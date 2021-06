Informe de PrimeXBT: criptoactivos sufren a medida que la FED cambia de tono, mientras el USD prospera

Las noticias positivas al comienzo de la semana enviaron al BTC para arriba amortiguando la carnicería de la FED Vitalik hizo una advertencia sobre ETH2.0

Las acciones mundiales tuvieron una mala semana después de que el discurso de la FED se volviera más agresivo de lo que anticiparon los mercados. Las acciones estadounidenses, con la excepción de las empresas de software y los fabricantes de chips, se vieron muy afectadas, y el Dow tuvo su peor semana desde octubre de 2020, perdiendo un 3,5%. El S & P 500 bajó un 1,9%, mientras que las compras en la caída de empresas tecnológicas proporcionaron algo de apoyo al Nasdaq, que bajó solo un 0,2%.

Esta no fue una buena noticia para las criptomonedas o las acciones, las materias primas, el petróleo y los metales preciosos, ya que se produjo una gran venta en estas áreas. Sin embargo, al menos para Bitcoin, hubo buenas noticias en el ámbito de la inversión que ayudaron a suavizar el golpe.

En la reunión de la FED de la semana pasada, su presidente, Jerome Powell, citó el aumento de la inflación al consumidor, así como datos consistentes que apuntan hacia la recuperación económica para revelar que podría aumentar las tasas de interés para finales de 2023, antes de lo que se esperaba originalmente. La FED ahora espera dos subidas en el 2023, en comparación con las tasas 0 que esperaban anteriormente.

Este repentino cambio de tono tomó por sorpresa a los mercados, que fueron testigos de la venta de acciones, materias primas, petróleo, oro y plata. El USD y los rendimientos de los bonos se dispararon, a medida que aumentan las posibilidades de que el banco central reduzca el vasto programa de compra de activos que implementó el año pasado para mantener bajas las tasas de interés y proteger la economía. El presidente del Banco de la Reserva Federal, Jim Bullard, lo empeoró aún más el viernes cuando señaló en una entrevista televisiva que la primera subida de tipos de interés podría incluso llegar antes, en 2022.

El caos se extendió a Europa, e incluso el índice Euro50 se desplomó un 2,5% el viernes en uno de sus retrocesos de un solo día más grandes en los últimos tiempos, arrastrando al EUR/USD a la baja mientras los traders se apresuraban a deshacer el comercio saturado antiinflación para encontrar seguridad en el USD.

La sorpresa de la FED llevó al USD a un rally fenomenal de 3 días, ya que la intensa contracción corta hizo que los traders buscarán revertir posiciones, y el oro y la plata no se salvaron cuando el oro rompió los 1.800 dólares en camino a la baja, cayendo un 4,8%, mientras la plata cayó un 8% a 25,80 dólares. Ambos activos están comenzando la nueva semana repuntando técnicamente después de haber sido fuertemente golpeados la semana pasada.

La volatilidad que había estado ausente regresó con fuerza en los mercados de divisas, con las principales cayendo un promedio de 2,5% frente al USD. El par AUD/USD fue uno de los más afectados, cayendo de 0,77 dólares a menos de 0,75, perdiendo más del 3%. El EUR/USD finalmente cayó por debajo de los 1,20 dólares, cerrando la semana en 1,1850. El GBP/USD cayó desde más de 1,41 a 1,380 dólares.

El petróleo fue el más resistente, con un aumento esperado en la demanda debido a la reapertura de las economías que compensó el efecto del USD. El petróleo logró recuperar algunas pérdidas infligidas después de la reunión de la FED para cerrar la semana con una caída de sólo un 1,8% y comenzar la nueva semana con un aumento del 1% de nuevo a 72,00 dólares.

Sin embargo, no se observó un repunte técnico en los mercados de valores, ya que los mercados asiáticos comenzaron la nueva semana y continuaron la crisis de la semana pasada. El índice Nikkei 225 de Japón lidera las caídas con una caída de casi el 4% y cayó por debajo de 28.000 por primera vez en un mes, mientras que otras partes de Asia registran una pérdida promedio de 1,5%.

El BTC comenzó la semana pasada con una buena nota al tener una importante actualización, llamada Taproot, confirmada para su lanzamiento en noviembre. Esta actualización permitirá más privacidad para los usuarios en el uso de la cadena de bloques BTC y, lo que es más importante, permitirá que se implementen contratos inteligentes en la red BTC.

A principios de la semana, Paul Tudor Jones, de Tudor Investment, reveló que le gusta BTC y lo calificó como un gran diversificador que ayuda a proteger la riqueza. Además, exhortó a los inversores a apostar por completo en activos antiinflacionarios, como el oro y el BTC, si la FED no logra responder a la actual tasa de inflación. Sin embargo, la FED reconoció el aumento de la inflación durante la reunión el miércoles pasado, lo que provocó que el precio del BTC se hundiera junto con el resto de los activos de riesgo, cayendo un 20% desde su máximo de la semana, de alrededor de 41.000 dólares a un mínimo de 33.000. Jones aún no ha hecho ningún comentario público desde la reunión de la FED, por lo que no tenemos idea de si dará marcha atrás en su opinión.

