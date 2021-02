Ecosistema DeFi en expansión: los 6 tokens DEX que más crecieron en 2021

Estos tokens de DEX acumulan silenciosamente ganancias de tres dígitos a medida que el valor total bloqueado en DeFi alcanza nuevos máximos cada semana

El ecosistema DeFi ha crecido constantemente en prominencia durante el año pasado gracias en gran parte a las sólidos cimientos establecidos por los exchanges descentralizados (DEX) que permiten un fácil acceso a los últimos tokens y proyectos.

Si bien ha habido iteraciones en el pasado de interfaces de usuario de DEX, como IDEX o Etherdelta, no fue hasta el lanzamiento de Uniswap que el trading en la red DeFi realmente despegó y facilitó el lanzamiento de los tokens de finanzas descentralizadas.

Estos son seis de los tokens de mejor rendimiento en el sector de las finanzas descentralizadas.

UNI/USDT

Uniswap ha pasado de los humildes comienzos de una interfaz de usuario simple que permitía un intercambiar tokens entre dos tokens ERC-20, a una pieza importante de las DeFi en rápida evolución que ahora maneja un volumen comercial promedio al día de mil millones de dólares y u$s 3.950 millones en liquidez bloqueada en el protocolo.

Liquidez de Uniswap y su volumen diario. Fuente: Uniswap

Originalmente, la plataforma Uniswap operaba sin un token nativo y las comisiones recaudadas iban a una reserva de liquidez, pero el proyecto realizó un airdrop sorpresa a los usuarios de la plataforma y proveedores de liquidez tras el lanzamiento de la plataforma rival SushiSwap (SUSHI) que ofrecía la misma interfaz que Uniswap en ese momento, pero también incluía el token de gobernanza SUSHI.

Tras su lanzamiento y posterior inclusión en varios de los principales exchanges, UNI se disparó rápidamente por encima de los u$s 7.00 antes de corregirse tan bajo como u$s 1.93 el 4 de noviembre.

Gráfico de 4 horas del par UNI/USDT. Fuente: TradingView

Desde entonces, el precio de UNI ha seguido subiendo a un nuevo máximo de u$s 32.50 el 20 de febrero.

El entusiasmo por el lanzamiento de la versión 3 de Uniswap y la capacidad de los poseedores de tokens de bloquear su UNI y cobrar una parte de las comisiones continúa ayudando a impulsar la demanda y el precio del token a niveles más altos.

SUSHI/USDT

SushiSwap tiene una historia de origen algo polémica, desde sus inicios como un clon de Uniswap hasta que el jefe de desarrollado arrojara sus tokens al mercado y luego donara todos los fondos para el desarrollo del proyecto, se ha convertido en un DEX de primer nivel en términos de participación comunitaria y precio de su token.

La gobernanza y el staking fueron características iniciales de las que se beneficiaron los poseedores de SUSHI, así como mayores incentivos para los primeros proveedores de liquidez que algunos llamaron un "ataque vampiro" a Uniswap.

Tras ser incluido en exchanges, el precio de SUSHI subió de u$s 1.16 el 29 de agosto a u$s 8.84 el 1 de septiembre, pero el dump de tokens del jefe de desarrollo "Chef Nomi" en el mercado abierto hizo que SUSHI cayera a u$s 0.475 el 4 de noviembre.

Gráfico de 4 horas de SUSHI/USDT. Fuente: TradingView

Desde esa oportunidad, el precio de SUSHI ha aumentado en más de 4,080% hasta un máximo de u$s 19.77 el 20 de febrero y Sushi se ha convertido en la plataforma de DeFi clasificada en sexto lugar en términos de valor total bloqueado (TVL) con u$s 3.56 mil millones que actualmente proporcionan liquidez para el protocolo.

CAKE/USD

PancakeSwap (CAKE) ha experimentado un aumento significativo en el precio durante los primeros dos meses de 2021 luego de que el proyecto emergió como un DEX competitivo y el primer proyecto de mil millones de dólares en la Binance Smart Chain (BSC).

Las elevadas comisiones en la red Ethereum (ETH) han abierto la puerta para que la BSC drene la liquidez y los usuarios de sus principales competidores basados en Ethereum, y CAKE ha presionado para facilitar ese proceso.

El protocolo ofrece una creciente lista de pools de staking, oportunidades de yield farming, una sección de coleccionables y una lotería incorporada, que aborda muchas de las tendencias más populares en el mundo de las criptomonedas además de ser una plataforma de DeFi.

