Comprar propiedades con Bitcoin en la Argentina ya es una realidad: mirá estos ejemplos

Cada vez son más los ámbitos donde se pueden utilizar las criptomonedas, y negocios y servicios que las aceptan como forma de pago, ahora en bienes raíces

El sector de la construcción y los bienes raíces le dan la bienvenida a una nueva forma de pago y compra-venta de propiedades: las criptomonedas.

Tal es el caso de MSR Inversiones y Desarrollos, que va a utilizar a la la plataforma rosarina de alcance nacional, Fiwind Professional Exchange, para este tipo de transacciones.

Matías Antón, Director General de MSR Inversiones y Desarrollos, con sede en la ciudad de Rosario, hizo el anuncio: "En este contexto nos encontramos con un socio estratégico como Fiwind, que al igual que nosotros apuesta a la innovación y a la tecnología, y nos dimos cuenta de que sinergizando nuestros esfuerzos podemos lograr aún mejores resultados. Hace tiempo que venimos estudiando lo que pasa con las criptomonedas y el modo en que se aceleró su evolución en este último tiempo. Es el momento preciso para estar a la vanguardia y dar este paso juntos".

Se abren las chances para que tu próxima propiedad pueda ser adquirida con criptomonedas

Por su parte Bruno Perona, cofundador y Director Ejecutivo de Fiwind, comentó la importancia de que las empresas y los inversores comiencen a utilizar medios de pagos alternativos, que en el resto del mundo ganan terreno a gran velocidad. Esta tendencia se empieza a notar en diversas industrias, en pequeños y grandes inversores. Perona explica que "la inestabilidad económica argentina y la pérdida de valor constante de la moneda crean un escenario ideal para la utilización de las criptomonedas. Estos factores impulsan a diferentes jugadores del mercado a adoptarlas como medio alternativo de pago, logrando mitigar el riesgo a la devaluación, agilizando las transferencias, y reduciendo sus costos". Por último, agrega: "Puede ser que la falta de información genere que gran parte de la población aún sea reticente a su uso, pero estoy convencido de que su adopción es inminente."

MSR es la primera desarrolladora del interior en comercializar bajo este formato la totalidad de su cartera de productos, compuesta hoy por más de 25 emprendimientos en construcción. A partir de este anuncio, el inversor puede concretar su operación de manera tradicional –en pesos o en dólares–, o en Bitcoin o Tether (el "dólar digital") de manera simple y segura, a través de una dirección de la billetera que la desarrolladora posee en Fiwind. Este tipo de pagos se aplica tanto a compras de contado como al pago de cuotas de los diversos planes que ofrece MSR, indicó PuntoBiz.

Se abre el juego y ya son más los desarrolladores inmobiliarios que ceptan bitcoin como forma de pago

Ejemplo en un edificio histórico de Capital Federal

Un monoambiente ubicado dentro de un edificio considerado patrimonio histórico se vende a un precio que llama la atención de quienes navegan por la web de compraventa de propiedades: 2 bitcoins.

"No le voy a sacar el precio que yo quiero vendiéndolo en dólares como está la situación. Y, para mal venderlo, prefiero que sea en una moneda que me proteja incluso ante la devaluación del dólar", aseguró su propietario.

"La mejor inversión para mí, que ya no estoy en la Argentina, es vender el departamento en bitcoins. Si tenés en cuenta que solo el 5% de la población sabe que existe la criptomoneda, imaginate el potencial de crecimiento que tiene. Ver bitcoins a 600 lucas verdes no va a ser raro en un par de años. Aún comprándolo a US$50.000 es barato. Hoy hasta si me dan un bitcoin y medio por este monoambiente le pregunto al comprador: ¿dónde firmo?", indicó el dueño.