Nuevos negocios: así es el primer museo latinoamericano de arte NFT

El museo alberga obras NFT en distintas tiendas, donde se encuentran 100 artistas reconocidos del arte digital de Latinoamérica

Sin duda, el negocio de los NFT está en pleno auge, y quizás el 2021 sea el año en el cual esta tendencia alcance su punto más álgido. Asimismo, uno de los hitos de este años fue la venta del collage digital del artista Beeple. Su obra llamada "Everydays: The First 5.000 Days", fue subastada por casi u$s70 millones y se trata de un archivo JPEG encriptado con el collage.

En sintonía con esta tendencia, también se subastó por u$s 2.9 millones el primer tuit de la historia, escrito por el cofundador y actual consejero delegado de la compañía, Jack Dorsey, que decía "Just setting up my twttr".

Sin embargo, en un plano local, se produjo el lanzamiento de el MALa, el primer Museo de Crypto-Arte Latino del Mundo. Este alberga sus obras NFT en distintas tiendas, donde se encuentran los 100 artistas de arte digital de Latinoamérica más reconocidos ofrecen sus obras exclusivas.

De esta forma, las galerías digitales, en vez de colgar cuadros albergan NFTs. No obstante, se debe comprender que un token es un bien digital, mientras que No-Fungible se refiere a que es único, indivisible, irremplazable y que tiene la capacidad para probar su escasez. Es como si hablando de obras de arte tradicionales y análogas, se adquiriera la pintura original y no una litografía o una copia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MALa (@museodeartelatinoamericano)

¿Cómo nació la idea?

En diálogo con iProUP, Juan Pablo Papaleo, uno de los fundadores de MALa, comenta: "La idea de lanzar el museo surgió a inicios de 2021, en una charla entre sus socios en la que hablaban de las nuevas plataformas de contenido NFT y de la falta de inclusión y sobre todo de la imperiosa necesidad de visibilización de obras de artistas latinos en las mismas".

"Así creamos MALa, el único museo de arte latino que combina la tendencia comercial de la compra y venta de obras de arte, y la tendencia mundial 'cripto', generando un modelo de negocio único en donde tanto el artista latino que vende, como el coleccionista que compra y vende, ganan escalonada y exponencialmente", agrega.

Por otro lado, Papaleo destaca que el criptoarte es una nueva forma de arte vinculada a la tecnología blockchain. Esta tecnología trata de una cadena de bloques cifrados y descentralizados que no dependen del control de terceros sino del manejo de los propios usuarios. A través de esa cadena de bloques de máxima seguridad existe un intercambio. En el caso de las criptomonedas es económico y en el del criptoarte es la adquisición de una autoría, entre dos personas.

Asismo, expresa que no se debe confundir a los NFT con una criptomoneda, ya que a diferencia de los NFT, una criptomoneda sí puede ser cambiada por otra exactamente igual. "Por ejemplo, si compramos un Bitcoin y lo vendemos, podemos comprar otro y va a tener exactamente el mismo valor. En cambio, los NFT pueden ser casi cualquier cosa digital, como un dibujo, música, un tuit o un video", suma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MALa (@museodeartelatinoamericano)

"Las personas (coleccionistas) pagan por los NFT simplemente para apoyar a su artista, músico o creador de contenido favorito, como algo simbólico, o para coleccionar obras digitales originales. Aunque los NFT también pueden funcionar como algo especulativo ya que puedes comprar un NFT porque crees que una obra en un futuro valdrá mucho más", agrega.

La inversión

Por otro lado, se refiere a la inversión que necesitaron para lanzar el MALa. "Esta fue de aproximadamente u$s15.000 para desarrollo, subida de obras a las galerías, ya que para subir obras se deben pagar fees, los cuales son costeados en su totalidad por el mismo museo para que así ningún artista tenga que invertir absolutamente nada. Pero además de la inversión monetaria, tal vez en donde más invirtieron los socios fue en la cantidad de horas dedicadas a la investigación sobre las nuevas plataformas y en la curaduría de los 100 artistas, luego de un filtro de casi 1000 artistas digitales latinoamericanos", explica.

Pero además, enfatiza que actualmente el MALa es una entidad 100% independiente, pero no descarta en un futuro posibles ventures o acuerdos con otros museos del mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MALa (@museodeartelatinoamericano)

"Hoy el MALa es un museo 100% digital pero tenemos planeado abrir salas físicas alrededor del mundo en 2022, las cuales constarán de pantallas leds en las que se proyectarán las mismas obras digitales combinando exhibiciones de obras con realidad aumentada y experiencias inmersivas generando así una experiencia distinta y nueva dentro del mundo del arte", concluye.