Todas caen pero Cardano resiste: qué hay detrás del token que creció más de un 1.100% en lo que va del año

Luego de un repunte astronómico en el mercado de las criptomonedas, este enfrenta hoy un día negro, luego de varias semanas en baja y después de que Elon Musk anunciase que Tesla ya no aceptaría a bitcoin como medio de pago.

Por su parte, bitcoin cayó en torno a un 35% desde sus máximos, mientras otros criptoactivos como Ethereum habían tocado máximos de u$s4.350, hoy rondan los u$s2.400. Otra evidencia más de como Musk es capaz de influir en el mercado en los últimos tiempos.

No obstante, como pasó en otras ocasiones con dogecoin, uno de los tokens menos conocidos consiguió resistir esta embestida acumulando ya más de un 1.100% desde revalorización desde principios de enero, y se llama Cardano.

El activo ha logrado capturar la atención de la comunidad de inversores minoristas y ha pasado de cotizar de los u$s0,18 de inicios del 2021, hasta los u$s2,10 aproximadamente.

Conocido como el "ethereum japonés" Cardano es una blockchain de tercera generación que busca convertirse en el actor dominante en las cadenas de bloques. Charles Hoskinson, cofundador de Ethereum, se aventuró en este proyecto con el objetivo de mejorar los problemas de escalabilidad, sostenibilidad e interoperabilidad de Ethereum.

Fundada en 2017, Cardano tuvo una recaudación de u$s60 millones en su ICO. Su fundador optó por abandonar el proyecto de Ethereum al igual que Gavin Wood, creador de Polkadot, como consecuencia de algunos encontronazos con Vitalik Buterin otro de los precursores.

Por otro lado, Cardano tiene algunos elementos que hacen que su criptomoneda (ADA) sea diferente y pueda tener potencial de cara al largo plazo. Utiliza un mecanismo de "Prueba de Participación" (Proof of Stake) y un lenguaje de programación llamado Haskell, que goza de una gran seguridad y es fácil de interpretar en términos matemáticos. Dicho sistema cuenta con un algoritmo absolutamente disruptivo llamado Ouroboros, con el cual se desarrollará el road map de la criptomoneda.

Con Cardano (ADA) y su sistema de Consenso Ouroboros, se busca ejecutar entre 50 y 250 transacciones por segundo, algo que todavía permanece muy lejos de las 20.000 transacciones por segundo de VISA. A través de un sistema de cálculo multiparte (MPC), Ouroboros eligen a los validadores de la transacción, los cuales tienen que tener al menos el 2% de participación en Cardano.

Asimismo, mediante un sistema de doble capa (contabilidad – cálculo), Cardano busca la ejecución y seguimiento de las transacciones en su red (contabilidad) para la posterior ejecución de contratos inteligentes (cálculo).

$ADA #ADA #Cardano has just made a very important move to the upside. We were trapped between the 100MA and 25MA lines and we are breaking to the top :D pic.twitter.com/BZstTkGhAE — Paweł (@Pawe20721907) May 19, 2021