MicroStrategy nuevamente, sin dejar de aparecer en los titulares de BTC, se basa en la abrumadora respuesta a su oferta de bonos de 500 millones de dólares, para aprovechar la oportunidad de acumular más BTC "a bajo precio". La empresa ha ofrecido nuevas acciones de hasta 1.000 millones de dólares para comprar aún más BTC.

La serie de noticias positivas a principios de la semana logró elevar el precio del BTC y lo mandó a probar los 41.000 dólares, pero ese nivel no se mantuvo cuando los traders comenzaron a acumular posiciones cortas antes de la reunión de la FED el miércoles. Se observó un aumento repentino de alrededor de 25.000 BTC en posiciones cortas y otros 10.000 BTC de venta directa que se abrieron en un gran exchange al contado en las horas previas al comunicado de prensa de la reunión de la FED.

Casualmente, la FED se volvió agresiva y provocó que el precio de BTC cayera a 35.000 dólares. Si no hubiera sido por el aumento en el precio a principios de semana que creó un amortiguador, el BTC podría haber sido testigo de una reacción peor que cuando la FED conmocionó a los mercados con su repentino discurso agresivo. El BTC continúa languideciendo por el efecto de contagio del impacto de la FED y cayó a 33.000 dólares en un momento temprano esta mañana en Asia, donde encontró compradores en el dip.

Las ballenas que vendieron en el pico más alto están comprando de nuevo en el dip

A pesar de la tendencia bajista a corto plazo, las ballenas de BTC a largo plazo continúan acumulando en cada oportunidad de nuevos dip, con billeteras que tienen de 100 a 10.000 BTC agregando otros 10.000 BTC la semana pasada, llevando su total a alrededor de 90.000 BTC adquiridos desde la caída del 19 de mayo. Este grupo de ballenas ahora posee colectivamente la friolera cifra de 9,11 millones de BTC, que es alrededor del 48,7% del suministro actual de BTC.

Este grupo de inversores podría tener especial relevancia para la tendencia de precios del BTC, como se puede ver en el gráfico de datos a continuación. Vendieron BTC en el pico del mercado a mediados de abril cuando el BTC alcanzó los 64.000 y comenzaron a comprar nuevamente desde el colapso del 19 de mayo. ¿Podría esta reacumulación ser una señal de que el fondo está cerca? Tenga en cuenta que la reserva de BTC de estas ballenas está cerca de su tenencia original antes de la reversión de precios de mediados de abril. Ahora tienen 9,11 millones, mientras que antes del accidente tenían 9,15 millones. Agregan otros 40.000 BTC más y volverán a estar donde comenzaron, pero con ganancias de casi el 50%.

No solo las ballenas están tomando la iniciativa para acumular más BTC, sino que también se ve que los inversores de BTC más pequeños con una perspectiva a largo plazo están agregando BTC de manera más agresiva durante esta caída. Este grupo de titulares ahora representa alrededor del 5% del suministro actual de BTC. Incluyendo los datos sobre las grandes ballenas anteriores, los dos grupos de hodlers juntos poseen alrededor del 54% del suministro de BTC.

Los nuevos participantes que compran BTC en el dip sugieren una saludable adopción

Los compradores de BTC en el dip durante esta recesión no están compuestos completamente por personas que se encuentran actualmente dentro del criptoverso. El crecimiento de las entidades netas de BTC, es decir, el crecimiento de nuevas cuentas de BTC, ha experimentado un fuerte aumento de más del 100% desde la caída del 19 de mayo. Esto sugiere que hay nuevos jugadores con dinero fiduciario fresco que están adquiriendo BTC a máxima velocidad, lo que no parece el comienzo de un mercado bajista que generalmente está precedido por un interés menguante de nuevos compradores.

El éxodo energético de China hacer caer un 15% la tasa de hash de BTC

Los mineros también parecen estar acumulando BTC, con los datos en cadena que identifica que las salidas semanales de BTC de las direcciones de los mineros se desplomaron a un mínimo de cinco meses en alrededor de 50 BTC el miércoles. La baja salida podría ser el resultado de que los mineros chinos acaparan BTC en previsión de la inminente regulación gubernamental para detener todas las actividades mineras en Sichuan, China.

El gobierno de Sichuan, China, ha solicitado formalmente a las empresas de generación de energía que dejen de suministrar energía a las granjas mineras de criptomonedas a partir del viernes 18 de junio, lo que significa que los mineros de Sichuan ya no podrán ganar dinero extrayendo BTC hasta que logren mover sus instalaciones a otro país.

