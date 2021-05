"Derrumbe cripto": este empresario argentino ganó u$s1,5 M gracias a la crisis de Bitcoin

A pesar de la caída masiva de las criptomonedas, la empresa que fundó decidió invertir u$s 10 millones para adquirir criptoactivos

Ripio, uno de los pioneros del mundo cripto en Argentina, invirtió u$s10 millones en BTC el miércoles 19 de mayo pasado, día en que la criptodivisa padeció una fuerte caída. El desembolso fue anunciado por Sebastián Serrano, su fundador y CEO.

Ir contra la corriente

"Hoy adquirimos más de u$s 10M en $BTC y $ETH para el tesoro del Grupo Ripio +150 BTC a 35.520 y+2000 ETH a 2.405″, detalló Serrano en Twitter.

"Ripio como empresa ha estado comprando con sus propios fondos durante muchos años. Hace 8 años imaginamos el futuro de las finanzas. Ha sido un viaje salvaje y es solo el comienzo", agregó.

"El mercado cripto se está desarrollando a un ritmo asombroso. Desde nuestro punto de vista, la caída abrupta de precios de esta semana fue una reacción precipitada producto de una mala lectura del mercado, un temor con pocos fundamentos que ya vimos ocurrir varias veces en el pasado", añadió el empresario desde Montevideo, en Uruguay, donde vive desde el año pasado (antes vivió en Brasil, desde donde comandó la expansión de la empresa en ese país, donde ya tienen 800.000 clientes).

Tweet de Serrano en el que anunció la compra

En resumen: la empresa invirtió poco más de u$s10 millones para comprar 150 bitcoins y 2.000 Ether, la segunda moneda virtual en volumen basada en la red Ethereum.

A precios de este viernes, la movida que anunció Serrano le dio dividendos: hoy, el precio del bitcoin volvió a cotizar en torno a los u$s 40.500 y el ether a u$s 2.700, según CoinMarketCap. Así, la compañía ganó poco más de u$s 1,4 millones en pocas horas.

"Solo una tormenta en medio del verano", tuiteó Serrano minutos antes de la compra.

Días atrás, cuando China anunció restricciones, algo que provocó buena parte de la caída, escribió un confiado "todo listo, agárrate fuerte".

Y en medio del debate por la decisión de Elon Musk de vender los bitcoins de Tesla por cuestiones ambientales, expresó: "Se puede ser más eficiente en el consumo energético de crypto: sí. Tendría un impacto en la reducción de emisiones de CO2: no. La mayor parte de la minería de cripto proviene de fuentes renovables y todo lo que es valioso para la humanidad cuesta energía".

"La adopción de criptoactivos a nivel minorista e institucional viene creciendo de forma exponencial y los casos de uso de esta nueva tecnología se están consolidando, generando nuevos ciclos de innovación de forma muy similar a lo que sucedió con Internet. Es evidente que el mundo cripto se sigue fortaleciendo", agregó Serrano.

Gran adopción

En Twitter, Serrano se presenta como "tech entrepreneur", programador, "100% geek" y CEO y cofundador de Ripio. La empresa, que tiene ocho años en el mercado, se define como "promotores de la nueva economía digital" y constructores de "productos financieros sobre tecnología Blockchain para potenciar la economía en la región".

Tiene 1,8 millones de usuarios, presencia en cinco países (Argentina, Brasil, México, Uruguay y España) y más de 200 empleados.

Sebastian Serrano. CEO de Ripio

"El 2020 fue un año en que la pandemia generó una gran adopción de tecnologías digitales y las cripto no fueron la excepción. Los gobiernos de todo el mundo se vieron obligados a emitir dinero fiduciario, impulsando un gran crecimiento de otros activos. Esta combinación de elementos es una tormenta perfecta para las cripto y lo que impulsó su gran crecimiento en los últimos años", aseguró Serrano semanas atrás en una entrevista con el portal RoadShow.

Cuando le preguntaron sobre qué les recomendaría a quienes no tienen muchos conocimientos y quieren desembarcar en el mundo de las inversiones cripto, expresó: "Le diría a cualquier persona que se familiarice con la tecnología, esto es nuevo para la humanidad. Si no sos un inversor sofisticado, entraría en una estrategia de largo plazo. Le diría que compre con un horizonte de compra largo", deslizó.

"No hay que cometer el error de comprar hoy y vender mañana porque se produjo una caída fuerte de precio. Recomendaría estudiarlo, entender el potencial y de tomar una decisión de compra hacerla con un horizonte de largo plazo. Hay mucha de esta tecnología que no es volátil, como las stablecoins. El oro tampoco es volátil y podés acceder de forma digital. Lo podés transferir como una criptomoneda", concluyó el empresario.

Fuente: Infobae