Texas se convierte en el primer estado de EEUU en permitir criptomonedas en su sistema bancario

Los bancos autorizados por el estado en Texas han recibido luz verde para custodiar criptoactivos en nombre de sus clientes, anunció un regulador estatal.

La guía no es representativa de una nueva ley, sino una afirmación de que los bancos autorizados por el estado pueden proporcionar servicios de custodia criptográfica siempre que existan protocolos adecuados y los bancos cumplan con los marcos legales existentes, según un aviso publicado el 10 de junio. en el sitio web del Departamento de Banca de Texas.

Según el aviso, los tipos de servicios de custodia que ofrecen los bancos autorizados por el estado pueden diferir según la experiencia, el apetito por el riesgo y el modelo comercial de cada banco. Los bancos pueden ofrecer servicios de custodia fiduciarios y no fiduciarios, que pueden ir desde el almacenamiento seguro de copias de las claves privadas de un cliente hasta el control directo de los criptoactivos, incluida la posesión de claves privadas, en nombre de sus clientes.

