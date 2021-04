Si usás bitcoin, tenés que saberlo: avanza la iniciativa del BCRA para identificar criptoahorristas

El pedido del BCRA busca recabar información sobre los criptousuarios. Todavía queda esperar que resolverá la Cámara en los próximos días.

Esta semana el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10 rechazó la acción de habeas data que busca que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) de marcha atrás en el pedido de registrar a los clientes de criptomonedas por afectar el derecho a la intimidad.

En abril, en el comunicado publicada el día 28 (denominado A7030), el BCRA le solicitaba a las entidades financieras cuenten con una declaración jurada del cliente en el que deje constancia la tenencia de los criptoactivos. Además, busca fijar restricciones para la obtención de dólares por parte de los compradores.

El BCRA y las cripto.

El habeas data es una acción que se propone impulsar una protección a los datos de privados de las personas. Por eso mismo, el doctor Víctor Castillejos Arias propone que el BCRA suprima la solicitud de manera inmediata de registro de clientes, ya que esto violaría la privacidad e intimidad, según el régimen Protectorio de Datos Personales ( ley 25.326) y el Decreto Reglamentario 1558/2001.

Por eso, Castillejos le dice a iProUP: "Estaba pidiendo la legitimación colectiva de todas aquellas personas que hayan usado su cuenta bancaria para comprar criptoactivos porque entiendo que el BCRA está violando el derecho a la privacidad. El juez rechazó el pedido in limine, es decir, que no lo va considerar pero esto no quiere decir que esta sea la cuestión final".

Castillejos describe que en el pedido busca tener una incidencia colectiva para todos los usuarios de los criptoactivos. Y que el próximo paso va a ser recurrir a la Cámara en los próximos días.

Además, agrega: "Creo que si se tiene que regular todo lo que tenga que ver con criptoactivos, se necesitaría más un código que un ley. Si queremos crear Argentina como un polo tecnológico en la materia, no solamente se tienen que implementar obligaciones, sino que se pueden instaurar determinados incentivos. Y ver las asimetrías del mercado para tratar que no sucedan. Es necesario involucrar a todos los actores del proceso".

Otro de los letrados consultados es Guillermo Navarro, socio fundador de Bildenex Abogados: "El tema del rechazo in limine no se entiende. Los jueces deberían ser muy cuidadosos porque hay elementos para poder tratarlo. Yo creo que la Cámara lo va a admitir, porque esta bastante cuestionado en este punto. El habeas data es una garantía constitucional. Es algo muy importante".

Las cripto y el BCRA

Navarro afirma que la característica es un habeas data colectivo, aunque "va a ser medio complejo que se presente cualquier persona". "No sé si va a ser la forma de presentación de todos los que quieran presentarse porque obviamente se les va a requerir datos. Creo que hay que ser muy cuidadoso pero seguro va a servir para que se determinen los lineamientos. Todo tiende a la transparencia, pero no hay que olvidarse que muchas personas no vuelvan a usar una empresa nacional para ser compra de crypto. Posiblemente lo hagan a través de otros canales, en donde se le asegure un mayor anonimato o una mayor privacidad".

La semana pasada, el BCRA había solicitado los datos de los clientes que "administran, gestionan, controlan y procesan movimientos de activos y pagos por medio de plataformas de gestión electrónica, empleando criptoactivos, y sobre aquellos que presten servicio de resguardo o control".

Diego Nunes, abogado del Estudio Nunes y Asociados, brinda una posición intermedia y menciona: "El Banco Central tiene facultades de investigación lo que está solicitando es que los Bancos Informen quienes operaron comprando criptomonedas. Esta información de una u otra forma termina estando disponible en caso de una inspección fiscal. Creo que en algún momento se va a llegar a un punto intermedio entre lo que está pidiendo el Banco Central (información completa y detallada de todas las personas que operaron con criptomonedas) y el secreto absoluto. Lo razonable sería encontrarnos en un esquema intermedio en donde se investigue ante sospecha de un ilícito".