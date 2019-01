Códigos QR, el 'cashback' y el dinero electrónico, las nuevas tendencias en medios de pago

Desde la empresa su presidente, Fernando Abril-Martorell, señaló que la aceleración tecnológica está provocando una evolución de la banca

La reciente transposición en España de la normativa europea de pagos comunitarios PSD2 promete revolucionar un sector financiero en pleno cambio. Según indica el informe Tendencias en Medios de Pago 2018, presentado por Indra, las tendencias en modelos de pago para los próximos años evolucionarán hacia códigos QR, cashback y dinero electrónico.

“La aceleración tecnológica está siendo acentuada en el sector financiero y está provocando una evolución en la banca a gran velocidad. Este informe, se ha consolidado como clave en el sector”, valoró el presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell, durante la apertura del evento.

Estas tendencias tendrán gran impacto entre otras causas, porque el pago a través del teléfono móvil mediante códigos QR está experimentando un gran crecimiento en España, y se ha consolidado en países de ámbito latinoamericano. “El QR resuelve carencias de infraestructuras y conectividad”, apunta el informe.

Del mismo modo, el cashback, o retirada de efectivo en establecimientos, se ha consolidado desde hace años en Reino Unido o EE.UU. experimentando un gran auge en zonas rurales de España como consecuencia del cierre de cajeros. No obstante, los expertos no consideran que pueda tener gran recorrido. “El cashback no es hacia donde deberíamos ir, a pesar de que en alguna zona o región podría ser una solución parcial”.

La tercera gran tendencia, será el dinero electrónico. Precisamente, el informe señala que la proliferación de emisores de este medio de pago conlleva implicaciones relacionadas con la transparencia, la interoperabilidad y la protección al cliente. “Todo lo que implique sistemas más abiertos, que el dinero vaya de cuenta a cuenta sin intermediarios ni monederos intermedios, es mucho mejor desde el punto de vista del usuario”, se señala.

Según las previsiones, los medios de pagos digitales aumentarán exponencialmente en los próximos años. Concretamente, en España, el comercio electrónico casi ha triplicado el volumen de facturación desde 2012. Según datos de la CNMC, en 2017 se registraron 514 millones de transacciones de e-commerce (un 30% más que las registradas en 2016) que supusieron un volumen de negocio de más de 30.000 millones de euros, un 25,7% más que en 2016.

Igualmente, agrega Cinco Días, en el último año el número de tarjetas de pago en circulación sumó 79,3 millones y superó en 3 millones el récord histórico registrado en 2008. Al mismo tiempo, mientras los pagos con tarjeta de débito aumentaron el 130%, los pagos con tarjeta de débito solo lo hicieron un 13%.

Sin embargo, el medio de pago favorito por los españoles, sigue siendo el efectivo.