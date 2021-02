Esta empresa apuesta todo al Bitcoin: emitió bonos por u$s 900 millones para comprar más criptomonedas

MicroStrategy, lac compañía de software que estuvo en boca de todos por involucrarse en el mundo de las criptomonedas, anunció que dará un nuevo paso dentro de este nuevo mundo de las divisas digitales.

Tal como confirmó la compañía, ha anunciado la emisión de bonos convertibles al 0% y con vencimiento en 2017 por 900 millones de dólares. Dichos productos se colocarán entre inversores institucionales, con la finalidad de que la compañía tecnológica use dichos ingresos para adquirir bitcoins adicionales y así incrementar los 71.079 que ya tiene y que cuentan con un valor, a precios de mercado, de casi 3.650 millones de dólares (3.030 millones de euros).

MicroStrategy ha otorgado a los inversores una opción de compra, dentro de un periodo de 13 días a partir de la fecha en que se emitieron, de hasta un total de 150 millones de dólares adicionales y se espera que la oferta finalice este viernes, 19 de febrero.

A partir del 20 de febrero de 2024, MicroStrategy puede canjear por efectivo la totalidad o una parte de los bonos convertibles a un precio igual al 100% del montante principal a canjear, más intereses especiales acumulados y no pagados. Estos intereses están sujetos a que el último precio de las acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy haya sido, al menos, el 130% del precio de conversión en ese momento.

Los tenedores de los bonos convertibles pueden requerir que MicroStrategy recompre sus participaciones cuando ocurran ciertos eventos que supongan un cambio sustancial bajo el contrato, que supondría un precio de recompra igual al 100% de la cantidad invertida, más cualquier interés no pagado hasta la fecha de la recompra pero que haya sido excluido.

De hecho, si hubiera cualquier evento corporativo o si la compañía estadounidense solicitara el canje de algunos de estos productos, se requerirá que aumente la tasa de conversión para los tenedores que elijan convertir su deuda en relación con dicho evento corporativo o aviso de canje.

Los bonos serán convertibles en efectivo, acciones de acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy o una combinación de efectivo y acciones de acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy, a elección de la propia compañía. Antes del 15 de agosto de 2026, las notas serán convertibles solo cuando ocurran ciertos eventos y durante ciertos periodos de tiempo y, posteriormente, en cualquier momento.

La tasa de conversión de los convertibles será inicialmente de 0,6981 acciones de acciones ordinarias clase A de MicroStrategy por cada 1.000 dólares invertidos, lo que equivale a un precio de conversión de alrededor de 1.432,46 dólares por acción.

Es decir, representa una prima aproximada del 50% sobre el último precio de venta informado de 955 dólares por acción de acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy en el Nasdaq Global Select Market el 16 de febrero de 2021.

MicroStrategy estima que los ingresos netos de esta colocación serán de unos 880 millones de dólares o sobre los 1.000 millones si los compradores iniciales ejercen en su totalidad su opción de comprar deuda adicional, después de deducir los descuentos, comisiones y los gastos aparejados a esta opción.

En el contexto de una serie de conferencias sobre Bitcoin dirigidas a corporaciones, Michael Saylor, CEO deMicroStrategy, compañía que compró millones en la criptomoneda, confirmó la creación de un programa educativo gratuitopara todos.

Saylor precisó que el objetivo del proyecto es poder difundir su mensaje sobre la criptomoneda a muchas más personas.

En un tuit, Michael Saylor anunció que decidió lanzar un curso para cualquier persona interesada en comprender qué es Bitcoin, su lógica y su importancia. El curso es 100% gratuito y está disponible en la plataforma Saylor Academy, una organización sin fines de lucro creada por el propio Saylor.

Si se entra en la web de la academia Saylor.org se puede ver que el curso "Bitcoin para todos" tiene una duración de 12 horas, cuenta videos didácticos dirigidos a principiantes.

El programa incluye 5 unidades y ofrece la opción de recibir una certificación gratuita al aprobar un examen final. El curso solamente está en inglés.

El temario del curso:

Asimismo, los esfuerzos de Saylor para educar a al público sobre Bitcoin dieron sus frutos. Pero además, él mismo se enorgullece de convencer al magnate Elon Musk, CEO de Tesla, de invertir en Bitcoin.

"Si quiere hacerles a sus accionistas un favor de u$s100.000 millones, convierta el balance de $TSLA en USD a #BTC. Otras firmas del S &P 500 seguirían su ejemplo y, con el tiempo, se convertiría en un favor de u$s1 billón", el tuit de Musk de diciembre de 2020.

