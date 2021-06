Índices de mercado: ¿existe una correlación entre la fortaleza del dólar y la debilidad del bitcoin?

Por el momento, parece haber una suposición generalizada de que cuando el valor del dólar estadounidense aumenta frente a otras monedas principales globales, medido por el índice DXY, el impacto en Bitcoin (BTC) es negativo.

Durante las últimas semanas, los analistas y e influencers han estado advirtiendo sobre esta correlación inversa, que se mantuvo hasta marzo de 2021.

So I guess we're not all obsessed with $DXY anymore? Because it's looking super bullish & had provided an almost perfect inverse correlation for over a year. Either way we're about to find out if $BTC has matured to the point of being uncorrelated. ????????????????️ #Banks #Brrrr #Bitcoin pic.twitter.com/gequzmr6p2 — Alex Saunders ????????????‍???? (@AlexSaundersAU) February 2, 2021