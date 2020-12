No todo fueron buenas noticias: las decepciones que empañaron al ecosistema cripto en 2020

Cuando sólo quedan unos pocos días para terminar el 2020, aquí está una mirada a algunas de las mayores decepciones en la industria cripto durante el año

Mientras que el 2020 ha sido un año histórico para el espacio cripto ha habido algunas decepciones notables. A pesar de la creciente aceptación general de las monedas virtuales, algunos gobiernos siguen creando políticas que sofocan la innovación, lo que coloca a sus países en una situación de desventaja en la economía digital emergente.

DeFi fue uno de los principales temas de debate a lo largo del año, y el segmento de mercado no defraudó, con un crecimiento masivo de la inversión a lo largo de 2020. Sin embargo, los actores deshonestos desplegaron continuamente elaboradas estafas, aprovechando la publicidad de las DeFi para desplumar a las víctimas.

Aparte de eso, varios proyectos sufrieron ataques de especulación oportunista con explotaciones de préstamos rápidos y arbitrajes, drenando los fondos de los fondos de liquidez. Si bien hay un argumento para no llamar a estos eventos "hackeos", ofrecen una muestra de algunos de los crecientes dolores del espacio del DeFi mientras los participantes trabajan para alcanzar el objetivo final de democratizar las finanzas.

Sin embargo, en 2020, los exchanges están dejando fondos sustanciales en hot wallets vulnerables. Si bien el robo de criptomonedas disminuyó significativamente durante el año, los informes de plataformas que han sido hackeadas y los depósitos y datos de los usuarios que han sido desviados no es un retroceso menor que en años anteriores, aunque estas noticias apenas afectan a los mercados en estos días.

En lo que respecta a los exchanges, el año 2020 está llegando a su fin, y varias plataformas de alto perfil aún no han adoptado mejoras en sus protocolos, como Segregated Witness o SegWit. Los usuarios siguen pagando más de lo que deberían en concepto de tasas de transacción, mientras que algunos sostienen que los exchanges siguen funcionando como los casinos de altcoins.

Montaje de estafas con DeFi

En febrero se reportó que las DeFi se estaban moviendo de un nicho de mercado hacia la adopción del mercado tradicional. En ese momento, el valor total de Ether (ETH) bloqueado en el mercado había superado recientemente el hito de los mil millones de dólares.

Actualmente, el valor total bloqueado en DeFi es de casi 14 mil millones de dólares, con un elenco en expansión de proyectos y protocolos que ofrecen diversos servicios como préstamos, derivados y pagos, entre otros. De hecho, el crecimiento del mercado de DeFi en 2020 fue tan grande que los volúmenes de transacciones en aplicaciones descentralizadas aumentaron en un 1.200%, según datos de DappRadar.

La retención de los usuarios, que en su día fue una de las principales plagas de las DApps, dio paso a un patrocinio constante a medida que la cultura de los "degenerados" de DeFi emergía en la segunda mitad de 2020. Incluso los exchanges descentralizados registraron volúmenes de trading sin precedentes, especialmente durante el tercer trimestre del año.

En junio, Compound Finance introdujo el "Liquidity Mining", abriendo las compuertas del "Yield Farming". Si bien notables actores del DeFi pusieron en marcha proyectos que trataban de unir varios mercados financieros, surgieron protocolos marginales que capitalizaban la exageración en el ámbito del DeFi para defraudar a los inversores.

Desde las monedas de meme hasta los tirones de alfombra e incluso los códigos de contratos inteligentes maliciosos, los actores deshonestos perfeccionaron sistemáticamente sus estrategias para desviar más fondos de los perseguidores de rendimientos en el espacio de DeFi. Por un lado, los creadores de mercados automatizados, o AMM, como Uniswap vieron volúmenes récord, pero una parte significativa de esta actividad comercial fue en apoyo de estas "estafas" diseñadas para robar fondos de las víctimas.

El tema de la seguridad ha sido relevante durante este año y es una de las deudas a resolver en 2021

De hecho, en varios casos durante el año, Cointelegraph puso de relieve el creciente nivel de fraude en el espacio del DeFi que aparentemente amenazaba con eclipsar los logros pioneros del sector. Según la empresa de inteligencia de Blockchain, CipherTrace, DeFi es ahora el mayor contribuyente a los delitos relacionados con criptomonedas, a pesar de la disminución general de los robos en criptos en 2020.

