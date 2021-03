¿Amazon llega a la Argentina?: conocé el plan de esta provincia para tentar al "rey del eCommerce"

"Es un primer contacto del que surgen ideas para trabajar colaborativamente", afirmó el secretario de Ciencia y Tecnología de Rio Negro

Se conoció que representantes de la multinacional estadounidense Amazon Web Services (AWS), desembarcaron en Bariloche para evaluar una posible agenda de colaboración y trabajo conjunto con el sector público y privado.

Por su parte, dentro del gobierno provincial hay expectativas de que la empresa se instale en el parque productivo y tecnológico que se está construyendo en el sudeste de la ciudad.

Amazon se instaló en Argentina en 2018 a fin de expandir su negocio en la región y ofrecer un soporte local a sus clientes desde la nube.

¿Qué se sabe?

Los referentes del rey del ecommerce internacional y servicios en la nube más grande de América latina recorrieron el Instituto de Tecnologías Nucleares para la Salud (Fundación Intecnus) de Bariloche.

Peo además, para hoy está prevista un recorrido por las instalaciones de Invap y por el Parque Productivo Tecnológico Industrial de Bariloche (Pitba). Una vez concluido el recorrido, se espera un encuentro con la gobernadora Arabela Carreras y ofrecerán un webinar sobre inteligencia artificial.

"Es un primer contacto del que surgen ideas para trabajar colaborativamente. Hablamos de una agenda conjunta en un montón de potenciales proyectos del área pública y privada", afirmó Ricardo Quintana, secretario de Ciencia, Tecnología y Economía del Conocimiento de Río Negro.

"Se trata de presentar las potenciales demandas en distintos proyectos y, a la vez, conocer las ofertas de servicios y colaboración que tienen en la parte educativa, en ayuda a las empresas y emprendimientos y manejos de grandes bases de datos por parte de Amazon", publicó el Diario Rio Negro.

Pero además, Quintana definió a Amazon como; "una fenomenal multinacional que más allá de su página de ventas, se dedica a la tecnología de información, la inteligencia artificial, big data y servicios en la nube".

Por su parte, Amazon, con sede en Seattle, se instaló en Argentina en 2018 a fin de expandir su negocio en la región y ofrecer un soporte local a sus clientes desde la nube.

Respecto a la visita a Bariloche, Quintana consideró que; "claramente existe la posibilidad de que se instalen en el Pitba. Por eso, estamos mostrándoles las capacidades que tenemos instaladas".

El funcionario provincial advirtió que el contacto con los referentes de AWS; "se dio a través de la Agencia Río Negro Innova, a partir del cual se generaron vínculos con Invap. Aprovechamos esas relaciones y logramos establecer una agenda para esta visita".

Tiendas sin cajeros

Amazon abrió esta semana en Londres su primera tienda en Europa, bajo un sistema de alta tecnología que permite a los compradores salir sin detenerse a pagar, pues carece de las tradicionales cajas y las transacciones se efectúan mediante una aplicación móvil.

Para entrar en la tienda futurista, que lleva por nombre "Amazon Fresh", los clientes deben descargarse una aplicación, incluir los datos de su tarjeta, y escanear un código QR, que permitirá al sistema "Just Walk Out", monitorizar su paso por el establecimiento y controlar sus compras.

Según explica Just Walk Out en su página web, el sistema usa una tecnología parecida a la de los "vehículos autónomos": "visión por ordenador, algoritmos de aprendizaje profundo, fusión de sensores", para que los clientes no tengan que hacer filas, ni pasar por caja, sino simplemente salir cuando acaben.

Las cámaras y los sensores repartidos por la tienda identifican los productos adquiridos por el cliente y lo añaden automáticamente a su "cesta virtual" a través de la aplicación de su móvil, que se cobra al salir con los productos finales.

"Si cambias tu opinión sobre esa magdalena, simplemente devuélvela, nuestro sistema actualizará la compra automáticamente", ejemplificó la compañía en el vídeo de presentación de "Amazon Go" que lanzó hace 4 años, con la apertura de su primera tienda física en Estados Unidos, donde ya tiene más de una veintena.

El avanzado sistema ha preocupado a Big Brother Watch, un grupo británico de libertades civiles, que comentó a BBC que supone "una experiencia de compra distópica de vigilancia total", que creará "huellas de datos personales más grandes que cualquier otro minorista".

El director ejecutivo de Amazon Fresh Stores UK, Matt Birch, explicó a la agencia británica PA que el objetivo principal era una "experiencia de compra realmente fácil, y aseguró que los británicos "quieren comprar en una tienda de forma cómoda", por lo que valorarán el hecho de "poder entrar y salir" con la compra que necesitan.

La apertura de esta primera tienda física de 232 metros cuadrados en el barrio de Ealing, en el oeste de Londres, se espera que sea la primera de varias planeadas en la capital del Reino Unido.

La compañía también anunció que ha lanzado "cientos de productos propios", bajo la marca "By Amazon", para sus establecimientos.