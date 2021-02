¿Querés aprender sobre Bitcoin y no sabés cómo?: el CEO de MicroStrategy lanzó un curso gratis

En el contexto de una serie de conferencias sobre Bitcoin dirigidas a corporaciones, Michael Saylor, CEO deMicroStrategy, compañía que compró millones en la criptomoneda, confirmó la creación de un programa educativo gratuitopara todos.

Saylor precisó que el objetivo del proyecto es poder difundir su mensaje sobre la criptomoneda a muchas más personas.

En un tuit, Michael Saylor anunció que decidió lanzar un curso para cualquier persona interesada en comprender qué es Bitcoin, su lógica y su importancia. El curso es 100% gratuito y está disponible en la plataforma Saylor Academy, una organización sin fines de lucro creada por el propio Saylor.

Introducing Bitcoin for Everybody - a free course to educate the world on #bitcoin and assist anyone seeking to harness this digital monetary network to promote economic empowerment. https://t.co/iqxv3vjHpg pic.twitter.com/VJz1kHiS8a — Michael Saylor (@michael_saylor) February 9, 2021

Si se entra en la web de la academia Saylor.org se puede ver que el curso "Bitcoin para todos" tiene una duración de 12 horas, cuenta videos didácticos dirigidos a principiantes.

El programa incluye 5 unidades y ofrece la opción de recibir una certificación gratuita al aprobar un examen final. El curso solamente está en inglés.

El temario del curso:

Asimismo, los esfuerzos de Saylor para educar a al público sobre Bitcoin dieron sus frutos. Pero además, él mismo se enorgullece de convencer al magnate Elon Musk, CEO de Tesla, de invertir en Bitcoin.

"Si quiere hacerles a sus accionistas un favor de u$s100.000 millones, convierta el balance de $TSLA en USD a #BTC. Otras firmas del S &P 500 seguirían su ejemplo y, con el tiempo, se convertiría en un favor de u$s1 billón", el tuit de Musk de diciembre de 2020.

If you want to do your shareholders a $100 billion favor, convert the $TSLA balance sheet from USD to #BTC. Other firms on the S&P 500 would follow your lead & in time it would grow to become a $1 trillion favor. — Michael Saylor (@michael_saylor) December 20, 2020