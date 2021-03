¿Auge del mercado, nueva burbuja?: por qué los exchanges cripto están valorados en miles de millones de dólares

Los números se hacen añicos: analistas y expertos del sector opinan sobre que empresas de criptomonedas estén valoradas en miles de millones de dólares

Las empresas de criptomonedas y blockchain están atrayendo valoraciones de miles de millones de dólares a medida que el espacio sigue viendo grandes inversiones en 2021. Los planes de recaudación de fondos de exchanges como Coinbase y Kraken han alcanzado cifras alucinantes: la primera se dispone a salir a bolsa mediante una cotización directa y la segunda se prepara para una lucrativa ronda de recaudación de fondos.

Si bien la atención del mundo se ha centrado en la pandemia del coronavirus, el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2020 y el reciente fenómeno de inversión social causado por r/Wallstreetbets, el sector de las criptomonedas ha ascendido silenciosamente a una valoración total de más de u$s 1.2 billones.

Sumado a todo esto, actualmente existen más de 55 proyectos con estatus de unicornio que tienen una capitalización de mercado de más de u$s 1 mil millones.

Desde que anunció formalmente sus planes de cotizar en bolsa, la empresa de análisis de criptomonedas Messari ha estimado que Coinbase está valorada en unos 28.000 millones de dólares. Por otro lado, las noticias sobre los esfuerzos de Kraken por recibir inversiones de empresas privadas en una nueva ronda de recaudación de fondos han hecho que los conocedores de la empresa pregonen una valoración de 10.000 millones de dólares o más.

El valor de estas inversiones está dando credibilidad a la creciente popularidad de las criptomonedas, cuya capitalización de mercado se acerca a los 1,5 billones de dólares. Mientras que los inversores se han metido directamente en los mercados de criptomonedas, otros buscan exponerse a las mayores empresas del ecosistema con la perspectiva de obtener grandes beneficios de la inversión en el futuro.

Kraken dice que la valoración de 10.000 millones de dólares es baja

Kraken en su última ronda de recaudación de fondos a través de Bnk To The Future en 2019 amasó 13,5 millones de dólares de 2.000 inversores y valoró la firma en 4.000 millones de dólares.

Pierre Rochard, directivo del exchange Kraken, también beneficiado por el boom e las criptomonedas

Dos años después, Kraken está en conversaciones con los principales inversores que, según se informa, incluyen a Fidelity, Tribe Capital y General Atlantic. Un portavoz de la empresa dijo que las cifras que se han dado a conocer en los informes iniciales pueden estar subestimando el valor real de Kraken: "No vamos a especular demasiado sobre el valor de la empresa, pero 10.000 millones de dólares sería una valoración baja para nosotros".

Kraken también se abstuvo de esbozar los detalles de cómo utilizaría el capital obtenido de los inversores, pero señaló que se encontraba en una posición financiera muy sólida y que había recibido mucha atención de posibles prestamistas de capital, y el portavoz declaró: "Hemos recibido mucho interés. Kraken tiene un flujo de caja positivo y un balance muy sólido. Si tuviéramos que conseguir nuevo capital, sería por razones estratégicas o para acelerar el ritmo de las adquisiciones".

El portavoz de la compañía también coincidió en que el apetito de inversión en firmas como Kraken está legitimando aún más el espacio de las criptomonedas y blockchain como un sector floreciente que está construyendo el futuro de las finanzas y los sistemas de pago, y añadió: "El sector de las criptomonedas ha alcanzado un nivel de madurez y aceptación generalizado en el que la entrada en los mercados públicos empieza a tener sentido. Sin embargo, todavía es muy pronto; es poco probable que Kraken, por ejemplo, se plantee una salida a bolsa hasta 2022 como muy pronto."

Lecciones del pasado

Han pasado tres décadas desde que Internet se lanzó al mundo, y esos primeros años son comparables a lo que está ocurriendo en la industria de las criptomonedas y Blockchain. Muchas empresas atrajeron grandes inversiones y se desvanecieron en la nada, mientras que empresas como Amazon pasaron a ser líderes mundiales en el espacio.

Una tendencia similar se observó durante el aumento de las ICO en 2017, ya que algunas empresas con ideas a medias atrajeron grandes inversiones pero no lograron cumplir con los proyectos que iniciaron. Otras, sin embargo, crearon productos y servicios que han tenido un gran éxito, mientras que muchos de los mayores exchanges de criptomonedas y proveedores de servicios de pago siguen prosperando.

Mati Greenspan, fundador de la empresa de asesoramiento sobre criptomonedas Quantum Economics, dijo a Cointelegraph que se puede establecer un paralelismo entre los primeros días de Internet en la década de 1990 y la incipiente Blockchain y el espacio de las criptomonedas en la década de 2010. Como explicó Greenspan, los inversores con visión de futuro tienen que sopesar en última instancia los posibles riesgos y recompensas de invertir en mercados emergentes y en tecnología: "Es bastante divertido cómo las grandes empresas tienen tendencia a resistirse a las nuevas tecnologías. Tanto a finales de los 90, con Internet, como a lo largo de la década de los 20, con la tecnología Blockchain, vimos este tipo de cinco etapas de aceptación. En última instancia, quienes adoptan una nueva tecnología corren un riesgo, pero las recompensas suelen ser inmensas".

