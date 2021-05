Otro tuit de Elon Musk hace retumbar el precio de una criptomoneda: ¿de cuál se trata?

Lo hizo otra vez. El multimillonario dueño del gigante Tesla, Elon Musk, provocó un nuevo cambio abrupto en el precio de una criptomoneda poco conocida, días después de que anunciara en Twitter que ya no se aceptará a Bitcoin (BTC) como medio de pago en su empresa.

¿De cual se trata en esta ocasión? La criptodivisa Starbase, creada en base a protocolos de blockchain como otras tantas, la cual pasó de u$s0.006 por unidad a u$s0.23 por unidad, cifra que equivale a un incremento de 38.3 veces su precio en solo una hora y media, según el portal CoinGecko.

A pesar de un crecimiento tan repentino, el token no pudó mantenerse en su máximo y se desplomó en las horas siguientes a su pico. A pesar de ello, actualmente se vende a u$s0.05 por unidad, unas 8 veces más que previo al alza.

El rally de la novedosa criptomoneda empezó instantes después de que el Musk publicara en su cuenta de Twitter la fotografía de un signo de la ciudad Starbase, el osado proyecto de urbanización tecnológica de la otra compañía emblema del fundador de Tesla, SpaceX, que se está construyendo en Texas (EE.UU.) y no tiene nada que ver con la moneda digital.

Como consecuencia de la suba, los desarrolladores de Starbase agradecieron al magnate. "Gracias por la foto! ¡Nos encanta el letrero! ¡Más allá de la Luna, a las estrellas y más allá!", tuitearon.

Hey, @elonmusk thank you for the photo!We love the sign! Past the moon, to the Stars and beyond! — Starbase (@StarbaseCo) May 18, 2021