Si bien esto podría poner una nube oscura a corto plazo en el sentimiento de los inversores, la medida es realmente beneficiosa para la descentralización de la minería de criptomonedas, especialmente para BTC, ya que China representa demasiado poder de hash de BTC, alrededor del 45%. Países como Canadá y ciudades de EEUU como Miami ya han introducido programas para atraer a estos mineros para que instalen allí sus instalaciones para extraer BTC utilizando energía limpia.

Este dolor a corto plazo abrirá el camino hacia un BTC más ecológico, que definitivamente ayudará en la adopción de BTC. Esto es especialmente evidente cuando Elon Musk ha declarado en Twitter que Tesla aceptará BTC nuevamente una vez que el 50% del hashrate de BTC provenga de energía verde. Durante el fin de semana desde que comenzó el corte de energía, el hashrate promedio de 24 horas de BTC y ETH ha caído alrededor de un 15%.

El movimiento de BTC hacia la energía verde también alentará en gran medida a otros países a convertir BTC en moneda de curso legal. A modo de ejemplo, el Banco Mundial utilizó los problemas ambientales de BTC para rechazar la solicitud de El Salvador de ayuda en la ejecución de esta medida. Por lo tanto, si la imagen del BTC mejora y se vuelve amigable con el medio ambiente, el impulso para hacer que el BTC sea de curso legal se volvería mucho menos tabú para muchos otros países. Mientras tanto, otro país ha impulsado planes para hacer que el BTC sea de curso legal.

Los congresistas de Paraguay presentaron una legislación BTC y someterán el proyecto de ley a votación en julio. Si se aprueba, el BTC se convertirá en moneda de curso legal en Paraguay. Este país latinoamericano aprobó recientemente la licencia de dos exchanges de criptomonedas en el país.

En general, teniendo en cuenta los datos en cadena y los eventos de noticias, el panorama fundamental del BTC está mejorando incluso mientras se sigue viendo una debilidad de precios a corto plazo.

Vitalik hace una advertencia sobre la actualización ETH2.0 y los fondos de inversión fluyen fuera de ETH

No solo el BTC está evolucionando positivamente, ya que ETH también se someterá pronto a su tan esperada actualización London. Esta bifurcación da paso a la inminente actualización EIP-1559 el 14 de julio, que ha sido muy promocionada por los participantes del mercado.

Sin embargo, el fundador de ETH, Vitalik Buterin, advirtió al mercado que no espera que el ETH2.0 se lance sin problemas tan pronto, y que ve como probable que el ETH2.0 esté completamente operativo solo en el año 2022. Esta advertencia ha causado una salida en los fondos de inversión institucionales de ETH en la última semana, con los productos de fondos de inversión denominados en ETH registrando su mayor reducción semanal de alrededor de 12,7 millones de dólares entre todos los demás fondos de criptomonedas.

Esto se correspondió con entradas de fondos en ADA y XLM de 1,7 millones y 1 millón de dólares respectivamente, mientras que los fondos en BTC registraron una salida de 10 millones de dólares, que es un 70% menor que su salida de la semana anterior, una señal de mejora.

El masivo vencimiento de opciones de ETH de este viernes podría revertir la tendencia en los precios

Los fondos podrían estar fluyendo fuera de ETH en anticipación de otro evento que tendrá lugar pronto y que podría presionar su precio, que es el vencimiento de la mayor cantidad de opciones de ETH este año. El viernes 25 de junio, se liquidarán 1.500 millones de dólares en intereses abiertos en opciones de ETH.

Esta cifra es un 30% mayor que el segundo vencimiento más grande el 26 de marzo, en el que el precio de ETH se desplomó un 17% en los 5 días anteriores y, posteriormente, tocó fondo en alrededor de 1.530 dólares inmediatamente después del vencimiento, después de lo cual el precio de ETH comenzó a subir. ¿Volverán los fondos luego del viernes para ver si el ETH tiene una dinámica similar esta vez?

Los traders prefieren la seguridad, lo que se evidencia en lo alto que se han mantenido las reservas de stablecoin

Las altcoins continúan siendo golpeadas a medida que el dominio de BTC continúa aumentando, incluso un BTC de aspecto débil parece ofrecer una mejor protección a los inversores que retener altcoins. El dominio de BTC aumentó 1 punto de 44,50 a 45,50 la semana pasada. Si bien aumenta a una intensidad menor en comparación con hace dos semanas, esto todavía habla de que los traders encuentran seguridad en el rey de los criptoactivos.

Además de BTC, los traders también están encontrando seguridad en las stablecoins. Las reservas en exchanges de monedas estables continúan flotando en niveles elevados, con casi 16.000 millones de dólares de fondos criptonativos sentados al margen en forma de monedas estables, mientras los traders esperan una señal más clara sobre hacia dónde podrían dirigirse los precios de las criptomonedas antes de dar el paso hacia atrás en el mercado.