Según el informe de CipherTrace, hasta noviembre, las pérdidas totales por los robos de DeFi ascendieron a más de 100 millones de dólares. Además, el 45% de todos los robos de criptomonedas en el primer y segundo trimestres fueron del ámbito de DeFi, y la proporción se acerca ahora al 50% en la segunda mitad del año, según la empresa forense de criptomonedas. Malcolm Tan, asesor principal del servicio AMM de DeFi KingSwap, coment ó su decepción por las actividades de los estafadores en el sector, añadiendo: "DeFi tiene el potencial de sacudir la industria financiera a través de la tecnología digital, pero su progreso se ve obstaculizado por los estafadores y los proyectos de "rug-pull" que causan pérdidas de activos y de confianza en la comunidad. Hasta que se hayan eliminado estas cuestiones y los inversores y adoptadores de DeFi puedan poner sus activos en DeFi de manera más segura, esta industria naciente no podrá crecer de manera sustancial".

Ataques de préstamos rápidos y robos de criptomonedas

Como segmento de mercado en crecimiento, no es quizás sorprendente ver algunos pasos en falso en el camino a medida que los proyectos legítimos de DeFi avanzan hacia la madurez. Sin embargo, la regularidad de las explotaciones de préstamos rápidos y otras formas de ataques de especulación oportunista también han servido como fuente de preocupación en todo el sector a lo largo del año.

Los protocolos de préstamo de DeFi como MakerDAO, Compound, dYdX y bZx sufrieron todos esos ataques, y las entidades involucradas emplearon varias iteraciones de los mismos vectores de aprovechamiento oportunista que apuntaban a cualquier fallo en el sistema. Aprovechando cuestiones como las disfunciones temporales del oráculo de precios o la congestión de la red, estos atacantes pudieron desencadenar liquidaciones forzosas de posiciones de deuda con poca garantía o simplemente agotar los fondos de los fondos comunes de liquidez.

Para Piers Ridyard, CEO de Radix, el motor DeFi de capa uno, las vulnerabilidades en los proyectos legítimos son un problema aún más grande para el sector que los estafadores: "Si bien es evidente que hay algunos malos actores, como en cualquier industria, mi opinión es que la mayoría de las pérdidas han sido causadas por la complejidad fundamental en la producción de aplicaciones en DeFi". Continuó añadiendo: "Un pequeño error involuntario en el código puede causar problemas que resulten en la pérdida de millones. No se trata de un mal actor, sino de un desarrollador que intenta llevar su producto al mercado rápidamente para no perder la oportunidad. No es ni siquiera un reflejo de la habilidad de ningún desarrollador, sólo el nivel de complejidad con el que están tratando".

En abril, la plataforma china de DeFi dForce sufrió un hackeo por valor de 25 millones de dólares, ya que el proyecto no se protegió contra una conocida vulnerabilidad ERC-777. Más recientemente, la dependencia de Compound Finance de los precios centralizados de los oráculos le costó a sus usuarios unos 52 millones de dólares en liquidaciones de Dai cuando el precio de la stablecoin alcanzó una prima del 30% en Coinbase.

Aparte de estos ataques, otros hackeos han ocurrido a través del espacio de DeFi, algunos son eventos de "cisne negro" y otros más probablemente repetibles a menos que se tomen medidas de mitigación. Incluso las aseguradoras de DeFi no se han librado del ataque, con el fundador de Nexus Mutual, Hugh Karp, perdiendo 8 millones de dólares por un presunto hacker.

Quizás aún más decepcionante es que en algunos proyectos como Maker y Compound, la comunidad votó en contra de la compensación para los usuarios afectados en estos eventos. El "Jueves Negro" a mediados de marzo, algunos propietarios de bóvedas perdieron el 100% de su garantía ya que el precio del Ether bajó a la mitad.

Asfixiantes regulaciones al sector cripto

Si bien este año se ha mantenido una mayor claridad normativa para el espacio cripto, algunos gobiernos se aseguraron de que se diera un paso adelante y varios pasos atrás en la esfera de la reglamentación de las criptomonedas. En la Unión Europea, las estrictas normas contra el blanqueo de dinero han obligado a algunos exchanges a salir de la región, debido al creciente costo del cumplimiento de esas leyes.

Además, las reglamentaciones sobre las stablecoins parecen ser el próximo campo de batalla entre los defensores de las criptomonedas y los organismos reguladores. Casi todas las principales instituciones financieras intergubernamentales han señalado a las stablecoins como el único segmento del mercado cripto que requiere la atención de los legisladores tradicionales.

Como parte de sus esfuerzos para contrarrestar las stablecoins emitidas por el sector privado, muchos países están trabajando ahora en la creación de sus propias CBDC. Sin embargo, el consenso es que la mayoría de estas monedas digitales soberanas son poco más que versiones virtuales de la moneda fiat.

En los Estados Unidos, algunos demócratas en el Congreso recientemente patrocinaron un proyecto de ley que requiere que los emisores privados de stablecoins tengan licencias bancarias. En respuesta, muchos en el espacio cripto argumentaron que tales regulaciones onerosas desalentarían las startups de criptomonedas, dejando el campo de las stablecoins sólo accesible a las elites financieras establecidas con grandes bolsillos.

