¿De estrella de Games of Thrones a gurú Bitcoin?: la encuesta de Maisie Williams que revolucionó Twitter

El precio de Bitcoin (BTC), esta en plena especulación en las últimas semanas debido a que alcanzó su valor máximo anual. Por otro lado, muchos especialistas, e inclusive un ejecutivo de Citibank baticinó un valor récord al compararlo con el oro y el Nixon Shock.

Sin embargo, para el inversor Mike Novogratz, el precio de la criptomoneda más popular alcanzará los u$s 65.000 debido a una combinación de baja oferta y "toneladas de nuevos compradores", según aseguró.

Por otro lado, en un debate cada vez más popular en Twitter, el 17 de noviembre, Novogratz, conocido por sus prominentes plugs de Bitcoin, le dijo a la actriz Maisie Williams que no dudara en comprar la criptomoneda.

Novogratz y Bitcoin

Por su parte, la actriz que interpretó a la joven guerrera Arya Stark en Games of Thrones, publicó una encuesta preguntándoles a sus seguidores de Twitter si debería o no invertir en BTC. En el momento de la redacción del artículo la votación se inclinó con un 46.5% a favor y un 53.5% en contra con aproximadamente casi 900.000 respuestas en total.

Fue tanta la gente que votó que el mismísimo Elon Musk, fundador y CEO de Tesla y SpaceX, hizo un comentario acerca de de los resultados de la encuesta.

Por su parte, Novogratz afirmó que: "anoche compré más BTC a u$s 15,800. Va a los u$s 20,000 y (luego) a los u$s 65,000".

"El efecto de la red ha tomado el control. Veo toneladas de nuevos compradores y hay muy poca oferta. Es un comercio más fácil aquí (que) a u$s 11,000. Así que SÍ, cómpralo", agregó.

Asimismo, Williams no reveló qué fue lo que le hizo considerar repentinamente a Bitcoin, con la publicidad que venía detrás de las ganancias mensuales de cerca del 50% para BTC/USD.

¿Corrida alcista?

Por otro lado, otras respuestas incluyeron al presentador del podcast Stephan Livera, el jefe de seguridad de Blockstream, Samson Mow, y Barry Silbert, director general del gigante de los fondos de inversión Digital Currency Group.

Pero además, también se sumó el gestor de activos de Silbert, Grayscale, que es responsable de la compra de cantidades cada vez mayores de la oferta de Bitcoin; sus participaciones pasando de 500,000 BTC, u$s 8,370 millones en esta semana.

Un alto ejectutivo de Citibank pronosticó esta semana un precio de Bitcoin en diciembre de 2021 a un valor en torno a los u$s 318,000.

A pesar de estar a niveles que la moneda no ha disfrutado durante más de dos semanas en su historia, Bitcoin todavía no ha provocado el mismo frenesí publicitario que acompañó a su subida a los máximos de todos los tiempos de $20,000 en 2017.

Sin embargo, en off, muchas instituciones que antes eran partidarias que la criptomoneda sería una moda pasajera, hoy están adoptando la idea de un futuro en el que Bitcoin será un importante activo de inversión. Entre estas reconocidas entidades, un alto ejectutivo de Citibank pronosticó esta semana un precio de Bitcoin en diciembre de 2021 a un valor en torno a los u$s 318,000.