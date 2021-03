¿Finaliza el apoyo institucional a Bitcoin?: esta empresa pierde 50% de valor en bolsa al comprarlos

La corrección de precios de Bitcoin no sólo perjudica a los hodlers individuales: los jugadores más importantes están sufriendo en más de un sentido

Los datos de los mercados del 5 de marzo revelaron que MicroStrategy, que posee más de 91.000 BTC, ha experimentado una caída en el precio de sus acciones en más de la mitad en sólo tres semanas.

MicroStrategy sigue comprando BTC

El día en que la compañía confirmó que había agregado otros 210 BTC a sus reservas a un costo de u$s 10 millones, las acciones de MicroStrategy alcanzaron mínimos locales de u$s 628. En su pico en febrero, MSTR cotizaba a poco más de u$s 1300.

La volatilidad es un comentario sobre los altibajos de Bitcoin en su última carrera alcista, que se ha caracterizado por cambios bruscos en ambas direcciones.

Gráfico de $MSTR (rojo) vs. BTC/USD (azul). Fuente: Tradingview

Sin embargo, desde que comenzó a agregar Bitcoin a su balance en agosto del año pasado, el impacto general en MSTR sigue siendo transformador. Antes del movimiento, apenas cotizaba por encima de los u$s 100.

"Ahora tienen 91.064 bitcoins en su balance", comentó el cofundador de Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano, sobre la última compra.

Hayes: el resurgimiento de los bonos podría hacer que los inversores "salgan de Bitcoin"

Esa "convicción" puede servir a la empresa mucho más allá del corto plazo, ya que el ciclo alcista de Bitcoin está siendo desafiado por vientos macroeconómicos en contra.

Para Arthur Hayes, ex CEO del gigante de derivados BitMEX, la política del banco central podría, en circunstancias extremas, hacer que el capital se drene por completo de las criptomonedas.

La razón, explicó en una nueva publicación de blog esta semana, es que la Reserva Federal podría optar por subir las tasas, causando dolor a los inversores en todos los ámbitos, pero también ver períodos de tasas récord bajas, creando una oleada de volatilidad.

"No tengo un modelo para una estimación de la relación entre los dos, pero a un nivel alto, si la liquidez del dinero fiat a nivel mundial logra obtener un rendimiento real nuevamente a través de los bonos del gobierno, los inversores dejarán Bitcoin/criptomonedas", escribió.

Si tal evento ocurriera en el futuro, Bitcoin sería más dependiente de su premisa tecnológica, algo que Hayes cree que será definitivamente decepcionante sin la gran cantidad de dinero a bordo.

"La cantidad de valor tecnológico restante está más allá de mis habilidades para estimar", advirtió.

Cuadro de opciones anti-inflación de Arthur Hayes. Fuente: David Venturi/Twitter

Para contrarrestar el riesgo, los inversores deben aprovechar tanto el potencial incomparable de las criptomonedas como la volatilidad futura de las tasas, indicó Cointelegraph.