Antes de finales de enero de 2021, CAKE generalmente cotizaba por debajo de u$s 0.70 con su mínimo histórico de u$s 0.194 el 3 de noviembre de 2020. La acción del precio del token comenzó a repuntar cerca de la última semana de enero, aproximadamente al mismo tiempo que los traders de r/Wallstreetbets estaban causando estragos en los mercados tradicionales.

Gráfico de 1 hora del par CAKE/USD. Fuente: CoinGecko

Desde su mínimo de u$s 0.194, el precio de CAKE se ha disparado un 11,000% a un máximo histórico de u$s 20.33 el 19 de febrero cuando la Binance Smart Chain emergió como el principal competidor de la red Ethereum gracias a los importantes recursos del ecosistema Binance.

SRM/USDT

Serum (SRM) es un exchange descentralizado de derivados que opera en la red blockchain de Solana. El DEX es el resultado de la colaboración entre el equipo de Solana y los operadores del exchange de criptoderivados, FTX.

Solana fue elegida para albergar el DEX debido a su potencial para reaccionar 710,000 transacciones por segundo (tps) con una capacidad actual probada a 50,000 tps. Con la red Ethereum que actualmente ofrece 15 tps y altas comisiones debido a la congestión de la red, Solana y el DEX Serum pronto podrían ver un mayor uso por parte de los traders que buscan un entorno de comisiones más baratas.

SRM ofrece a los poseedores de tokens la capacidad de bloquear sus tokens para obtener ganancias y usarlos para reducir las comisiones comerciales en el exchange hasta en un 50%. El exchange ofrece soporte de cadena cruzada que permite el intercambio sin confianza de activos en diferentes cadenas de bloques a través de una red compuesta por más de 100 validadores.

Gráfico de 4 horas del par SRM/USDT. Fuente: TradingView

Después de una ruptura del precio posterior al lanzamiento durante el verano DeFi en 2020, el precio de SRM alcanzó un mínimo de u$s 0.78 el 4 de noviembre antes de encontrar soporte y subir. Desde entonces, ha aumentado en más del 944% a un nuevo máximo de u$s 8.13 el 25 de febrero a medida que las opciones fuera de Ethereum comienzan a ganar relevancia.

LINA/USDT

Linear Finance (LINA) es el novato en la escena DeFi que se lanzó recientemente en la Binance Smart Chain tras lanzarse originalmente como un token ERC-20.

Junto con la capacidad de bloquear tokens para acuñar los tokens de activos sintéticos de Linear, conocidos como "Liquids", el protocolo permite a los usuarios acceder a activos tradicionales como divisas y commodities mediante la utilización de feeds dinámicos de precios y su comercialización en el entorno de las finanzas descentralizadas.

El enfoque de cadena cruzada de Linear permite a los usuarios beneficiarse de comisiones más bajas y la solución de oráculo incorporada ayuda a combatir el problema de la manipulación de oráculos que se experimenta actualmente en los protocolos creados en Ethereum.

Los planes futuros de LINA también incluyen el lanzamiento de capacidades de gobernanza y permitir que los miembros de la comunidad voten sobre la dirección futura del proyecto. Esto incluirá decidir el costo de las comisiones de transacción y cuánto asignar al fondo del seguro.

Gráfico de 4 horas del par LINA/USDT. Fuente: TradingView

Luego de su lanzamiento en septiembre de 2020, el precio de LINA cayó a un mínimo de u$s 0.0047 el 19 de noviembre antes de dispararse un 3,300% a un máximo de u$s 0.112 el 12 de febrero tras su migración a la Binance Smart Chain y varias asociaciones y anuncios de inclusión en exchanges.

Waves Exchange y un conjunto creciente de aplicaciones de DeFi

Waves (WAVES) es una cadena de bloques multipropósito que es capaz de admitir una variedad de dapps y contratos inteligentes, incluidos exchanges descentralizados.

Una de las piezas fundamentales del ecosistema Waves es Waves Exchange, que se lanzó inicialmente como Waves DEX en 2017 y ofrecía operaciones y apuestas rápidas, seguras y de bajo costo para los principales activos basados en criptomonedas, así como tokens acuñados en el protocolo Waves.

Si bien Waves Exchange actualmente registra un volumen comercial promedio de 24 horas de u$s 10 millones, las recientes ganancias del precio de WAVES junto con un conjunto en expansión de aplicaciones de DeFi como Swop.fi podrían conducir a una afluencia de actividad para el ecosistema Waves mientras las comisiones en la red Ethereum parecen que se mantendrán elevadas hasta el lanzamiento completo de Eth2, indicó Cointelegraph.