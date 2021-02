Cuál es el gigante que decidió seguir los pasos de Tesla y apostar una cifra millonaria en Bitcoin

Se trata de MicroStrategy, la cual confirmó la compra por otros u$s1.000 millones de dólares, representando la mayor inversión hasta el momento de la firma

En plena pandemia global de coronavirus COVID-19, la compañía inversora MicroStrategy Inc. confirmó la compra de 19.452 Bitcoins (BTC), valuados en aproximadamente u$s1.030 millones, en lo que se transformó en otra clara apuesta por la criptomoneda y todo el ecosistema que representa.

El anuncio de MicroStrategy produjo una repentina alza en sus acciones, las cuales crecieron hasta 8%.

La empresa de la que es presidente y fundador Michael Saylor, continúa con su tendencia de acercarse cada vez más al mundo cripto, sobretodo si se tienen en cuenta sus inversiones en la moneda digital realizadas en los últimos meses.

Saylor es una de las voces más entusiastas en torno al Bitcoin; tal es así, que adquirió la divisa virtual en efectivo a un precio de u$s52.765 cada una de manera personal.

MicroStrategy, la mayor firma con operaciones en bolsa del sector de inteligencia, se introdujo en el mundo de las criptomonedas el año pasado, luego de hacer su primera inversión en agosto al adquirir una cantidad considerable de Bitcoins desde entonces.

Michael Saylor , CEO de Microstrategy

Previamente, el grupo del que es dueño Saylor confirmó este mismo mes la compra de bonos convertibles por casi u$s1.000 millones gracias a la rentabilidad generada por sus Bitcoins almacenados.

Esos productos se colocarán entre inversores institucionales, con la finalidad de que la compañía tecnológica use esos ingresos para adquirir aún más Bitcoins y así incrementar su cuantía del criptoactivo.

El precio de Bitcoin escaló recientemente a máximos históricos, después de que grandes empresas como BNY Mellon, el gestor de activos BlackRock Inc y el gigante de las tarjetas de crédito Mastercard Inc. respaldaran las criptodivisas. Tesla Inc, fue una de las pioneras en este sentido al invertir un total de u$s1.500 millones en BTC.

MicroStrategy tiene cerca de 90.531 Bitcoins, que fueron adquiridas con un precio agregado de compra por unos u$s2.170 millones a un valor promedio de alrededor de u$s23.985 por unidad.

El total de activos en Bitcoin de la empresa está valorizado actualmente en u$s4.480 millones, según cálculos de la agencia Reuters.

Todo al Bitcoin

En el contexto de una serie de conferencias sobre Bitcoin dirigidas a corporaciones, Saylor, CEO deMicroStrategy, confirmó la creación de un programa educativo gratuito para todos.

Saylor precisó que "el objetivo del proyecto es poder difundir su mensaje sobre la criptomoneda" a muchas más personas.

En un tuit, Michael Saylor anunció que decidió lanzar un curso para cualquier persona interesada en comprender qué es Bitcoin, su lógica y su importancia. El curso es 100% gratuito y está disponible en la plataforma Saylor Academy, una organización sin fines de lucro creada por el propio Saylor.

El curso

Si se entra en la web de la academia Saylor.org se puede ver que el curso "Bitcoin para todos" tiene una duración de 12 horas, cuenta videos didácticos dirigidos a principiantes.

El programa incluye 5 unidades y ofrece la opción de recibir una certificación gratuita al aprobar un examen final. El curso solamente está en inglés.

El temario del curso:

Unidad 1: Economía de Bitcoin: explora el entorno financiero actual y cómo funciona el sistema financiero, los errores del pasado -y del presente- y el impacto ambiental de Bitcoin.

Unidad 2: Inversión en Bitcoin: examina los conceptos básicos de Bitcoin , ya sea un esquema Ponzi o no, y cómo las personas y las empresas pueden usarlo en una estrategia de inversión.

, ya sea un esquema Ponzi o no, y cómo las personas y las empresas pueden usarlo en una estrategia de inversión. Unidad 3: Historia y Filosofía de Bitcoin: desarrolla los fundamentos teóricos e ideológicos detrás del movimiento que dio origen a Bitcoin.

Unidad 4: Tecnología Bitcoin: discute los aspectos técnicos que hacen de Bitcoin una forma segura de almacenar y transmitir valor de manera descentralizada, sin confianza y encriptada.

Unidad 5: Bitcoin en la práctica: explica cómo incorporar Bitcoin a la vida cotidiana, cómo comprar / vender BTC, enviar transacciones entre billeteras, evitar estafas, etc.

Saylor, el profesor Bitcoin

Asimismo, los esfuerzos de Saylor para educar a al público sobre Bitcoin dieron sus frutos. Pero además, él mismo se enorgullece de convencer al magnate Elon Musk, CEO de Tesla, de invertir en Bitcoin.

"Si quiere hacerles a sus accionistas un favor de u$s100.000 millones, convierta el balance de $TSLA en USD a #BTC. Otras firmas del S&P 500 seguirían su ejemplo y, con el tiempo, se convertiría en un favor de u$s1 billón", el tuit de Musk de diciembre de 2020.

Poco antes de anunciar este curso, MicroStrategy celebró la cumbre virtual World.Now. El programa "Bitcoin para corporaciones" de Saylor atrajo con éxito a 8.197 asistentes de 6.917 empresas diferentes.