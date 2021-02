Este empresario advirtió que "Bitcoin reemplazaría al dinero fiduciario" en un futuro "no muy lejano"

Roos Stevens, CEO de la startup NYDIG, pronosticó que múltiples industrias serían beneficiadas por transacciones rápidas y sin costo. Todos los detalles.

Con el precio de Bitcoin (BTC) en claro terreno alcista, en línea con el movimiento que exhibió a fines de 2020, hay personas que apuestan al activo digital como principal inversión con la mírada puesta en que sirva como solución para que la red alcance una mayor adopción generalizada. Ese desarrollo, según los especialistas, trae consigo modelos de negocios disruptivos que podrían transformar todavía más el mundo de las finanzas.

Con la principal criptomoneda en torno a los u$s45.000 dólares por unidad y la red con el proceso de millones de operaciones, muchos inversores entusiastas se animan a pronosticar cómo será el futuro "prometedor" de Bitcoin. Esto ocurrió, por ejemplo, con un grupo de inversores cripto que participó de la Conferencia Educativa sobre Bitcoin organizada por el CEO de MicroStrategy Michael Saylor. Ross Stevens, CEO de New York Digital Investment Group (NYDIG), sostuvo que "bitcoin no es volátil". Durante el evento, varios participantes expresaron sus puntos de vista sobre los criptoactivos.

Durante el evento, denominado "Bitcoin para corporaciones", organizado por Saylor y MicroStrategy, Stevens aventuró cómo podría ser una nueva etapa de BTC y deslizó que "estará enfocada en la propia red y no tanto en el criptoactivo".

"El capítulo dos de Bitcoin será increíblemente emocionante, está construido sobre bitcoin el activo y agrega ahora Bitcoin la red. Se aprovecha la propiedad de ser una red monetaria de código abierto. En el capítulo 1 alcanzamos a millones (de personas), en el capítulo dos llegaremos a miles de millones de personas y lo vamos a hacer rápido. El capítulo dos comienza ahora mismo", enfatizó Stevens durante su intervención.

En relación a lo anterior, y con vistas al futuro de la economía global, Stevens destacó a la evolución del dinero a lo largo de la historia, y sugirió que la "modernización podría llevar a un nuevo escenario". En ese sentido, "Bitcoinpodría incluso reemplazar al dinero fiduciario en el futuro", según el empresario.

El especialista destacó las potencialidades de BTC en el futuro y sus aplicaciones en el mundo real, las cuales ya no se relacionarían con políticas monetarias, bancos centrales o la depreciación del dólar, por ejemplo.

Lightning, la herramienta para catapultar la adopción

Por otro lado, el inversor puso como ejemplo los avances que tiene la red Lightning y los nuevos servicios que ofrecen startups como Strike. En su discurso, Stevens habló de enviar, por ejemplo, u$s1.000 a un amigo desde Nueva York hasta Milán, en Italia.

Michael Saylor (Izq.) y Ross Stevens debatieron sobre el pasado, el presente y el futuro de Bitcoin como alternativa financiera. Fuente: MicroStrategy.

Al utilizar la infraestructura de Strike, sobre la red Lightning, la transacción se ejecuta de forma instantánea y sin costo, algo inusual entre las redes comunes de transferencia de valor.

Stevens enumeró las razones que hacen posible eso, transferir dinero a cualquier parte del mundo sin complicaciones: "(Es posible) porque por primera vez en la historia tenemos un activo electrónico y una red monetaria de código abierto que nunca antes habíamos tenido". Y agregó: "juntas sirven para enviar fondos a cualquier parte, cualquier día o momento del año".

Hizo hincapié en que su ejemplo "no involucra la volatilidad de bitcoin", ya que en ese caso en particular no es usado por sus particulares como divisa, sino más bien por las propiedades que tiene la red monetaria.

Entre las industrias que podrían transformar sus modelos de negocios por los avances de BTC se encuentran: la importación y exportación de productos, las compañías de remesas o el de las tarjetas de crédito.

Por otra parte, en cuanto a su estrategia comercial al frente del NYDIG, el CEO resaltó que sus clientes ya cuentan con un total de u$s6.000 millones en BTC. "Para fin de año, la creciente adopción institucional hará que ese número llegue a cuadruplicarse", auguró.

MicroStrategy y Stone Ridge son dos empresas que confirmaron sus inversiones en la principal criptomoneda.

En esta ocasión, sus ejecutivos tomaron la decisión de detallar cómo creen que será el futuro de Bitcoin y advertir cómo la criptodivisa respondería ante una nueva crisis financiera.