El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, también sacudió la industria cripto de EE.UU. en noviembre cuando alegó que el Departamento del Tesoro estaba trabajando para extender la verificación de "KYC" a las carteras no custodiadas. Varios de los principales actores en la escena cripto de EE.UU. - incluyendo Jeremy Allaire, CEO de la empresa de pagos en criptomonedas Circle - ya están tratando de disuadir al Secretario del Tesoro Steve Mnuchin de llevar a cabo tal plan.

Fuera de los EE.UU., la India terminará el año sin ninguna posición concreta sobre las regulaciones de las criptomonedas por parte del gobierno. Aparte de que el Tribunal Supremo anuló en marzo la prohibición de 2018 de que los bancos ofrecieran servicios a los exchanges de criptomonedas, no ha surgido gran cosa por la claridad normativa del sector cripto del país.

Kashif Raza, cofundador del bufete de abogados indio centrado en la tecnología Blockchain, Crypto Kanoon, dijo que el hecho de que el Gobierno del país no haya formulado un marco jurídico claro para el sector cripto es una fuente de frustración para los interesados: "Mucha gente en la India está viendo este espacio crecer desde el horizonte. Quieren entrar en este espacio pero están preocupados por el futuro de las criptomonedas en la India. El confuso estado de la regulación en la India está matando la innovación en el espacio de las startups ya que es muy difícil para las startups convencer a un capitalista de riesgo para que invierta en el espacio cripto. Cada día que pasa, la India está perdiendo una oportunidad en este espacio".

Los exchanges son lentos para adoptar los protocolos de mejora de Bitcoin

En julio, la consultora Bitcoin Veriphi publicó un informe que mostraba que la naturaleza incompleta de SegWit y la adopción de lotes de transacciones había costado a los comerciantes más de 500 millones de dólares en tasas comerciales adicionales desde 2017. Aparte de SegWit y la agrupación de transacciones, muchos exchanges de gran volumen todavía no han ofrecido soporte para protocolos de capa dos como la sidechain Liquid y Lightning Network.

La necesidad de implementar mejores protocolos también es una deuda pendiente del sistema cripto

Coinbase sólo adoptó el "batching" en marzo, con la compañía declarando que las comisiones de los usuarios disminuirían en un 50% después del cambio. A principios de diciembre, Kraken, otro exchange de EE.UU., anunció planes para apoyar la tecnología de escalabilidad de Lightning Network en 2021.

Los comentarios de las redes sociales sobre el tema ofrecen el consenso de que los exchanges prefieren ser "casinos de mierda" en lugar de apoyar importantes mejoras de Bitcoin. En un tweet sobre el asunto a principios de diciembre, "Grubles", un desarrollador de Blockstream - una compañía de infraestructura de activos digitales - caracterizó la situación de los exchanges que bloquean las mejoras de Bitcoin como el "altcoiner go-to move". Según Grubles, esto se hace para empujar a la gente hacia las altcoins: "Entonces una vez que tenemos la capa 2 arrastras los pies porque eso también empuja a la gente hacia las altcoins". Samson Mow, jefe de estrategia de Blockstream, dijo sobre el asunto: "La mayoría de los exchanges están más preocupadas por listar nuevas altcoins para impulsar el volumen que por mejorar la infraestructura de Bitcoin para sus usuarios. La integración de Lightning y Liquid no es muy difícil y el CTO de Bitfinex Paolo Ardoino ha declarado que sólo le llevó unas horas añadir Liquid debido a sus similitudes con Bitcoin. Como con SegWit, si algo beneficia a los usuarios pero no genera ingresos inmediatos, se pondrá en un segundo plano".

Ali Beikverdi, CEO del servicio de despliegue para exchanges bitHolla, con sede en Corea del Sur, también denunció la falta de una amplia adopción de los protocolos de mejora de Bitcoin. "Bitcoin está atascado con su actual base de código y se le ha añadido muy poco", dijo Beikverdi, añadiendo: "Muchos de los nuevos cambios con taproot, firma schnorr, y muchas otras características geniales no se han añadido todavía al software de producción. Antes se presumía que era un protocolo financiero abierto para definir el dinero, pero el ritmo conservador lo ha convertido en un activo de la vieja escuela sólo para inversión".

A pesar de ello, en general, el año 2020 ha sido un hito para el espacio cripto, con un aluvión de inversiones institucionales y una creciente sensación de que las criptomonedas son una clase de activo más maduro. El nuevo año promete ser un año crucial para la industria, con DeFi y las monedas digitales de los bancos centrales probablemente como el principal foco de atención. Sin embargo, también es importante recordar las formas en que la industria de las criptomonedas no logró dar determinados avances en 2020 y, tal vez, aprender una lección de ello, indicó CoinTelegraph.