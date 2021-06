¿Qué es "Purpose", y por qué fue uno de los ganadores durante la baja de valor de bitcoin?

El ETF Purpose Bitcoin cuenta ahora con más de 21.000 BTC bajo gestión mientras Estados Unidos continúa con el escrutinio regulatorio.

Como señaló el servicio de análisis on-chain, Glassnode, el 24 de junio, el ETF Purpose Bitcoin continuó aumentando sus activos bajo administración durante la segunda quincena de mayo.

En una historia de éxito inusual de las últimas semanas, Purpose de Canadá no vio una reducción significativa en los holdings o en la demanda después de que el par BTC/USD alcanzara los 30.000 o menos.

A partir del 15 de mayo, ingresó al ETF un promedio de 86.15 BTC por día, para un total de 3446 BTC entre ese momento y el 24 de junio.

En total, Purpose ahora tiene 21.114 BTC por un valor de alrededor de u$s 720 millones.

"Desde el evento de capitulación del 19 de mayo, el fondo cotizado en bolsa (ETF) Purpose Bitcoin no deja de acumular sats", resumía la popular cuenta de Twitter Dilution-proof en una de las varias reacciones positivas a los datos.

Purpose fue el primer ETF de Bitcoin de este tipo en obtener la aprobación de los reguladores en febrero de 2021. Estados Unidos aún tiene que responder, pero si los productos también debutan allí, el impacto podría ser más significativo dada la diferencia en tamaño entre el mercado estadounidense y canadiense.

"¿Cuántos países van a tener un ETF de Bitcoin cotizando antes que en Estados Unidos?", preguntó esta semana Jameson Lopp, cofundador y CTO de Casa.

La noticia ofrece una agradable contraposición a los juicios institucionales a los que se enfrenta el Bitcoin tras la caída de su precio.

En las próximas semanas se desbloqueará una cantidad de BTC almacenada en el Grayscale Bitcoin Trust ($GBTC), algo que se espera que aumente la ya intensa presión de venta.

one thing we haven't discussed yet - the grayscale $GBTC unlock schedule is looking really crusty from mid-april to mid-june, 139,000 bitcoin worth of shares have unlocked. there's another 140,000 bitcoin worth of shares that will unlock through the end of julyyeesh pic.twitter.com/Ha97Dh494O — Meltem Demir◎rs (@Melt_Dem) June 23, 2021