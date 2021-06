En plena caída MicroStrategy sigue apostando a las criptomonedas y gastó una suma millonaria en una compra de Bitcoin

Luego de un fin de semana complejo para Bitcoin, hoy la criptomoneda amaneció en un valor en torno a los u$s32.000, lo cual preocupó muchísimo a varios empresarios que temen que cruce la barrera y baje a los u$s20.000.

En un escenario especulativo con valores en baja, se conoció que MicroStrategy compró 13,005 bitcoins por u$s489 millones a un precio promedio de u$s 37.617 por unidad. Esta nueva compra repite a una maniobra que ya había hecho la empresa varias veces, como por ejemplo en Mayo cuando gastó u$s10 millones en Bitcoin.

MicroStrategy has purchased an additional 13,005 bitcoins for ~$489 million in cash at an average price of ~$37,617 per bitcoin. As of 6/21/21 we #hodl ~105,085 bitcoins acquired for ~$2.741 billion at an average price of ~$26,080 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/gLfnOxZEZc — Michael Saylor (@michael_saylor) June 21, 2021