Guerra de inversores: ¿se detienen en GameStop, o los WallStreetBets irán a por otras empresas?

La guerra de inversores en la Bolsa de Nueva York no sólo no se detuvo, sino que los que la iniciaron van a por más con otras compañías del mundo

En los últimos días fue tendencia la palabra GameStop, que se hizo presente en todas las redes sociales como WhatsApp, Twitter o Instagram ¿Qué está pasando con esta empresa estadounidense y por qué se vio envuelta en un fenómeno "nunca visto" en Wall Street?

¿Qué es GameStop?

GameStop es una cadena de tiendas estadounidense que se puede encontrar en cualquier lugar del país, y que vende videojuegos, consolas y otros productos electrónicos. Es el típico comercio que se encuentra en avenidas comerciales o shoppings.

GameStop no estaba en su mejor momento exactamente. Con menos personas saliendo a comprar en persona debido a la pandemia y la mayoría de videojuegos vendidos online, las cosas no pintaban bien para la empresa. Las personas que compran y venden acciones a menudo apuestan en empresas a las que no le va a ir bien en el futuro.

Lo que es hacen es lo siguiente: toman prestadas acciones en esa empresa y las venden, bajo la promesa de volver a comprarlas en una fecha posterior. Si uno está seguro de que la compañía perderá valor, sacará beneficio cuando las vuelva a comprar, pues el precio habrá bajado.

GameStop fue una de las empresas donde numerosos fondos de inversión (hedge funds, empresas que hacen este tipo de apuestas) habían apostado que perdería mucho de su valor. Pero una gran cantidad de personas en el foro de Wall Street bets de Reddit intercambiaron consejos y compraron acciones de GameStop.

La demanda hizo que el precio de la acción escalara de forma espectacular, y todo aquel que había metido su dinero pensando que caería tuvo que comprar sus acciones de vuelta, pero a un precio mayor del esperado y, por ende, perdiendo mucho dinero,indicó BBC Mundo

¿Qué es Robinhood y cuál es su papel en el tema Reddit - GameStop?

Robinhood es una compañía de servicios financieros, un corredor de bolsa con sede en Menlo Park. La muchachada de WallStreetBets, la comunidad de Reddit que está a la cabeza de todo el movimiento, realizó los pagos por las acciones de GameStop a través de Robinhood.

Muchos corredores de bolsa han visto sacudidas sus inversiones por la movida de compra de la última semana

Pero ocurrió algo que generó indignación entre WallStreetBets y varios de sus partidarios.

Bloqueó la compra de acciones de GameStop para evitar que los fondos de cobertura siguieran sufriendo. Recordemos que estos fondos apostaban a la baja de la tienda de videojuegos: mientras suban sus acciones, peor les va.

Para este viernes, las acciones de la tienda se elevaron un 68.22%. Pasaron de valer en abril de 2020 2.57 dólares a 483 dólares el jueves, 28 de enero de 2021, señaló FayerWayer.

"Para administrar prudentemente el riesgo y los requisitos de depósito, tuvimos que restringir la compra de estas acciones", señaló Vlad Tenev, copresidente ejecutivo de Robinhood, a Chris Cuomo de CNN. "Estamos en una situación histórica en la que hay mucha actividad y muchas compras concentradas en un número relativamente pequeño de símbolos que se están volviendo virales en las redes sociales".

Wall Street y otro "Viernes Negro": las acciones de GameStop rebotaron y los fondos perdieron de nuevo

Como informó iProUP, luego de la caída de 44% de ayer, las acciones de GameStop rebotaron y finalizaron la última rueda de la semana bursátil con un salto de 67,87% en la Bolsa de Nueva York.

En una jornada muy negativa para Wall Street, la aplicación minorista Ronbinhood y otras similares, que ayer restringieron la operatoria y compra de acciones, desbloquearon de forma "limitada" las compras de los títulos de la tienda física.

La decisión permitió que las acciones de la firma GameStop volvieran a terreno positivo y generaran un nuevo dólor de cabeza a aquellos fondos que habían apostado a vender en corto los papeles de la firma.

La plataforma de negociación de acciones Robinhood -una de las apps más populares entre los inversores particulares en los Estados Unidos y la herramienta favorita de los usuarios de WallStreetBets para ejecutar sus órdenes de compra de títulos de GameStop-, dio parcialmente marcha atrás en su decisión de restringir la operatoria con los títulos de la cadena de videojuegos.

No obstante, la plataforma resaltó que solo permite compras "limitadas", mientras que otras compañías rivales replicaron la decisión y también volvieron a permitir operar las acciones de GameStop.

"A partir de mañana (por hoy), planeamos permitir compras limitadas de estos valores. Continuaremos monitoreando la situación y es posible que hagamos los ajustes necesarios", anunció el broker horas después de haber bloqueado las compras de una serie de acciones especialmente volátiles en las últimas sesiones, además de haber ampliado los márgenes fijados para negociar determinados valores", adelantaron ayer desde la compañía luego del cierre del mercado.

Los pequeños inversores que comenzaron esta "revolución" no se detendrán en GameStop, e irán por otras empresas

La manía de GameStop se extiende: traders impulsan valores en todo el mundo

La manía de GameStop en el mercado de valores no para y los traders impulsan el valor de una serie de activos en todo el mundo, en medio de una batalla sin precedentes contra los fondos de cobertura.

El choque entre los inversionistas particulares y vendedores en corto profesionales ha sacudido los mercados, ya que los fondos se vieron obligados a vender algunas de sus acciones de mejor rendimiento para cubrir miles de millones de dólares de pérdidas.

En India, inversionistas del foro IndianStreetBets, que cuenta con 12,000 miembros, comenzaron a hablar de impulsar acciones con posiciones cortas en el mercado de valores de este país.

Uno de sus objetivos: Suzlon, una empresa de generación de energía eólica, cuyas acciones se dispararon 5% en la Bolsa de Mumbai, con lo que interrumpió una racha de cinco días con tropiezos.

Pero India no es el único caso. Los mercados europeos se volcaron hacia una compra masiva de acciones de Cineworld y Pearson, cuyos títulos cerraron un avances de 9% y 13%, respectivamente.

El frenesí de los inversionistas jóvenes por acciones especulativas también ha impulsado el valor de otros activos.

Dogecoin es una criptomoneda china que inició como un chiste en 2013 y este viernes subió hasta 800%, con lo que su valor de mercado alcanzó los 8,200 millones de dólares, según CoinmarketCap.

El rally se dio luego de que usuarios de Reddit dijeron que Dogecoin sería la criptomoneda equivalente a GameStop.

El CEO de Tesla, Elon Musk, publicó una foto de un perro emulando la portada de la revista Vogue en su cuenta de Twitter, un mensaje que sus seguidores tomaron para comprar más posiciones en la criptomoneda. Musk dijo en abril de 2019 que Dogecoin es su moneda digital favorita, indicó El CEO.