El informático Xinshu Dong, cofundador de la plataforma de Blockchain Zilliqa, se hizo eco de los sentimientos de Greenspan sobre los paralelismos entre la burbuja de las puntocom y los recientes desarrollos en el espacio de las criptomonedas.

Dong dijo que algunas inversiones se realizan en base a proyecciones especulativas y a una demanda de mercado no probada, tanto durante la era de las ICO de 2017 como en el actual boom del mercado de criptomonedas: "Cuando la burbuja de las punto com estalló, el 51% de las startups tecnológicas cerraron y se esfumaron 1,7 billones de dólares en capital." Además, añadió que mientras que algunas empresas como Pets.com cerraron, otras numerosas empresas como Amazon, Qualcomm y Cisco saltaron a la fama porque "ofrecían servicios omnipresentes que sobrevivieron a la caída aunque con importantes caídas de valoración."

Dong dijo que se aprendieron duras lecciones, y muchos inversores de capital riesgo empezaron a invertir en el espacio tecnológico con más precaución. Los inversores empezaron a respaldar a fundadores con visiones ambiciosas y capacidad de ejecución que estaban construyendo para mercados de gran tamaño. El crecimiento del espacio financiero descentralizado es un excelente ejemplo de este cambio en el comportamiento de los inversores, según Dong: "Las criptomonedas son un océano azul y las oportunidades aún están abiertas. Vemos que hay más inversores que empiezan a buscar rendimientos superiores a largo plazo en lugar de perseguir los "negocios calientes" del momento. Los equipos que puedan ser creativos, ejecutar sus visiones y ser pacientes para encontrar el encaje de su producto en el mercado ganarán la cuota de mercado".

Coinbase es una de las empresas del sector más beneficiadas por el auge de los criptoactivos, y la que más valoración de mercado tendría

Los valores no sorprenden

No es de extrañar que las mayores empresas del sector tengan precios de miles de millones de dólares, dada la cantidad de inversiones que se han destinado directamente a los mercados de criptomonedas en los últimos seis meses.

Los diversos fideicomisos de criptomonedas de Grayscale Investment han visto cómo entraban miles de millones de dólares en sus arcas, mientras que instituciones convencionales como MicroStrategy y Tesla de Elon Musk han comprado cada una más de mil millones de dólares en Bitcoin (BTC).

Con el gran interés institucional que impulsa el capital en el ecosistema, Greenspan cree que las valoraciones de empresas como Coinbase y Kraken que pregonan los tasadores están respaldadas por métricas de rendimiento empresarial fundamentales, como el número de usuarios y los ingresos, y que los inversores simplemente están tratando de obtener la ventaja de ser los primeros, ya que "las criptomonedas están siendo finalmente reconocidas", con su potencial cada vez más evidente: "Muchas de estas empresas llegan al mercado con una importante base de clientes y flujos de ingresos constantes, lo que es más de lo que podemos decir de muchas de las IPO tecnológicas más calientes de los últimos años. Aun así, con la cantidad de dinero que se ha impreso recientemente y que busca un hogar, creo que está claro que cualquier cosa que se parezca a un activo es juego limpio para el mercado."

Joshua Frank, director general de la firma de análisis de datos de criptodivisas The TIE, dijo que el espacio de las criptomonedas no es la única industria que disfruta de aumentos de precio y valor; sin embargo, el crecimiento sin precedentes del espacio de las criptomonedas significa que no es sorprendente ver que estas firmas atraen valoraciones de miles de millones de dólares. "Casi todos los activos han visto una apreciación masiva de sus precios en los últimos meses". Además, añadió: "Los inversores buscan rentabilidad y están entusiasmados con el futuro de los activos digitales".

Frank también destacó la posibilidad de un efecto dominó para el resto de la industria, ya que las empresas más grandes atraen grandes inversiones. En su opinión, esto podría influir en el precio y el valor de las distintas criptomonedas: "Si Coinbase sale a bolsa con una valoración de más de 120.000 millones de dólares, ¿qué significa eso para Uniswap y otras plataformas DeFi?".

Sin embargo, el cofundador de Ziliqqa, Dong, puso en duda la exactitud de estas valoraciones, dada la fase incipiente en la que se encuentran muchos proyectos de criptomonedas: "El efecto de contagio probablemente está provocando que algunos proyectos estén sobrevalorados sólo porque se encuentran en un sector "caliente" ". Añadió además: "Entre todos estos proyectos de blockchain de capa uno, la gente simplemente no sabe cuáles se convertirán finalmente en los ganadores de usuarios y aplicaciones, por lo que muchos simplemente están repartiendo sus apuestas, mientras que yo pensaría que unos pocos seleccionados serán mucho más valiosos que el resto a largo plazo."

Independientemente de que las cifras sean un reflejo del fervor especulativo o de valoraciones en profundidad, las mayores empresas del espacio de la criptomoneda están claramente prosperando. Tal y como han destacado estos conocedores y analistas del sector, los inversores quieren aprovechar al máximo el interés y el desarrollo del espacio, y las perspectivas generales son positivas para el futuro, indicó Cointelegraph.