Inclusión financiera: más transparencia, más oportunidades y más desarrollo

La industria financiera global atraviesa una revolución dentro de otra revolución. La pandemia, además de ser el mayor desafío de nuestro tiempo, produjo la aceleración de líneas de transformación que ya eran claras y visibles. La digitalización de los pagos es el fenómeno más evidente, con millones de personas que abandonan el efectivo para subirse a una autopista digital más segura, más transparente y con la capacidad de mejorar procesos y generar nuevas oportunidades. En mercados emergentes como la Argentina, este proceso es más acelerado. Y no se produjo por generación espontánea sino porque el sistema ya estaba funcionando y listo para esta masiva incorporación.

Los pagos no son la excepción. Según la Federación Latinoamericana de bancos, entre 2013 y 2019, el crédito otorgado por fintechs y big techs en América Latina pasó de apenas US$ 14 millones a US$ 3.548. Este fenómeno no hará más que crecer y para que lo haga de manera virtuosa, todo el ecosistema de empresas tecnológicas, entidades financieras y el sector público deben generar marcos de cooperación y desarrollo adecuados.