en la aplicación Facebook View, y tu conexión a WiFi.

El usuario puede optar por compartir datos adicionales – que incluyen cosas como la cantidad de imágenes que capturaste o el tiempo que pasaste grabando videos – con Facebook para el desarrollo, mejora y personalización de productos. Esta configuración se puede cambiar en cualquier momento.

El uso de Facebook Assistant para la captura mediante comandos de voz es totalmente opcional. Se puede ver y eliminar las transcripciones de voz, y siempre está habilitada la opción de desactivar el almacenamiento de voz y/o el Asistente de Facebook en Configuración.

Los anteojos inteligentes Ray-Ban Stories y Facebook View son experiencias sin anuncios, por lo que no verás anuncios cuando uses las anteojos o la aplicación, además de que no usarán el contenido de las fotos y videos para anuncios personalizados. Si compartís contenido con cualquier otra aplicación, se aplicarán los términos de esa aplicación.

Para mayor tranquilidad, las fotos y los videos están encriptados en los anteojos inteligentes. Y los anteojos solo se pueden emparejar con una cuenta a la vez, por lo que si perdés tus anteojos inteligentes Ray-Ban Stories y alguien intenta emparejarlos con un nuevo teléfono y cuenta de Facebook, todos los datos y medios que queden en los anteojos serán automáticamente eliminados.

Innovando responsablemente

Crear funciones y controles de privacidad no es suficiente por sí solo. Ray-Ban considera que deben educar de manera proactiva a las personas sobre cómo usar los anteojos inteligentes Ray-Ban Stories de manera segura y responsable, tanto para su propia protección como para la de quienes los rodean.

Para tal fin, desarrollaron pautas para lo que es y no es un uso apropiado de los anteojos, algunas de las cuales aparecen directamente en la aplicación durante su activación, y que están disponibles en línea en su micrositio de privacidad dedicado para Ray-Ban Stories.

Estos consejos incluyen respetar las preferencias de las personas si piden que el usuario deje de grabar o no quieren aparecer en una foto o video, no capturar fotos y videos mientras conducís y apagar los lentes en áreas privadas como lugares de culto, consultorios médicos o vestuarios.

A medida que los anteojos inteligentes se convierten en parte de la vida cotidiana, Ray-Ban tiene la responsabilidad de ayudar a explorar las grandes preguntas y establecer nuevas normas de una manera abierta e inclusiva. Y los wearables inteligentes presentan su propio nuevo conjunto de preguntas sobre políticas en torno a la privacidad y la aceptación social.

Es por eso que, a medida que innovan de manera responsable, consultaron con expertos de la academia y las comunidades de privacidad, seguridad y libertades civiles a nivel mundial para obtener su retroalimentación, incluido el Foro del Futuro de la Privacidad, la Red Nacional para Poner Fin a la Violencia Doméstica, la Liga Nacional de Consumidores, la Asociación Tecnológica LGBT, la Fundación para la Innovación y las Tecnologías de la Información, entre otros.